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Σε προμήθειες τουλάχιστον 7 εκατ. τόνων αμερικανικού LNG ετησίως στοχεύει το Κατάρ, καθώς ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ ανατρέπει τις παραδοσιακές διαδρομές εξαγωγής φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο.

Η κρατική QatarEnergy βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την αμερικανική Venture Global για μακροχρόνια αγορά τουλάχιστον 3 εκατ. τόνων LNG ετησίως, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Η εξέλιξη ακολουθεί την ανακοίνωση συμφωνίας με την επίσης αμερικανική Cheniere Energy για την προμήθεια 4 εκατ. τόνων ετησίως έως το 2054. Εφόσον ολοκληρωθεί και η δεύτερη συμφωνία, οι συνολικές ποσότητες που θα έχει εξασφαλίσει η QatarEnergy από τις δύο εταιρείες θα φθάσουν τουλάχιστον τα 7 εκατ. τόνους τον χρόνο.

Η συμφωνία με τη Venture Global δεν έχει ακόμη υπογραφεί. Η στροφή της QatarEnergy προς τις Ηνωμένες Πολιτείες συνδέεται με τη σοβαρή διαταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές LNG από τον Περσικό Κόλπο. Οι περιορισμοί στη διέλευση πλοίων από το Ορμούζ δυσχεραίνουν τις εξαγωγές του Κατάρ, αναγκάζοντας την εταιρεία να αναζητήσει φορτία από άλλες αγορές προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες της.

Οι αμερικανικές προμήθειες επιτρέπουν στην QatarEnergy να παραδίδει LNG χωρίς τα φορτία να χρειάζεται να διέλθουν από την περιοχή της κρίσης.

Η εξέλιξη παρουσιάζει ενδιαφέρον και για την ελληνόκτητη ναυτιλία. Εάν σημαντικό μέρος των αμερικανικών φορτίων κατευθυνθεί προς την Ασία, οι μεγαλύτερες αποστάσεις μεταφοράς μπορούν να αυξήσουν τις ημέρες απασχόλησης των LNG carriers και, υπό προϋποθέσεις, τη ζήτηση για πλοία.

Το όφελος για τους Έλληνες πλοιοκτήτες θα εξαρτηθεί από τους τελικούς προορισμούς των φορτίων, τη διαθεσιμότητα χωρητικότητας και τις συμφωνίες ναύλωσης. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ναύλωση ελληνόκτητου LNG carrier που να συνδέεται με τις δύο συμφωνίες.

Η κινητικότητα της QatarEnergy αποτυπώνει την αλλαγή που προκαλεί η κρίση του Ορμούζ: ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG στον κόσμο αναζητά πλέον μεγάλες ποσότητες αμερικανικού φυσικού αερίου για να διατηρήσει τον εφοδιασμό των πελατών του.