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Η MSC δεν πατάει φρένο στις ναυπηγήσεις. Αντίθετα, ετοιμάζεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον λογαριασμό, καθώς συνδέεται με νέο κύκλο παραγγελιών που μπορεί να φθάσει τα 32 ultra-large containerships, με τη συνολική επένδυση να υπολογίζεται κοντά στα 7 δισ. δολάρια. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ναυπηγικά προγράμματα που έχουν εμφανιστεί μέσα στο 2026 και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά συζητά ήδη έντονα το μέγεθος του παγκόσμιου orderbook.

Οι νέες κινήσεις της MSC στρέφονται προς την Κίνα, με τη Hengli Heavy Industry και τη Zhoushan Changhong International να συγκαταλέγονται στα ναυπηγεία που συνδέονται με τις παραγγελίες. Το εντυπωσιακό είναι ότι η MSC δεν χρειάζεται περισσότερα πλοία για να κατακτήσει την πρώτη θέση. Την έχει ήδη. Ο συνολικός της στόλος έχει ξεπεράσει τα 1.000 πλοία και η απόσταση που έχει δημιουργήσει από τους ανταγωνιστές της είναι ήδη σημαντική. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να αγοράζει μελλοντική χωρητικότητα. Σύμφωνα με αναλυτές, η λογική πίσω από την κίνηση είναι σχετικά απλή. Τα πολύ μεγάλα και σύγχρονα containerships προσφέρουν καλύτερες οικονομίες κλίμακας και χαμηλότερο κόστος μεταφοράς ανά εμπορευματοκιβώτιο. Για έναν όμιλο του μεγέθους της MSC, ακόμη και μικρές διαφορές στο κόστος ανά TEU αποκτούν μεγάλη σημασία όταν πολλαπλασιάζονται σε εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Η MSC επενδύει δισεκατομμύρια σε μια αγορά στην οποία τα πλοία που βρίσκονται υπό παραγγελία αντιστοιχούν περίπου στο 38% του σημερινού παγκόσμιου στόλου. Προς το παρόν, η αγορά έχει έναν ισχυρό σύμμαχο: τις μεγάλες αποστάσεις.

Η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα έχει αναγκάσει μεγάλο μέρος του στόλου να εγκαταλείψει τη συντομότερη διαδρομή μέσω Σουέζ και να κάνει τον γύρο της Αφρικής. Το ίδιο φορτίο χρειάζεται έτσι περισσότερες ημέρες και περισσότερα πλοία για να μεταφερθεί. Με απλά λόγια, η γεωπολιτική ένταση έχει απορροφήσει σημαντικό κομμάτι της διαθέσιμης χωρητικότητας. Εάν η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα εξομαλυνθεί και οι γραμμές επιστρέψουν μαζικά στο Σουέζ, οι αποστάσεις θα μικρύνουν απότομα. Τα πλοία θα ολοκληρώνουν τα ταξίδια τους γρηγορότερα και η ίδια εμπορική κίνηση θα χρειάζεται μικρότερο αριθμό containerships.

Αναλυτές εκτιμούν ότι σε ένα τέτοιο σενάριο η ζήτηση, μετρούμενη σε TEU-miles, μπορεί να μειωθεί κατά 5,8% το 2027. Και τότε η αγορά θα πρέπει να απορροφήσει ταυτόχρονα τα νεότευκτα που καταφθάνουν από τα ναυπηγεία. Η MSC φαίνεται να θεωρεί ότι μπορεί να αντέξει αυτή τη μετάβαση καλύτερα από τους περισσότερους ανταγωνιστές της. Το μέγεθος του στόλου της, το δίκτυο που έχει δημιουργήσει και το χαμηλότερο κόστος των νεότερων πλοίων της δίνουν μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων εάν οι ναύλοι πιεστούν. Γι’ αυτό και οι νέες παραγγελίες δεν είναι απλώς ακόμη μία επίδειξη οικονομικής ισχύος. Είναι ένα στοίχημα για το ποιος θα ελέγχει τη χωρητικότητα στο τέλος της δεκαετίας.

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