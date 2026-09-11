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Ένα νεότευκτο VLCC, ένα τίμημα $200 εκατ. και ένα premium μεγαλύτερο των $20 εκατ. αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο πόσο έχει αλλάξει μέσα σε λίγους μήνες η αγορά των μεγάλων δεξαμενόπλοιων. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Γιώργος Προκοπίου και η Dynacom Tankers, καθώς το Pinios, χωρητικότητας 306.000 dwt και κατασκευής 2026, ταυτοποιείται πλέον ως το πλοίο που βρίσκεται πίσω από τη συμφωνία των $200 εκατ.

Νεότερα στοιχεία της αγοράς συνδέουν ως αγοραστή την Onex DMCC του Ντουμπάι, ενώ το Pinios έχει ήδη μετονομαστεί σε Promise. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέχρι πριν από λίγες ημέρες στην αγορά κυκλοφορούσε η πληροφορία για πώληση VLCC της Dynacom κοντά στα $200 εκατ., χωρίς όμως να έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια τόσο το πλοίο όσο και η πλευρά του αγοραστή.

Το οικονομικό μέγεθος της συναλλαγής είναι εκείνο που προκαλεί αίσθηση. Η VesselsValue αποτιμούσε το πλοίο στα $179,4 εκατ., γεγονός που σημαίνει ότι το αναφερόμενο τίμημα των $200 εκατ. βρίσκεται $20,6 εκατ. υψηλότερα, διαφορά περίπου 11,5%.

Στην πράξη, η αγορά δείχνει ότι σήμερα δεν τιμολογεί μόνο την ηλικία, τις προδιαγραφές και τη χωρητικότητα ενός VLCC. Τιμολογεί και τον χρόνο. Ένα σύγχρονο πλοίο που είναι ήδη στο νερό και μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα έχει αποκτήσει πρόσθετη αξία σε σχέση με ένα νεότευκτο που θα παραδοθεί ύστερα από αρκετά χρόνια. Το Pinios κατασκευάστηκε φέτος από τη Hengli Heavy Industries στην Κίνα και είναι εξοπλισμένο με scrubber.

Η τελετή ονοματοδοσίας του πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου και αποτέλεσε το δεύτερο VLCC του προγράμματος ναυπήγησης της Dynacom στο συγκεκριμένο ναυπηγείο. Η παρουσία του πλοίου το τελευταίο διάστημα στον Κόλπο του Ομάν προσθέτει ακόμη μία διάσταση στη συμφωνία.

Πρόκειται για την περιοχή όπου οι ανατροπές στις ενεργειακές ροές και οι αυξημένοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν περιορίσει την πραγματικά διαθέσιμη χωρητικότητα, ενώ παράλληλα έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανείς διακυμάνσεις στη ναυλαγορά.

Οι αποδόσεις των VLCC έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ακραία. Η benchmark διαδρομή Μέση Ανατολή–Κίνα έχει δώσει θεωρητικές ημερήσιες αποδόσεις εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, μεταφέροντας την ένταση της ναυλαγοράς και στις τιμές των ίδιων των πλοίων.

Σε αυτή τη συγκυρία πρέπει να διαβαστεί και η κίνηση της Dynacom. Ο όμιλος του Γιώργου Προκοπίου δεν αποχωρεί από τα μεγάλα δεξαμενόπλοια. Αντίθετα, έχει αναπτύξει ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα ανανέωσης στόλου VLCC ελληνικών συμφερόντων, με μεγάλο αριθμό νεότευκτων να βρίσκεται ήδη σε παραγγελία. Επομένως, η πώληση ενός πλοίου σε ιστορικά υψηλή αποτίμηση μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο ως κατοχύρωση υπεραξίας παρά ως μείωση της έκθεσης στην αγορά.

Η Dynacom μετατρέπει σε ρευστότητα μέρος της μεγάλης ανόδου των αξιών, ενώ εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή παρουσία και σημαντικό πρόγραμμα παραδόσεων νέων πλοίων.

Για τον αγοραστή η εξίσωση είναι διαφορετική. Η καταβολή ενός premium άνω των $20 εκατ. αποκτά οικονομική λογική μόνο εφόσον θεωρεί ότι τα σημερινά υψηλά έσοδα των VLCC μπορούν να διατηρηθούν αρκετά ώστε να αποσβεστεί το επιπλέον κόστος αγοράς.

Τα $200 εκατ. του Pinios δεν αποτελούν μόνο ένα εντυπωσιακό τίμημα για ένα πλοίο. Αποτελούν ένα στοίχημα για το πόσο θα διαρκέσει η σημερινή, εξαιρετικά σφιχτή αγορά των VLCC – και για το πόσο ακριβά αξίζει να πληρώσει κανείς σήμερα για να μην περιμένει μέχρι αύριο.

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