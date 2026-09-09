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Στην Κύπρο έχει μεταβεί ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να συμμετάσχει στην 9η Τριμερή Συνάντηση Κύπρου – Ελλάδας – Μάλτας, με τη συμμετοχή της Ιταλίας, που πραγματοποιείται σήμερα στη Λεμεσό.

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν η περαιτέρω ενίσχυση και ο συντονισμός της συνεργασίας των τεσσάρων χωρών, με στόχο τη διαρκή διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για το διεθνές πλαίσιο απανθρακοποίησης της ναυτιλίας, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας ρύπων της ΕΕ για τη ναυτιλία (EU ETS Maritime).

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, θα ακολουθήσει κοινή Συνέντευξη Τύπου.

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