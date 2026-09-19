Ελληνόκτητος στόλος: Κυριαρχία στα bulk carriers – Στροφή στα νεότερα πλοία μεταφοράς αερίων

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Τα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου εξακολουθούν να αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του ελληνόκτητου στόλου, την ώρα που οι Έλληνες πλοιοκτήτες ενισχύουν συστηματικά την παρουσία τους στα δεξαμενόπλοια και στα πλοία μεταφοράς LNG και LPG. Η εικόνα που προκύπτει από τη νέα έρευνα της Petrofin Research για τις εξελίξεις του 2025 και τις προοπτικές του 2026 αποτυπώνει έναν στόλο που μεγαλώνει με βραδύτερους ρυθμούς, αλλά ανανεώνεται επιλεκτικά στους τομείς με τις ισχυρότερες ενεργειακές προοπτικές.

Ο συνολικός ελληνόκτητος στόλος αυξήθηκε κατά 114 πλοία μέσα στο 2025, φθάνοντας τις 6.822 μονάδες όλων των τύπων και μεγεθών. Η μεταφορική του ικανότητα ενισχύθηκε κατά 1%, στα 493,5 εκατ. dwt, από 488,6 εκατ. dwt το 2024.

Η μέση ηλικία του συνόλου των πλοίων υποχώρησε οριακά στα 14,5 έτη, ανακόπτοντας την ανοδική τάση της προηγούμενης χρονιάς. Η σταθεροποίηση αποδίδεται στις αυξημένες παραδόσεις νεότευκτων, στις αγορές νεότερων μεταχειρισμένων πλοίων και στις πωλήσεις μεγαλύτερης ηλικίας τονάζ.

Η πρωτιά των bulk carriers

Στα πλοία άνω των 20.000 dwt, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 98,7% της συνολικής χωρητικότητας του ελληνόκτητου στόλου, τα bulk carriers διατηρούν με μεγάλη διαφορά την πρώτη θέση.

Στο τέλος του 2025 οι Έλληνες διαχειρίζονταν 2.935 φορτηγά πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, συνολικής χωρητικότητας 238,8 εκατ. dwt. Πρόκειται για περισσότερο από το μισό σύνολο των 5.381 ελληνόκτητων πλοίων άνω των 20.000 dwt. Παρά την αριθμητική υπεροχή τους, τα bulk carriers εμφανίζουν σταδιακή γήρανση.

Η μέση ηλικία τους διαμορφώθηκε στα 11,94 έτη, έναντι 11,81 ετών το 2024. Οι περιορισμένες διαλύσεις πλοίων και η συγκρατημένη είσοδος νεότευκτων δεν επέτρεψαν ουσιαστική ανανέωση της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Σταθερά τα δεξαμενόπλοια, αλλά νεότερα

Ο δεύτερος βασικός πυλώνας παραμένει ο στόλος των tankers. Το 2025 αριθμούσε 1.029 πλοία, από 1.004 έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ η συνολική χωρητικότητα παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη στα 158,4 εκατ. dwt. Η σημαντικότερη μεταβολή αφορά την ηλικία.

Για πρώτη φορά από το 2017, η μέση ηλικία των ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων μειώθηκε, υποχωρώντας στα 10,2 έτη από 10,4 έτη. Η εξέλιξη συνδέεται με τις παραδόσεις νεότευκτων και τις πωλήσεις παλαιότερων πλοίων σε υψηλές τιμές.

Στα containerships, ο ελληνόκτητος στόλος έφθασε τα 496 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 31,7 εκατ. dwt. Εδώ καταγράφεται το μεγαλύτερο ηλικιακό βάρος μεταξύ των βασικών κατηγοριών, καθώς η μέση ηλικία αυξήθηκε στα 14,63 έτη από 14,07 έτη το 2024.

LNG και LPG αλλάζουν την εικόνα

Η πλέον δυναμική ανανέωση εντοπίζεται στα πλοία μεταφοράς αερίων. Ο στόλος των LNG carriers αυξήθηκε κατά 13 μονάδες, φθάνοντας τα 183 πλοία, με τη χωρητικότητα να ενισχύεται κατά 9%, στα 16,7 εκατ. dwt. Παράλληλα, η μέση ηλικία υποχώρησε στα 6,38 έτη από 6,72 έτη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επενδυτική τοποθέτηση των ελληνικών ομίλων στο LNG. Ακόμη εντονότερη ήταν η ανάπτυξη στα LPG carriers.

Ο στόλος αυξήθηκε κατά 17 πλοία, στις 104 μονάδες, ενώ η χωρητικότητα εκτινάχθηκε κατά 22%, στα 4,45 εκατ. dwt. Η μέση ηλικία περιορίστηκε στα 6,16 έτη, καθιστώντας τα LPG carriers τη νεότερη από τις βασικές κατηγορίες του ελληνόκτητου στόλου.

Η συνολική εικόνα αποκαλύπτει δύο διαφορετικές ταχύτητες: τα bulk carriers και τα containerships παραμένουν αριθμητικά ισχυρά αλλά γηράσκουν, ενώ οι στόλοι LNG και LPG αναπτύσσονται ταχύτερα και διαθέτουν σαφώς νεότερο ηλικιακό προφίλ. Η επόμενη φάση ανανέωσης θα εξαρτηθεί από τις 679 ελληνικές παραγγελίες νεότευκτων που είχαν καταγραφεί στο τέλος του 2025 και από τον ρυθμό παράδοσής τους έως το 2030.