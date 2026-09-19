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Τον καθοριστικό ρόλο των γυναικών στη ναυτιλία, όχι μόνο σε επιχειρηματικό και επαγγελματικό επίπεδο αλλά και στο πεδίο της κοινωνικής προσφοράς, ανέδειξε ο πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, Πόλυς Β. Χατζηωάννου.

Μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα «Γυναίκα – Ναυτιλία – Κοινωνική Προσφορά», η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της υφυπουργού Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνας Χατζημανώλη, και παρουσία της Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χατζηωάννου συνέδεσε τρεις έννοιες οι οποίες, όπως τόνισε, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας και της συλλογικής ταυτότητας της Κύπρου και της Ελλάδας.

Στην ομιλία του υπογράμμισε ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους και στρατηγικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας και της διεθνούς παρουσίας της χώρας. Πρόκειται για έναν κλάδο που στηρίζει χιλιάδες θέσεις εργασίας, δημιουργεί επαγγελματικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και προβάλλει την Κύπρο στις διεθνείς αγορές.

Η σημασία της ναυτιλίας, ωστόσο, δεν εξαντλείται στην οικονομική της συνεισφορά. Όπως επισήμανε ο Πόλυς Χατζηωάννου, τόσο για την Κύπρο όσο και για την Ελλάδα αποτελεί κομμάτι της ιστορίας, της κουλτούρας και της καθημερινότητας των ανθρώπων τους. Είναι μια ζωντανή παράδοση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και ενώνει τις δύο χώρες μέσα από έναν κοινό ναυτικό πολιτισμό.

Πίσω από κάθε πλοίο, κάθε εταιρεία και κάθε ναυτιλιακό εγχείρημα, πρόσθεσε, βρίσκεται μια ολόκληρη κοινότητα: οι ναυτικοί, οι οικογένειές τους, οι εργαζόμενοι της στεριάς, οι επιχειρήσεις που υποστηρίζουν τη λειτουργία των πλοίων και οι άνθρωποι που μεγάλωσαν με τις αξίες της θάλασσας, της εργασίας και της προσφοράς.

Αυτή η κοινότητα έχει διαμορφώσει διαχρονικά μια ισχυρή παράδοση κοινωνικού και κοινωφελούς έργου, η οποία υπερβαίνει τα όρια της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, η κοινωνική συνεισφορά της ναυτιλίας δεν περιορίζεται στις δωρεές ή στις μεμονωμένες δράσεις υποστήριξης, αλλά αποτελεί μια βαθιά κουλτούρα αλληλεγγύης με ρίζες πολλών δεκαετιών.

Η ναυτιλιακή οικογένεια στην Ελλάδα και την Κύπρο έχει σταθεί επανειλημμένα στο πλευρό της κοινωνίας σε περιόδους φυσικών καταστροφών, κρίσεων και έκτακτων αναγκών. Παράλληλα, έχει στηρίξει σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές δομές, προγράμματα εκπαίδευσης και πρόνοιας, καθώς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η συνεισφορά αυτή, όπως επισήμανε, δεν αφορά μόνο την παροχή οικονομικών πόρων. Περιλαμβάνει την προσωπική συμμετοχή, τη διάθεση χρόνου, την ανθρώπινη παρουσία και την κινητοποίηση ολόκληρων κοινοτήτων. Πρόκειται για μία αντίληψη βαθιά συνδεδεμένη με τη ζωή στη θάλασσα, όπου η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας και επιβίωσης.

«Αυτή η παράδοση κοινωνικής προσφοράς είναι ένα από τα πιο φωτεινά χαρακτηριστικά της ναυτιλιακής οικογένειας. Είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα της θάλασσας, όπου η έννοια της αλληλοβοήθειας είναι κανόνας ζωής», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις γυναίκες της ναυτιλίας, οι οποίες, όπως υπογράμμισε, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση και στη διεύρυνση αυτής της παράδοσης. Με την παρουσία, την ευαισθησία και την αφοσίωσή τους, έδωσαν στην κοινωνική ευθύνη της ναυτιλίας ανθρώπινο πρόσωπο, ουσιαστικό περιεχόμενο και μετρήσιμο αντίκτυπο.

Ο κ. Χατζηιωάννου αναφέρθηκε τόσο στις γυναίκες που στο παρελθόν κρατούσαν όρθιες τις οικογένειες των ναυτικών κατά τη διάρκεια των πολύμηνων ταξιδιών όσο και σε εκείνες που σήμερα εργάζονται και διακρίνονται στα πλοία, στα λιμάνια, στα ναυτιλιακά γραφεία, στις διοικήσεις επιχειρήσεων, στους οργανισμούς και στους θεσμούς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις γυναίκες που αναπτύσσουν κοινωνικό έργο μέσα από ιδρύματα, εθελοντικές οργανώσεις, προγράμματα στήριξης και πρωτοβουλίες που αγγίζουν χιλιάδες ανθρώπους. Γυναίκες οι οποίες, όπως σημείωσε, έχουν κινητοποιήσει ολόκληρες κοινότητες για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών.

«Η συμβολή τους δεν είναι μόνο επαγγελματική. Είναι ηθική, κοινωνική, ανθρώπινη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η παρουσία τους αποδεικνύει πως η ναυτιλία δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένας αποκλειστικά ανδροκρατούμενος κλάδος.

Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, όπως είπε, έχει γνωρίσει από κοντά και έχει στηρίξει ενεργά το έργο γυναικών που ηγούνται κοινωνικών πρωτοβουλιών, δημιουργούν κοινωφελείς δομές και προσφέρουν με αφοσίωση και συνέπεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Η δράση τους αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης ναυτιλιακής ταυτότητας και της κοινωνικής αποστολής του κλάδου.

«Οι γυναίκες της ναυτιλίας δεν συμμετέχουν απλώς στον κλάδο. Τον εξελίσσουν. Δεν προσφέρουν απλώς στην κοινωνία. Την εμπνέουν. Δεν συνεχίζουν απλώς μια παράδοση. Τη διευρύνουν», υπογράμμισε ο Πόλυς Χατζηιωάννου.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η ισότητα, η ενδυνάμωση των γυναικών και η κοινωνική ευθύνη δεν αποτελούν θεωρητικές διακηρύξεις, αλλά καθημερινή πράξη και σταθερή δέσμευση. Μια δέσμευση που οδηγεί προς ένα μέλλον στο οποίο η ναυτιλία θα παραμένει οικονομικά ισχυρή, διεθνώς ανταγωνιστική και, ταυτόχρονα, βαθιά ανθρώπινη.

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