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«Θα ήθελα να πιστεύω ότι η Macquarie συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο ευέλικτων και ταχύτερων χρηματοδοτών της αγοράς. Θέλουμε να μας θεωρείτε τη δική σας “A-Team”: ευέλικτους, προσαρμοστικούς και υπόλογους συνεργάτες».

Με τα λόγια αυτά, ο Βύρων Κρητικός Head of Greek Shipping Finance Desk, αναφέρθηκε στη σχέση της Macquarie με την ελληνική ναυτιλιακή αγορά, στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποίησε η εταιρεία στην Αθήνα παρουσία πλοιοκτητών και υφηλόβαθμών στελεχών από όλο το φάσμα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια έχει ήδη μεταφραστεί σε σημαντικά αποτελέσματα.

Όπως σημείωσε, από την πρώτη συναλλαγή της Macquarie με την Atlas Maritime, το 2017, η εταιρεία έχει διαθέσει περισσότερα από 2 δισ. δολάρια σε περισσότερες από 75 συναλλαγές. «Πριν από δύο χρόνια, το χαρτοφυλάκιό μας ανερχόταν σε 200 εκατ. δολάρια, κατανεμημένα σε επτά πελάτες. Σήμερα έχουμε φτάσει το 1,1 δισ. δολάρια σε ενεργές χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα, σε συνεργασία με 21 πελάτες. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 30% του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου μας», ανέφερε. Εξαιρουμένης της έκθεσης στον τομέα των offshore, το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 40%, σύμφωνα με τον κ. Κρητικό.

«Με κάθε μέτρο σύγκρισης, η Ελλάδα δεν είναι απλώς μία αγορά στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Είναι μία αγορά στην οποία έχουμε οικοδομήσει σημαντικό μέρος της ναυτιλιακής μας δραστηριότητας», υπογράμμισε. Αναφερόμενος στο επόμενο βήμα, τόνισε ότι στόχος της Macquarie είναι να συνεχίσει να στηρίζει τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες με ευέλικτα κεφάλαια, γρήγορη ανταπόκριση και αξιοπιστία, παράλληλα με την ανάπτυξη και την επέκταση των στόλων τους.

«Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε οι έμπιστοι συνεργάτες σας, στηρίζοντάς σας με ευέλικτα κεφάλαια, γρήγορη ανταπόκριση και αξιοπιστία, ενώ ταυτόχρονα θα αναπτυσσόμαστε παράλληλα με την επέκταση των στόλων σας. Και σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βύρων Κρητικός ευχαρίστησε τους Έλληνες εφοπλιστές για τη σταθερή συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους προς τη Macquarie. «Σας ευχαριστούμε που μας ανοίγετε πάντα τις πόρτες σας, είτε πρόκειται για τις τελευταίες λεπτομέρειες μιας συναλλαγής είτε για να συζητήσουμε τις εξελίξεις στις επιχειρήσεις σας, να ανταλλάξουμε απόψεις για τις αγορές και τα νέα του Πειραιά ή ακόμη και για να μου πείτε πόσο περισσότερο έπεσαν τα επιτόκια των ελληνικών τραπεζών, ενώ εγώ σας κοιτάζω με ορθάνοιχτα μάτια και απορία», είπε με χιουμοριστική διάθεση.

Marc Hari: Η ελληνική ναυτιλία απέδειξε την ανθεκτικότητά της μέσα σε μια περίοδο διαρκών ανατροπών

Στις μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και κανονιστικές προκλήσεις που έχουν μεταβάλει το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η ναυτιλία αναφέρθηκε ο Marc Hari, Head of Shipping Finance της Macquarie, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. «Ήμασταν μόλις λίγους μήνες πριν από τις τελευταίες αμερικανικές εκλογές και, από τότε, το γεωπολιτικό και οικονομικό τοπίο έχει αλλάξει με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το τι έχει συμβεί», ανέφερε. Ο κ. Hari αναφέρθηκε στις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο μετά τον πόλεμο στη Γάζα, στις απειλές των Χούθι, στους περιορισμούς στη διώρυγα του Παναμά, αλλά και στην αυξανόμενη κανονιστική επιβάρυνση για τη ναυτιλία, με επίκεντρο το EU ETS και το FuelEU Maritime.

