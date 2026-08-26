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Συνολικά τρία LNG carriers της Maran Gas Maritime της Μαρίας Αγγελικούση έχουν περάσει στην Exmar καθώς η ελληνική εταιρεία συνεχίζει τη σταδιακή ανανέωση του στόλου της και την αποχώρηση από πλοία μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι κινήσεις αφορούν LNG carriers περίπου 20 ετών, τα οποία για την Exmar αποκτούν διαφορετικό επιχειρηματικό ρόλο. Αντί να παραμείνουν αποκλειστικά στην αγορά μεταφοράς LNG, μέρος του tonnage προορίζεται για μετατροπή σε πλωτές μονάδες αποθήκευσης και διαχείρισης φυσικού αερίου- FSRU.

Μεταξύ των πλοίων βρίσκεται το Simaisma, χωρητικότητας 146.000 κυβικών μέτρων και κατασκευής 2006, το οποίο παραδόθηκε στην Exmar στις αρχές Αυγούστου. Το πλοίο έχει εξασφαλίσει αρχική επταετή απασχόληση και πρόκειται να μετατραπεί σε Floating Transshipment Unit (FTU), με στόχο την εξυπηρέτηση της αγοράς LNG bunkering. Στην Exmar έχει περάσει επίσης το Tura, πρώην Ummera, χωρητικότητας 145.896 κυβικών μέτρων και κατασκευής 2005. Το πλοίο προορίζεται για μετατροπή σε Floating Storage Unit (FSU) για ενεργειακό project στην Κολομβία.

Για τη Maran Gas, οι πωλήσεις εντάσσονται στη φυσική διαδικασία ανανέωσης ενός μεγάλου στόλου LNG carriers, με μεγαλύτερη έμφαση σε νεότερες και τεχνολογικά πιο προηγμένες μονάδες. Για την Exmar, τα ίδια πλοία προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησης για αρκετά ακόμη χρόνια, αυτή τη φορά ως πλωτές ενεργειακές υποδομές.

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