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Τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της σε δύο εταιρείες, καθεμία με αποκλειστική παρουσία σε διαφορετικό κλάδο της ναυτιλίας, εξετάζει η Danaos Corporation. Η εισηγμένη στις ΗΠΑ εταιρεία, με συνολικό στόλο και ναυπηγικό πρόγραμμα περίπου 120 containerships και bulk carriers, μελετά τη συγκέντρωση της δραστηριότητας ξηρού φορτίου σε νέο εταιρικό σχήμα και την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο του Όσλο.

Σύμφωνα με την Tradewinds με έγγραφο που κατέθεσε την Παρασκευή στις χρηματιστηριακές αρχές, η Danaos έχει ήδη αναθέσει σε επενδυτικές τράπεζες να τη συμβουλεύσουν για πιθανή διάθεση μετοχών και εισαγωγή στη νορβηγική αγορά. Το σχέδιο προβλέπει την πώληση μειοψηφικού ποσοστού σε επενδυτές, ενώ η δραστηριότητα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα παραμείνει στην εταιρεία που διαπραγματεύεται στη Νέα Υόρκη.

Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι η Danaos αναμένεται να διατηρήσει ισχυρή πλειοψηφική συμμετοχή στη νέα εταιρεία ξηρού φορτίου. Εφόσον προχωρήσει αυτή η δομή, η προσέλκυση νέων κεφαλαίων θα συνδυαστεί με τη διατήρηση του ελέγχου από τη μητρική. Η διαδικασία βρίσκεται, ωστόσο, σε διερευνητικό στάδιο. Η Danaos διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει διαβεβαίωση πως οποιαδήποτε συναλλαγή ή εισαγωγή θα προχωρήσει ή θα ολοκληρωθεί, ούτε ως προς τους όρους και το χρονοδιάγραμμά της.

Κατά πληροφορίες της TradeWinds, οι συζητήσεις με επενδυτές στο Όσλο αναμένονται την προσεχή εβδομάδα. Εάν υπάρξει επαρκές ενδιαφέρον και επιτευχθεί αποτίμηση που κρίνεται ικανοποιητική από τον Γιάννη Κούστα, η εισαγωγή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και εντός του μήνα.

Η Danaos συνδέει την υπό εξέταση κίνηση με την ευρύτερη στρατηγική της για δημιουργία αξίας και ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους. Η εταιρεία εισήλθε στο ξηρό φορτίο το 2023, αξιοποιώντας μέρος των υψηλών κερδών που είχε αποκομίσει από τα containerships κατά την περίοδο της πανδημίας.

Από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2025 απέκτησε 11 μεταχειρισμένα capesize. Τον Φεβρουάριο του 2026 επέκτεινε τις επενδύσεις της στις νέες ναυπηγήσεις, παραγγέλνοντας τέσσερα newcastlemax στο ναυπηγείο Panjin Dajin της Κίνας, με παράδοση το 2028. Έτσι, το χαρτοφυλάκιο ξηρού φορτίου αριθμεί 15 πλοία, συμπεριλαμβανομένων των υπό ναυπήγηση μονάδων.

Η πιθανή ξεχωριστή εισαγωγή σηματοδοτεί το επόμενο βήμα για αυτή τη δραστηριότητα, μετά την αρχική φάση ανάπτυξής της. Θα προσέφερε επίσης στους επενδυτές τη δυνατότητα να τοποθετηθούν αυτοτελώς στο ξηρό φορτίο ή στα containerships.

Το σχέδιο εξετάζεται σε περίοδο αναθέρμανσης του ενδιαφέροντος για ναυτιλιακές εισαγωγές στις αγορές του Όσλο και της Αθήνας. Παράλληλα, η αγορά ξηρού φορτίου εμφανίζει ισχυρές συνθήκες, με παρατηρητές να συνδέουν τις προσδοκίες περαιτέρω βελτίωσης με την αύξηση των εξαγωγών βωξίτη από τη Δυτική Αφρική.

Για τη Danaos, η επιλογή του Όσλο θα πρόσθετε και μια δεύτερη γεωγραφική βάση πρόσβασης σε χρηματιστηριακά κεφάλαια. Άλλοι ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι διευρύνουν επίσης την παρουσία τους σε διαφορετικές αγορές: η Safe Bulkers και η Star Bulk έχουν προχωρήσει σε παράλληλες εισαγωγές στην Αθήνα, ενώ η Capital Maritime Finance προετοιμάζει τη δική της δημόσια προσφορά στην ελληνική αγορά.

Το κρίσιμο επόμενο βήμα για τη Danaos είναι η ανταπόκριση των επενδυτών και η αποτίμηση που θα μπορούσε να εξασφαλίσει για τη δραστηριότητα ξηρού φορτίου. Από αυτές θα εξαρτηθεί αν το υπό εξέταση σχέδιο μετατραπεί σε χρηματιστηριακή συναλλαγή.

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