«Πολλοί από εσάς έχετε επηρεαστεί άμεσα από αυτές τις εξελίξεις. Παράλληλα, οι τιμές των πλοίων πλησιάζουν ιστορικά υψηλά επίπεδα, γεγονός που αποτελεί ταυτόχρονα βάρος και ευλογία», σημείωσε. Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε τις πληθωριστικές πιέσεις, την άνοδο των επιτοκίων και την επιτάχυνση της τεχνολογικής αλλαγής, με την τεχνητή νοημοσύνη να μεταβάλλει τον τρόπο εργασίας και τη λειτουργία της κοινωνίας.

«Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας έχει, με εντυπωσιακό τρόπο, μετατραπεί σχεδόν σε μια νέα κανονικότητα», πρόσθεσε. Ο επικεφαλής της Macquarie Shipping Finance υπογράμμισε ότι, μέσα σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες κατάφεραν να διαχειριστούν με επιτυχία τις προκλήσεις. «Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο να βλέπει κανείς με ποιον τρόπο navigήσατε με επιτυχία μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Αυτό λέει πολλά για την ανθεκτικότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και, ειδικότερα, της ελληνικής αγοράς», τόνισε.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο Marc Hari σημείωσε ότι παραμένει η αγαπημένη αγορά της Macquarie. «Η Ελλάδα ήταν πάντα η αγαπημένη μας αγορά. Όσο περισσότερο χρόνο περνάμε εδώ, τόσο περισσότερο την αγαπάμε. Γι’ αυτό και οι μισοί από την ομάδα θα ήθελαν να μετακομίσουν εδώ», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους. Πέρα όμως από το συναισθηματικό στοιχείο, όπως διευκρίνισε, η Ελλάδα αποτελεί και την πιο σημαντική αγορά για τη Macquarie. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο επίπεδο επαγγελματισμού των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και στη διαγενεακή συνέχεια που χαρακτηρίζει πολλές από αυτές. «Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ο επαγγελματισμός με τον οποίο λειτουργούν οι εταιρείες που εκπροσωπείτε, από γενιά σε γενιά. Πραγματικά ζηλεύω τη διαγενεακή διάσταση των οικογενειακών επιχειρήσεων στη ναυτιλία», σημείωσε.

Η Macquarie

Σε έναν ναυτιλιακό κλάδο όπου η πρόσβαση σε κεφάλαια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανανέωση και την ανάπτυξη του στόλου, η Macquarie ενισχύει τη χρηματοδοτική της παρουσία στην ελληνική αγορά, έχοντας διαθέσει περισσότερα από 2 δισ. δολάρια σε περισσότερες από 75 συναλλαγές από το 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο αυστραλιανός χρηματοοικονομικός όμιλος, η Ελλάδα έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς του στον τομέα του shipping finance. Η Macquarie υπογραμμίζει ότι έχει υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα τύπων πλοίων και διαφορετικών ιδιοκτησιακών δομών, προσαρμόζοντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία στις ανάγκες κάθε ναυτιλιακής επιχείρησης.

Το σημερινό χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων προς Έλληνες πλοιοκτήτες ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια. Πρόκειται για κεφάλαια που έχουν διοχετευθεί σε συναλλαγές οι οποίες αφορούν τόσο υφιστάμενα πλοία όσο και επενδύσεις που συνδέονται με την απόκτηση ή την παράδοση νέων μονάδων. Η προσέγγιση της Macquarie βασίζεται σε εξειδικευμένα δάνεια, σχεδιασμένα με βάση τα χαρακτηριστικά του πλοίου, τη δομή ιδιοκτησίας, τη γεωγραφία δραστηριοποίησης και τη στρατηγική απασχόλησης του στόλου. Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος αναφέρει ότι μπορεί να προσφέρει χρηματοδοτήσεις χωρίς αναγωγή στον πλοιοκτήτη, με loan-to-value, δηλαδή σχέση δανείου προς αξία περιουσιακού στοιχείου, στην περιοχή του 50% έως 75%.

