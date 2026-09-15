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Ένας νέος εξοπλιστικός πυρετός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην παγκόσμια αγορά των containerships. Οι μεγαλύτεροι liners επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα πλοία, αγοράζουν μαζικά μεταχειρισμένη χωρητικότητα και ενισχύουν τον έλεγχο των στόλων τους. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η MSC και η Maersk, οι οποίες ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές προς τον ίδιο στόχο: περισσότερη χωρητικότητα και ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Μόνο που η κούρσα αυτή αρχίζει να συναντά ένα φυσικό όριο. Τα πλοία μπορούν να κατασκευαστούν πολύ γρηγορότερα από τα λιμάνια που καλούνται να τα εξυπηρετήσουν. Η Maersk προετοιμάζει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ανανέωσης στόλου στην ιστορία της. Ο δανέζικος όμιλος εξετάζει επενδύσεις που μπορεί να προσεγγίσουν τα 8,9 δισ. δολάρια για έως 42 νεότευκτα containerships, σηματοδοτώντας μια νέα φάση ανανέωσης και επέκτασης του στόλου του. Η κίνηση δεν αφορά απλώς την προσθήκη πλοίων. Αφορά τη διαμόρφωση του στόλου με τον οποίο η Maersk θα επιχειρεί την επόμενη δεκαετία, με μεγαλύτερες μονάδες και νέες τεχνολογικές και ενεργειακές προδιαγραφές.

Η MSC ακολουθεί διαφορετική στρατηγική. Παράλληλα με το μεγάλο πρόγραμμα νεότευκτων που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει εξαπολύσει από το 2020 μία πρωτοφανή επιχείρηση αγορών στη secondhand αγορά. Οι αγορές μεταχειρισμένων containerships έχουν πλέον ξεπεράσει τις 500, μετατρέποντας τη συγκεκριμένη στρατηγική σε βασικό εργαλείο της ταχύτατης επέκτασης του στόλου της. Και η αγοραστική δραστηριότητα συνεχίζεται. Μεταξύ των τελευταίων αποκτημάτων περιλαμβάνεται το χωρητικότητας 2.500 TEU Erasmus Ninja, κατασκευής 2007, το οποίο σύμφωνα με ναυλομεσιτικές πληροφορίες άλλαξε χέρια έναντι περίπου 30,5 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, η MSC συνδέεται με την αγορά του 4.363 TEU Newnew Panda 1, επίσης κατασκευής 2007. Πίσω από τις συγκεκριμένες συμφωνίες βρίσκεται μία ευρύτερη στρατηγική: όσο μεγαλώνει ο ιδιόκτητος στόλος της MSC, τόσο περιορίζεται αναλογικά η εξάρτησή της από ναυλωμένα πλοία. Η εταιρεία αποκτά έτσι μεγαλύτερο άμεσο έλεγχο της χωρητικότητάς της και μικρότερη έκθεση στις διακυμάνσεις της αγοράς των ναυλώσεων.

Η μονομαχία MSC–Maersk αποτελεί όμως μόνο την κορυφή ενός πολύ μεγαλύτερου επενδυτικού κύματος. Σύμφωνα με στοιχεία της Alphaliner, τον Ιούνιο του 2026 το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών των containerships είχε φθάσει τα 12,98 εκατ. TEU σε 1.592 πλοία, αντιπροσωπεύοντας το 38,3% του υφιστάμενου στόλου. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 προστέθηκαν παραγγελίες για ακόμη 329 πλοία συνολικής χωρητικότητας 1,89 εκατ. TEU. Μία τεράστια νέα «αρμάδα» containerships ετοιμάζεται, επομένως, να βγει από τα ναυπηγεία μέσα στα επόμενα χρόνια. Μέχρι πρόσφατα το βασικό ερώτημα ήταν εάν η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου θα μπορέσει να απορροφήσει αυτή τη χωρητικότητα. Πλέον προστίθεται ένα δεύτερο, εξίσου κρίσιμο: πού και πόσο γρήγορα θα μπορούν να εξυπηρετούνται όλα αυτά τα πλοία.

