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Επενδύσεις ύψους 13,97 εκατ. δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες και παρεμβάσεις πραγματοποίησε το 2025 η Latsco Shipping, ενισχύοντας το πρόγραμμα ανανέωσης και τεχνολογικής αναβάθμισης του στόλου της. Η ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων της Μαριάννας Λάτση και του γιου της, Πάρη Κασιδόκωστα – Λάτση, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων, στη δυνατότητα αξιοποίησης εναλλακτικών καυσίμων και στην ψηφιοποίηση της διαχείρισης των θαλάσσιων μεταφορών.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση βιωσιμότητας (ESG Report) της εταιρείας, οι περιβαλλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (Environmental CAPEX) διαμορφώθηκαν στα 13,97 εκατ. δολάρια για το 2025. Πρόκειται για δαπάνες που συνδέονται με τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του στόλου και όχι με το συνολικό κόστος ναυπήγησης ή απόκτησης των νέων πλοίων.

Στις επενδύσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις που αφορούν τέσσερα νεότευκτα δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου τύπου MR, καθώς και η εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων συλλογής και παρακολούθησης επιχειρησιακών δεδομένων σε οκτώ πλοία της ίδιας κατηγορίας.

Τέσσερα νέα MR με δυνατότητα προσαρμογής σε εναλλακτικά καύσιμα

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής εκσυγχρονισμού της Latsco αφορά τέσσερα νεότευκτα δεξαμενόπλοια MR, χωρητικότητας 50.000 τόνων deadweight το καθένα.

Τα πλοία διαθέτουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, σχεδιασμένες για τη βελτίωση της απόδοσης κατά τη λειτουργία τους και τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων.

Παράλληλα, έχουν κατασκευαστεί με προδιαγραφές fuel-ready για LNG, μεθανόλη και αμμωνία, γεγονός που τους παρέχει τη δυνατότητα μελλοντικής προσαρμογής σε διαφορετικές τεχνολογίες πρόωσης, εφόσον πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες μετατροπές.

Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται σε περίοδο τεχνολογικής μετάβασης, χωρίς να έχει ακόμη επικρατήσει ένα συγκεκριμένο εναλλακτικό καύσιμο ως κυρίαρχη λύση για τις επόμενες δεκαετίες.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία επιδιώκει να περιορίσει τον κίνδυνο τεχνολογικής απαξίωσης των νέων πλοίων, διατηρώντας περισσότερες επιλογές για την προσαρμογή τους στις μελλοντικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Η Latsco επενδύει παράλληλα στην ψηφιακή αναβάθμιση του υφιστάμενου στόλου της, προχωρώντας στην εγκατάσταση συστημάτων της Danelec σε οκτώ δεξαμενόπλοια MR.

Πρόκειται για τεχνολογία που επιτρέπει τη συλλογή, καταγραφή και ανάλυση δεδομένων από τη λειτουργία των πλοίων, προσφέροντας πληρέστερη εικόνα της ενεργειακής και επιχειρησιακής τους απόδοσης.

Η αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών μπορεί να συμβάλει στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της κατανάλωσης καυσίμων, στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των πλοίων και στον εντοπισμό περιθωρίων εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ψηφιοποίηση αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στη διεθνή ναυτιλία, καθώς οι εταιρείες καλούνται να παρακολουθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις εκπομπές τους και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών κανονισμών.

Η τεχνολογία διπλού καυσίμου στα VLGC

Η ανανέωση του στόλου της Latsco επεκτείνεται και στον τομέα των πλοίων μεταφοράς υγραερίου, με τα νέα VLGCs «Hellas Bliss» και «Hellas Prosperity».

Τα δύο πλοία είναι εξοπλισμένα με μηχανές διπλού καυσίμου (dual-fuel LPG), οι οποίες μπορούν να λειτουργούν χρησιμοποιώντας υγραέριο ως καύσιμο.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί μία από τις λύσεις που εφαρμόζονται ήδη στην αγορά των μεγάλων πλοίων μεταφοράς LPG, προσφέροντας δυνατότητες περιορισμού ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε σύγκριση με συμβατικές επιλογές καυσίμων.

Για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά υγραερίου, η αξιοποίηση του LPG ως ναυτιλιακού καυσίμου παρουσιάζει ιδιαίτερο επιχειρησιακό ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται άμεσα με το φορτίο που μεταφέρουν τα πλοία.

Η πράσινη μετάβαση γίνεται παράγοντας ανταγωνιστικότητας

Οι επενδύσεις της Latsco πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις μεταβάλλουν σταδιακά το οικονομικό μοντέλο λειτουργίας της ναυτιλίας.

Η ένταξη των θαλάσσιων μεταφορών στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (EU ETS), σε συνδυασμό με την εφαρμογή του κανονισμού FuelEU Maritime, αυξάνει τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης και της ακριβούς παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμων.

Για τους πλοιοκτήτες, η επιλογή αποδοτικότερων πλοίων και σύγχρονων τεχνολογιών δεν συνδέεται πλέον αποκλειστικά με την περιβαλλοντική συμμόρφωση, αλλά και με τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, την εμπορική ανταγωνιστικότητα και τη διατήρηση της αξίας των επενδύσεών τους.

Στην περίπτωση της Latsco, η στρατηγική αναπτύσσεται σε δύο παράλληλους άξονες: την ανανέωση του στόλου με πλοία υψηλότερων τεχνολογικών προδιαγραφών και την αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων μέσω ψηφιακών εφαρμογών.

Τα 13,97 εκατ. δολάρια περιβαλλοντικών κεφαλαιουχικών δαπανών το 2025 αποτυπώνουν την οικονομική διάσταση αυτής της προσπάθειας, χωρίς να περιλαμβάνουν κατ’ ανάγκην το σύνολο των επενδύσεων που πραγματοποιεί η εταιρεία για την ανάπτυξη και την ανανέωση του στόλου της.

Η κατεύθυνση αυτή αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση στην ελληνόκτητη ναυτιλία: οι επενδύσεις σε νέες ναυπηγήσεις συνοδεύονται πλέον από αυξημένη έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στην τεχνολογική ευελιξία και στη χρήση ψηφιακών δεδομένων, στοιχεία που αποκτούν καθοριστικό ρόλο στον ανταγωνισμό των διεθνών ναυλαγορών.

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