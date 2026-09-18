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Έντονη ανησυχία προκαλούν στη Ρωσία οι φόβοι ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να προχωρήσει σε νέα μεγάλη επιστράτευση μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σαββατοκύριακου, προκειμένου να ενισχύσει τις δυνάμεις της χώρας στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στον απλό πληθυσμό, αλλά φέρεται να έχουν επεκταθεί ακόμη και σε κρατικούς αξιωματούχους και στελέχη κέντρων στρατολόγησης, οι οποίοι, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το Bloomberg, αναζητούν τρόπους να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ρωσίας και να παροτρύνουν συγγενείς και φίλους να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Παρότι ο Ρώσος Πρόεδρος έχει αρνηθεί ότι υπάρχει σχέδιο νέας επιστράτευσης, Ευρωπαίος αξιωματούχος ασφαλείας υποστηρίζει ότι η Μόσχα προετοιμάζεται για την ένταξη επιπλέον 300.000 ανδρών στις ένοπλες δυνάμεις έως το τέλος του έτους.

Ψηφιακό σύστημα επιστράτευσης αντί για επίσημη ανακοίνωση

Σε αντίθεση με την προηγούμενη επιστράτευση του Σεπτεμβρίου 2022, η οποία προκάλεσε έντονη κοινωνική αναστάτωση και οδήγησε δεκάδες χιλιάδες Ρώσους να εγκαταλείψουν τη χώρα, αυτή τη φορά το Κρεμλίνο ενδέχεται να αποφύγει μια επίσημη ανακοίνωση.

Ο λόγος είναι ότι η Ρωσία έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια ψηφιακές υποδομές που επιτρέπουν την ηλεκτρονική κλήση πολιτών για στρατιωτική υπηρεσία, ενώ παράλληλα περιορίζουν τις δυνατότητες διαφυγής από τη χώρα.

Οι τριήμερες βουλευτικές εκλογές ξεκινούν την Παρασκευή και είναι οι πρώτες μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, που συνδέεται πολιτικά με τον Πούτιν, αναμένεται να διατηρήσει την πλειοψηφία στη Δούμα, την οποία κατέχει από το 2003, σε μια εκλογική διαδικασία που ελέγχεται στενά από το Κρεμλίνο.

Οι απώλειες στο μέτωπο αυξάνουν την πίεση για νέες δυνάμεις

Η Ρωσία υφίσταται σημαντικές απώλειες στον πόλεμο, χωρίς να έχει καταγράψει αντίστοιχα μεγάλα εδαφικά κέρδη.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι περίπου 700.000 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται ανεπτυγμένοι στην Ουκρανία, ενώ το Κρεμλίνο χρειάζεται να στρατολογεί περίπου 400.000 άτομα ετησίως για να διατηρεί τη δυναμικότητα του στρατού.

Μέχρι σήμερα, η Μόσχα έχει βασιστεί κυρίως σε υψηλά μπόνους κατάταξης και αυξημένες αμοιβές για να προσελκύσει εθελοντές σε στρατιωτικά συμβόλαια. Ωστόσο, μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου, υπάρχουν ενδείξεις ότι η δεξαμενή των εθελοντών περιορίζεται.

Σύμφωνα με ανάλυση του Γιάνις Κλούγκε από το Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας στο Βερολίνο, οι ρωσικές περιφέρειες στρατολόγησαν περίπου 234.000 νέους συμβασιούχους στρατιώτες μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου, έναντι περίπου 260.000 το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Το Κρεμλίνο απορρίπτει τα σενάρια επιστράτευσης

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει χαρακτηρίσει τις προειδοποιήσεις για νέα επιστράτευση μετά τις εκλογές «απόλυτη ανοησία» και μέρος μιας δυτικής εκστρατείας παραπληροφόρησης κατά της Ρωσίας.

«Από την άποψη της διαθεσιμότητας στρατιωτικού προσωπικού, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Οι άνθρωποι προσέρχονται εθελοντικά και υπογράφουν συμβόλαια», δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος στις 3 Σεπτεμβρίου στο Βλαδιβοστόκ.

Ωστόσο, πηγή στη Μόσχα με γνώση της κατάστασης ανέφερε ότι περίπου 1.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώνονται κάθε εβδομάδα στην Ουκρανία, πέρα από τους τραυματίες, ενώ υποστήριξε ότι ο στρατός χρειάζεται περισσότερες δυνάμεις στην πρώτη γραμμή.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι ρωσικές απώλειες νεκρών και τραυματιών έχουν φτάσει τις 301.000 μέσα στο 2026, με τις μηνιαίες απώλειες να αυξάνονται στις 42.000 τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα, καθώς ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία δημοσιεύουν επίσημα δεδομένα για τις απώλειες των δικών τους στρατευμάτων.

Η νέα ψηφιακή υποδομή περιορίζει τη διαφυγή

Το 2022, η επιστράτευση βασίστηκε κυρίως σε έντυπες κλήσεις προς τους εφέδρους, προκαλώντας κύμα εξόδου από τη Ρωσία.

Σήμερα, όμως, η χώρα διαθέτει ένα Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Στρατολογίας, το οποίο συνδέεται με φορολογικά αρχεία, βάσεις δεδομένων της αστυνομίας, ιατρικά αρχεία, μητρώα ακινήτων και συνοριακούς ελέγχους.

Με βάση τους νέους κανονισμούς, η ηλεκτρονική κλήση θεωρείται ότι έχει παραδοθεί επτά ημέρες μετά την ανάρτησή της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ακόμη και αν ο παραλήπτης δεν την έχει ανοίξει.

Παράλληλα, ενεργοποιείται αυτόματα απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ όσοι δεν παρουσιαστούν σε στρατολογικό κέντρο μέσα σε 20 ημέρες αντιμετωπίζουν περιορισμούς σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως η έκδοση αδειών οχημάτων, οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η πρόσβαση σε πιστώσεις και η λειτουργία ατομικών επιχειρήσεων.

Περιορισμένα εδαφικά κέρδη παρά τη ρωσική επίθεση

Παρά τις δηλώσεις του Κρεμλίνου ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σταθερά στο Ντονμπάς, τα εδαφικά κέρδη παραμένουν περιορισμένα.

Σύμφωνα με ανάλυση του Άλεξ Κοκτσάροφ, γεωοικονομικού αναλυτή του Bloomberg για τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη, η θερινή ρωσική επίθεση απέφερε κέρδη μόλις 155 τετραγωνικών χιλιομέτρων από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, έναντι 2.037 τετραγωνικών χιλιομέτρων την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι η Ρωσία έχει υποστεί κατά μέσο όρο περίπου 33.000 απώλειες τον μήνα φέτος, για κέρδη περίπου 104 τετραγωνικών χιλιομέτρων τον μήνα.

«Η στρατιωτική κατάσταση των τελευταίων μηνών δείχνει ότι η Ρωσία δεν διαθέτει αρκετό ανθρώπινο δυναμικό ώστε να συγκεντρώσει δυνάμεις στον βασικό άξονα επίθεσης και ταυτόχρονα να καλύψει αποτελεσματικά ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου», δήλωσε ο Κίριλ Ρόγκοφ, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Re: Russia.

Όπως εκτίμησε, μια νέα επιστράτευση θα ήταν απαραίτητη εάν η Μόσχα επιδιώξει να φτάσει στα σύνορα του Ντονμπάς μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

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