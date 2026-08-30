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Ένα ακόμη περιστατικό με επίθεση σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του κόσμου.

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση της EOS Marine, η βρετανική υπηρεσία UKMTO έλαβε αναφορά για περιστατικό που σημειώθηκε στις 29 Αυγούστου, στις 20:53 UTC, περίπου 12 ναυτικά μίλια βόρεια του Χασάμπ στο Ομάν.

Το πλοίο, το οποίο περιγράφεται ως δεξαμενόπλοιο, κινούνταν προς το εσωτερικό των Στενών του Ορμούζ όταν χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν επρόκειτο για πύραυλο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή άλλο οπλικό σύστημα. Από το πλήγμα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μελών του πληρώματος, ενώ δεν έχει καταγραφεί περιβαλλοντική επιβάρυνση. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αρχίσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και την προέλευση της επίθεσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η θέση του περιστατικού. Το Χασάμπ βρίσκεται στη χερσόνησο Μουσαντάμ του Ομάν, ακριβώς δίπλα στον θαλάσσιο διάδρομο μέσω του οποίου πραγματοποιείται η είσοδος και η έξοδος των πλοίων από τον Περσικό Κόλπο. Το δεξαμενόπλοιο, σύμφωνα με την πρώτη αναφορά, πραγματοποιούσε εισερχόμενη διέλευση, γεγονός που σημαίνει ότι κατευθυνόταν προς τα λιμάνια και τους ενεργειακούς τερματικούς σταθμούς του Κόλπου.

Η EOS Marine αξιολογεί την αξιοπιστία της πληροφορίας ως υψηλή και, μετά το συμβάν, συστήνει στα εμπορικά πλοία της περιοχής να διατηρούν συνεχή οπτική επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω ραντάρ, καθώς και να παρακολουθούν τις τοπικές και εθνικές προειδοποιήσεις για εναέριες απειλές.

Το νέο περιστατικό αποκτά πρόσθετη βαρύτητα καθώς καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διέλευση από το Ορμούζ πραγματοποιείται ήδη κάτω από αυξημένο επίπεδο κινδύνου. Κάθε νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο επηρεάζει όχι μόνο τις αποφάσεις των διαχειριστών για την κίνηση των πλοίων τους, αλλά και το κόστος ασφάλισης, τις απαιτήσεις των πληρωμάτων και, τελικά, τη διαθεσιμότητα χωρητικότητας για μεταφορές αργού πετρελαίου και προϊόντων.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του δεξαμενόπλοιου ούτε η σημαία ή η εταιρεία διαχείρισής του, ενώ δεν υπάρχει επίσημη πληροφορία για την έκταση των υλικών ζημιών. Αυτά είναι πλέον τα κρίσιμα στοιχεία που αναμένονται από τις επόμενες ενημερώσεις των αρχών.

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