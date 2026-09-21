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Την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου στη ναυτιλία, στα λιμάνια, στη μεταφορά ενέργειας και στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου αναδεικνύει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στο Ahram Online.

Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτεραιότητες για τη διατήρηση της παγκόσμιας πρωτοπορίας της ελληνικής ναυτιλίας, συνδέοντας την ανταγωνιστικότητά της με το κόστος ζωής των πολιτών και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πράσινη μετάβαση με ρεαλιστικούς κανόνες, επενδύσεις και ίσους όρους ανταγωνισμού.

Στη συνέντευξη, που δημοσιεύθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2026, ο κ. Κικίλιας αναφέρεται στη διαρκή εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, στις δυνατότητες συνεργασίας για την ενίσχυση του εμπορίου και της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλιακής διπλωματίας σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών πιέσεων σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.

Αναφερόμενος στην άτυπη τριμερή συνάντηση στο Ελ Αλαμέιν μεταξύ του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ο υπουργός επισημαίνει ότι η ναυτιλία είχε κεντρική θέση στις συζητήσεις.

Όπως σημειώνει, οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η σταθερότητα σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, από τα Στενά του Ορμούζ έως την Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, αποτελούν ζητήματα παγκόσμιας σημασίας. Υπογραμμίζει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα και τα δικαιώματα διέλευσης πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστά, όπως ρητά προβλέπει το διεθνές δίκαιο, και χαρακτηρίζει τη διασφάλισή τους θεμελιώδη προτεραιότητα για την Ελλάδα ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην ισχυρή στήριξη που επαναβεβαίωσαν οι τρεις ηγέτες στην ηλεκτρική διασύνδεση GREGY. Όπως εξηγεί, πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, σε προσιτό κόστος, από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και μετατρέποντας την Ανατολική Μεσόγειο σε ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης.

«Η Ελλάδα και η Αίγυπτος, επομένως, δεν είναι απλώς δύο χώρες με μακρόχρονη φιλία. Είναι δύο ναυτικά έθνη με στρατηγική σχέση, στην καρδιά της οποίας βρίσκεται η ναυτιλία», τονίζει.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Αίγυπτο για την έκθεση TransMEA, έπειτα από πρόσκληση του Καμέλ αλ Ουαζίρ, τον οποίο μνημονεύει ως Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης αρμόδιο για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη και Υπουργό Βιομηχανίας και Μεταφορών, σημειώνοντας ότι έκτοτε έχουν αναπτύξει και φιλική σχέση.

Όπως επισημαίνει, κατά την επίσκεψη ανέδειξε τη διαχρονική παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας και επιχειρηματικότητας στην αιγυπτιακή οικονομία, ως απόδειξη του βάθους των διμερών σχέσεων. Υπογραμμίστηκε επίσης ο κομβικός ρόλος της Διώρυγας του Σουέζ και η επενδυτική δραστηριότητα ελληνικών εταιρειών στην αντιμετώπιση της ρύπανσης, ενώ προχωρά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Ελλάδας. Στις συζητήσεις περιλαμβανόταν η διεύρυνση της συνεργασίας στη ναυτιλία, στα λιμάνια και στους διεθνείς οργανισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Ο υπουργός αναφέρεται ακόμη στη συνάντησή του με τον υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Καρίμ Μπαντάουι, κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο τον περασμένο Νοέμβριο. Όπως σημειώνει, ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα πλέον αξιόπιστα μέσα μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως, ενισχύοντας τις προοπτικές διμερούς συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθυμίζει τις σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών που είχαν ανακοινωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, στη διάσκεψη P-TEC. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στη συνέντευξη, βάσει των συμφωνιών αυτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα έπειτα από 40 χρόνια.

Ο κ. Κικίλιας αναδεικνύει τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των δύο χωρών: την παγκόσμια παρουσία και την εκτεταμένη τεχνογνωσία της Ελλάδας στις θαλάσσιες μεταφορές, σε συνδυασμό με τη Διώρυγα του Σουέζ, τα σημαντικά αιγυπτιακά λιμάνια και τον ενισχυόμενο ρόλο της Αιγύπτου στην περιφερειακή ενεργειακή αγορά.

