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Σχεδόν 200 εκατ. δολάρια βάζει στο ταμείο της η Latsco Shipping από δύο κινήσεις στη δευτερογενή αγορά των VLGC, επιλέγοντας να αποχωριστεί τα παλαιότερα πλοία της συγκεκριμένης κατηγορίας σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποτιμήσεις παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα Hellas Hercules και Hellas Poseidon, δύο VLGC που παραδόθηκαν το 2015 από τη Hyundai Heavy Industries και έχουν μεταφορική ικανότητα περίπου 84.000 κυβικών μέτρων το καθένα. Τα δύο πλοία ήταν πλέον τα μεγαλύτερης ηλικίας VLGC στο χαρτοφυλάκιο της ελληνικής ναυτιλιακής. Οι δύο συμφωνίες οδηγούν σε διαφορετικές γεωγραφικές κατευθύνσεις.

Το Hellas Hercules συνδέεται με αγοραστή από το Ντουμπάι, την SPM Shipping, με την αξία της συναλλαγής να τοποθετείται στην περιοχή των 95-96 εκατ. δολαρίων.

Για το Hellas Poseidon, το ενδιαφέρον προήλθε από την Κίνα, με ναυλομεσιτικές πληροφορίες να ανεβάζουν το τίμημα κοντά στα 101 εκατ. δολάρια. Η ταυτότητα του κινεζικού αγοραστή δεν έχει μέχρι στιγμής γίνει γνωστή.

Στο άθροισμα, η Latsco εξασφαλίζει περίπου 196-197 εκατ. δολάρια από δύο πλοία ηλικίας περίπου έντεκα ετών.

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