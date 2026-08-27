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Η Μαύρη Θάλασσα περνά σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση για την εμπορική ναυτιλία, καθώς η διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων αυξάνει την έκθεση των πλοίων και ανεβάζει το κόστος για όσους εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Στο τελευταίο κύμα επιθέσεων, η Ρωσία υποστήριξε ότι έπληξε πέντε εμπορικά πλοία, τα οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς την Ουκρανία. Ο ρωσικός ισχυρισμός εντείνει την ανησυχία στην αγορά, καθώς θολώνει ακόμη περισσότερο τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους στρατιωτικούς στόχους και την εμπορική ναυτιλία.

Για πλοιοκτήτες, ναυλωτές και ασφαλιστές, το βασικό ζήτημα πλέον δεν περιορίζεται στο αν ένα λιμάνι παραμένει επιχειρησιακά ανοικτό. Το ερώτημα είναι με ποιο κόστος και με ποιο επίπεδο κινδύνου μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα ταξίδι.

Τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου παραμένουν αυξημένα, ενώ κάθε νέο περιστατικό δημιουργεί πρόσθετη πίεση στις αποφάσεις των ασφαλιστών και στις απαιτήσεις των πληρωμάτων και των διαχειριστριών εταιρειών. Αυτό μεταφράζεται σε υψηλότερο συνολικό κόστος μεταφοράς και μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα στην προσφορά χωρητικότητας.

Η πίεση αρχίζει παράλληλα να αποτυπώνεται στις ίδιες τις εμπορευματικές ροές. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Lloyd’s List, οι ρωσικές εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών, με τις επιθέσεις και το αυξημένο κόστος ασφαλείας να επιβαρύνουν μία αγορά που αποτελεί κρίσιμο κρίκο της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη ναυλαγορά των bulk carriers. Όσο μεγαλύτερο μέρος των φορτίων δυσκολεύεται να κινηθεί από τα παραδοσιακά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες αναζήτησης εναλλακτικών προμηθευτών και διαφορετικών θαλάσσιων διαδρομών.

Αυτό μπορεί να αλλάξει όχι μόνο τους όγκους αλλά και τα τονομίλια, επηρεάζοντας τη ζήτηση για πλοία και τις ισορροπίες στις αγορές Handysize, Supramax και Panamax.

Η Μαύρη Θάλασσα, επομένως, εξελίσσεται από μια ζώνη υψηλού πολεμικού κινδύνου σε ένα ολοένα σημαντικότερο choke point για το εμπόριο σιτηρών. Και όσο οι επιθέσεις πλησιάζουν την εμπορική ναυτιλία, το κόστος δεν περιορίζεται στις πιθανές ζημιές ενός πλοίου: μεταφέρεται στα ασφάλιστρα, στους ναύλους, στις εμπορικές ροές και τελικά στην παγκόσμια αγορά τροφίμων.

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