Όπως εξηγεί, η στενότερη σύνδεση αυτών των πλεονεκτημάτων μπορεί να διευκολύνει την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων, ενισχύοντας τις συνδέσεις μεταξύ Ανατολικής Μεσογείου, Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

Για τα λιμάνια, θέτει ως στόχο την ενίσχυσή τους, τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων θαλάσσιων συνδέσεων. Επισημαίνει ότι η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ λιμένων, ναυτιλιακών εταιρειών, αρμόδιων αρχών και δικτύων εφοδιαστικής μπορεί να διευκολύνει την ομαλή διακίνηση αγαθών μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας και να καταστήσει τις εμπορικές διαδρομές της περιοχής πιο ανθεκτικές.

«Η Διώρυγα του Σουέζ και το ελληνικό ναυτιλιακό δίκτυο αποτελούν στρατηγικά πλεονεκτήματα. Μέσα από τη συνεργασία μας μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για το εμπόριο, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη και στις δύο χώρες», τονίζει.

Οι πρόσφατες προκλήσεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, όπως σημειώνει, απέδειξαν τη σημασία των αξιόπιστων θαλάσσιων διαδρόμων. Σε αυτό το περιβάλλον, η Διώρυγα του Σουέζ και το ελληνικό ναυτιλιακό και λιμενικό δίκτυο μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, ενισχύοντας τη Μεσόγειο ως ασφαλή, αποτελεσματική και ανταγωνιστική πύλη του παγκόσμιου εμπορίου.

Παράλληλα, ο υπουργός υπογραμμίζει την ανάγκη προετοιμασίας για τη θαλάσσια οικονομία του αύριο, μέσα από συνεργασίες στα εναλλακτικά καύσιμα, στους νέους ενεργειακούς διαδρόμους και στις υποδομές της μετάβασης σε πιο βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές. Εκτιμά ότι η ελληνοαιγυπτιακή συνεργασία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο αξιοποίησης συμπληρωματικών ναυτιλιακών πλεονεκτημάτων προς όφελος της ενεργειακής ασφάλειας, του περιφερειακού εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης, με οφέλη για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.

Με αφετηρία την αναφορά του Ahram Online ότι η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου στόλου και πρωταγωνιστεί στα δεξαμενόπλοια και στα πλοία ξηρού χύδην φορτίου, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας παρουσιάζει τις βασικές προτεραιότητες για την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του κλάδου.

Χαρακτηρίζει την ελληνική ναυτιλία στρατηγικό κεφάλαιο για την Ελλάδα και την παγκόσμια οικονομία, επισημαίνοντας ότι το διεθνές αποτύπωμα και η επιχειρησιακή τεχνογνωσία της συμβάλλουν καθοριστικά στην ανθεκτικότητα των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Συνδέει παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας με την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται διά θαλάσσης. «Κάθε αύξηση στο κόστος των θαλάσσιων μεταφορών μετακυλίεται τελικά στους πολίτες», τονίζει.

Για την απανθρακοποίηση, υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία, αλλά πρέπει να στηρίζεται σε ρεαλιστικό, προβλέψιμο και τεχνολογικά ουδέτερο κανονιστικό πλαίσιο, που θα λαμβάνει υπόψη το κόστος και τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων και θα διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ψηφιοποίηση, στην κυβερνοασφάλεια, στις έξυπνες και αυτόνομες τεχνολογίες και στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, με στόχο μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις θαλάσσιες μεταφορές.

Κεντρικό ρόλο στις προτεραιότητες του υπουργείου έχουν επίσης οι άνθρωποι της ναυτιλίας, η ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης και η προσέλκυση νέων στο επάγγελμα. Όπως σημειώνει, οι ναυτικοί πρέπει να προετοιμαστούν για τις νέες τεχνολογίες, τα νέα καύσιμα και τις αυξημένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, ο κ. Κικίλιας επισημαίνει τις δυνατότητες συνεργασίας στην εκπαίδευση, στη θαλάσσια ασφάλεια και στην προστασία κρίσιμων υποδομών.

Υπογραμμίζει παράλληλα τον κομβικό ρόλο της Μεσογείου ως εμπορικού και ενεργειακού διαδρόμου μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Ασίας, καθώς και τη στρατηγική σημασία της Αιγύπτου και της Διώρυγας του Σουέζ.

Η Ελλάδα, όπως σημειώνει, θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, στην προστασία των κρίσιμων θαλάσσιων διαδρομών και στη διεθνή συνεργασία, με σεβασμό στο Δίκαιο της Θάλασσας.

«Για την Ελλάδα, η ναυτιλιακή διπλωματία σημαίνει να μετατρέπουμε τη θάλασσα που μοιραζόμαστε σε πεδίο ειρήνης, συνεργασίας, σταθερότητας και ευημερίας», καταλήγει, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία θα παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου.

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