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στις ναυτιλιακές εταιρείες να αξιοποιούν την αξία του ίδιου του πλοίου ως βασική εξασφάλιση, περιορίζοντας παράλληλα την άμεση προσφυγή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία ή εγγυήσεις. Η τελική δομή κάθε συναλλαγής, βεβαίως, εξαρτάται από την πιστοληπτική αξιολόγηση, την κατάσταση της αγοράς, την ηλικία του πλοίου και τα χαρακτηριστικά της πλοιοκτησίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο μέγεθος των συναλλαγών. Η Macquarie αναφέρει ότι έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει χρηματοδοτήσεις άνω των 150 εκατ. δολαρίων ανά συναλλαγή, ακόμη και σε ίδια βάση, στοιχείο που την τοποθετεί στην κατηγορία των χρηματοδοτικών οργανισμών οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλα επενδυτικά σχέδια χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη η δημιουργία πολυμερών τραπεζικών σχημάτων.

Παράλληλα, η ευελιξία εκτείνεται και στο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής. Η Macquarie επισημαίνει ότι διαμορφώνει διαφορετικά προφίλ αποσβέσεων, με στόχο τη μείωση των break-even επιπέδων για τον πλοιοκτήτη. Σε μια αγορά όπου οι ναύλοι και οι αξίες των πλοίων μεταβάλλονται έντονα, η δυνατότητα προσαρμογής των δόσεων στις ταμειακές ροές του πλοίου μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό εργαλείο διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Η χρηματοδότηση δεν περιορίζεται μόνο σε νεότευκτα πλοία. Ο όμιλος δηλώνει ότι μπορεί να υποστηρίξει πλοία διαφορετικών ηλικιών, από χρηματοδοτήσεις πριν από την παράδοση έως μονάδες που μπορεί να έχουν ηλικία άνω των 20 ετών κατά την εκταμίευση. Η παράμετρος αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ναυτιλία, καθώς ο ελληνόκτητος στόλος περιλαμβάνει τόσο σύγχρονα πλοία υψηλής τεχνολογίας όσο και παλαιότερες μονάδες με σημαντική εμπορική αξία, ανάλογα με τον τύπο και την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης διαφορετικές δομές ιδιοκτησίας, όπως εταιρείες ειδικού σκοπού, οικογενειακά σχήματα, εταιρείες με γεωγραφικά κατανεμημένο στόλο και μοντέλα που συνδέονται με συγκεκριμένες στρατηγικές απασχόλησης. Η Macquarie αναφέρει ότι προσαρμόζει τη δομή της χρηματοδότησης ανάλογα με το προφίλ κάθε πλοιοκτήτη, αντί να εφαρμόζει ένα ενιαίο μοντέλο δανεισμού.

Η δραστηριότητα στην Ελλάδα εντάσσεται στο ευρύτερο παγκόσμιο αποτύπωμα του ομίλου. Η Macquarie έχει έδρα και εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Αυστραλίας, χρηματιστηριακή αξία περίπου 53 δισ. δολαρίων και υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 497,7 δισ. δολαρίων. Απασχολεί περισσότερους από 19.100 εργαζομένους σε 30 αγορές, ενώ διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση «A» από την S&P για περισσότερα από 30 χρόνια.

Στον τομέα της ναυτιλιακής χρηματοδότησης, ο όμιλος επιχειρεί να διαφοροποιηθεί μέσω εξειδικευμένων ομάδων και ταχύτερων διαδικασιών εκτέλεσης. Για την ελληνική αγορά, υπεύθυνοι επικοινωνίας εμφανίζονται ο Marc Hari, επικεφαλής του Shipping Finance, και ο Viron Y. Criticos, επικεφαλής του Greek Desk στον τομέα Shipping Finance.

Η παρουσία της Macquarie στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της, δείχνει ότι η χώρα παραμένει κρίσιμο κέντρο για τη διεθνή ναυτιλιακή χρηματοδότηση. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό πελατειακό κοινό για διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όχι μόνο λόγω του μεγέθους του στόλου που ελέγχουν, αλλά και εξαιτίας της δυνατότητάς τους να αξιοποιούν διαφορετικές πηγές κεφαλαίων, από τις παραδοσιακές τραπεζικές χρηματοδοτήσεις μέχρι τα πιο σύνθετα επενδυτικά και δομημένα χρηματοδοτικά προϊόντα.

Λεζάντα κεντρικής φωτογραφίας: Βύρων Κρητικός Head of Greek Shipping Finance Desk με Marc Hari, Head of Shipping Finance της Macquarie

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