Εδώ βρίσκεται το μεγάλο παράδοξο του νέου επενδυτικού κύκλου. Ένα containership μπορεί να παραγγελθεί και να παραδοθεί μέσα σε δύο έως τρία χρόνια. Για έναν μεγάλο container terminal, αντίθετα, μπορεί να χρειαστούν πέντε έως δέκα χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν ο σχεδιασμός, οι αδειοδοτήσεις, η κατασκευή και η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού. Στα μεγάλα ευρωπαϊκά και ασιατικά λιμάνια το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο. Η διαθέσιμη γη είναι περιορισμένη, οι περιβαλλοντικές και πολεοδομικές διαδικασίες απαιτούν χρόνο και η επέκταση των προβλητών δεν μπορεί να ακολουθήσει εύκολα την ταχύτητα με την οποία τα ναυπηγεία παραδίδουν νέα πλοία.

Οι πρώτες συνέπειες είναι ήδη ορατές. Σύμφωνα με τη Sea-Intelligence, στα τέλη Αυγούστου η συμφόρηση στα λιμάνια είχε δεσμεύσει περίπου 6,6% της παγκόσμιας χωρητικότητας containerships. Πρόκειται για χωρητικότητα η οποία υπάρχει στον παγκόσμιο στόλο, αλλά ουσιαστικά αφαιρείται προσωρινά από την αγορά επειδή τα πλοία χάνουν χρόνο περιμένοντας.

Σε ορισμένες υπηρεσίες στη Σαγκάη, οι καθυστερήσεις έφθασαν ακόμη και τις οκτώ έως δέκα ημέρες, δείχνοντας πόσο γρήγορα ένα πρόβλημα στην προβλήτα μπορεί να μεταφερθεί σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι, η επόμενη μεγάλη μάχη των liners μεταφέρεται σταδιακά από τη θάλασσα στη στεριά. MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd και COSCO δεν επενδύουν πλέον μόνο σε πλοία. Αυξάνουν την παρουσία τους σε terminals, αποθηκευτικούς χώρους, σιδηροδρομικές συνδέσεις και δίκτυα logistics, επιχειρώντας να ελέγξουν μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής του container από το εργοστάσιο μέχρι τον τελικό παραλήπτη. Η λογική είναι απλή: μικρή σημασία έχει για έναν liner να διαθέτει δεκάδες επιπλέον πλοία εάν αυτά καταλήγουν να σχηματίζουν ουρές έξω από τα μεγάλα λιμάνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η CMA CGM, η οποία επενδύει περίπου 434 εκατ. δολάρια στο Terminal 4 του λιμανιού της Τζέντα, με στόχο την προσθήκη έως 2,6 εκατ. TEU ετήσιας δυναμικότητας.

Οι επενδύσεις αυτές δείχνουν προς τα πού μετατοπίζεται το επόμενο πεδίο ανταγωνισμού. Η δύναμη ενός μεγάλου liner δεν θα μετριέται πλέον μόνο από τον αριθμό των πλοίων και τα TEU που ελέγχει, αλλά και από την πρόσβαση που διαθέτει σε προβλήτες, terminals και χερσαία δίκτυα. Η Maersk ποντάρει δισεκατομμύρια στα νεότευκτα. Η MSC συνεχίζει να αγοράζει μεταχειρισμένα πλοία με ρυθμό που δεν έχει προηγούμενο και ταυτόχρονα επενδύει σε νέα χωρητικότητα. Την ίδια στιγμή, τα ναυπηγεία προετοιμάζουν ένα κύμα παραδόσεων που θα δοκιμάσει τις αντοχές της λιμενικής υποδομής. Ο εξοπλιστικός ανταγωνισμός μπαίνει έτσι στη δεύτερη και ίσως δυσκολότερη φάση του. Για χρόνια το ερώτημα ήταν ποιος θα έχει τα περισσότερα πλοία. Τώρα το κρίσιμο ερώτημα γίνεται ποιος θα διαθέτει τις υποδομές για να τα κρατά σε συνεχή κίνηση. Γιατί η επόμενη μεγάλη μάχη των containers μπορεί τελικά να μη δοθεί στα ναυπηγεία ούτε στις ανοικτές θάλασσες. Μπορεί να δοθεί στις προβλήτες – και στο ποιος θα εξασφαλίσει χώρο για να δένουν τα πλοία του χωρίς να περιμένουν.

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