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Την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Ιαπωνίας στη ναυτιλία και τη ναυπηγική βιομηχανία έθεσε στο τραπέζι ο Βασίλης Κικίλιας, σε συνάντηση που είχε στο Τόκιο με εκπροσώπους της Ιαπωνικής Ένωσης Εφοπλιστών (JSA). Στην ατζέντα βρέθηκαν η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, οι συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων στο διεθνές εμπόριο και οι κανόνες για την ενεργειακή μετάβαση του κλάδου.

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του, στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της JSA, Masanori Kato, και ο γενικός γραμματέας, Yasuhiro Shinohara, παρουσία των πρέσβεων των δύο χωρών.

Η συζήτηση για τις διμερείς σχέσεις συνδέθηκε με τις ευρύτερες πιέσεις που δέχεται η παγκόσμια ναυτιλία. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και οι επιπτώσεις των πολέμων στη διακίνηση εμπορευμάτων και στις τιμές των αγαθών αποτέλεσαν βασικά θέματα των επαφών. Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις στη θάλασσα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, επηρεάζοντας τόσο το κόστος των προϊόντων όσο και τις τιμές των καυσίμων.

«Η ναυτιλία επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, τις τιμές των αγαθών, των καυσίμων», ανέφερε, συνδέοντας αυτή την πραγματικότητα με την ανάγκη στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στις κυβερνήσεις και τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα είχε η ενεργειακή μετάβαση. Σύμφωνα με την ανάρτηση, συζητήθηκε η ανάγκη για ένα ισορροπημένο διεθνές πλαίσιο μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (IMO). Η αναφορά αυτή τοποθετεί τη συζήτηση για τους περιβαλλοντικούς κανόνες στο επίπεδο της διεθνούς ναυτιλιακής διακυβέρνησης, παράλληλα με τα ζητήματα εμπορίου και ασφάλειας.

Ο κ. Κικίλιας απέδωσε ιδιαίτερο βάρος στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δύο χώρες στις αποφάσεις για τον κλάδο. «Ελλάδα και Ιαπωνία έχουμε τη δυνατότητα αλλά και την ευθύνη να διαδραματίσουμε καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς ναυτιλιακές εξελίξεις», σημείωσε.

Για τη συνέχεια των επαφών, απηύθυνε πρόσκληση στους εκπροσώπους της ιαπωνικής ναυτιλίας να επισκεφθούν την Ελλάδα, ώστε να συνεχιστεί ο διάλογος. Επικαλούμενος τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών, έδωσε έμφαση στην προοπτική συνεργασίας τους για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της παγκόσμιας ναυτιλίας.

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