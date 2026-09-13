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Η MSC συνεχίζει με αμείωτη ένταση τη μεγαλύτερη ίσως επιχείρηση συγκέντρωσης μεταχειρισμένων containerships που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη αγορά. Από το καλοκαίρι του 2020, όταν άρχισε να «σαρώνει» τη δευτερογενή αγορά, ο όμιλος με έδρα τη Γενεύη έχει αποκτήσει περισσότερα από 500 πλοία, αλλάζοντας δραστικά τη σχέση μεταξύ ιδιόκτητης και ναυλωμένης χωρητικότητας στον στόλο του.

Οι τελευταίες κινήσεις αφορούν τρία ακόμη containerships διαφορετικών μεγεθών, ενώ ανεβάζουν σε πάνω από 30 τις αγορές μεταχειρισμένων πλοίων που αποδίδονται στην MSC από τις αρχές του 2026. Σύμφωνα με στοιχεία της ναυλομεσιτικής αγοράς, η MSC απέκτησε το Erasmus Ninja, χωρητικότητας 2.500 TEU και κατασκευής 2007, έναντι περίπου 30,5 εκατ. δολαρίων. Η παράδοσή του αναμένεται στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Στο χαρτοφυλάκιο των τελευταίων αγορών προστίθεται και το Newnew Panda 1, χωρητικότητας 4.363 TEU και επίσης κατασκευής 2007, το οποίο αποκτήθηκε από κινεζικά συμφέροντα. Για τη συγκεκριμένη συναλλαγή δεν έχει γίνει γνωστό το τίμημα. Η τρίτη κίνηση αφορά το Julie, χωρητικότητας 2.262 TEU και κατασκευής 2002, το οποίο αγοράστηκε από την εισηγμένη στο NYSE Global Ship Lease έναντι 13,5 εκατ. δολαρίων. Το πλοίο βρίσκεται ήδη, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σε ναύλωση στην MSC, γεγονός που σημαίνει ότι η εταιρεία ουσιαστικά μετατρέπει χωρητικότητα που χρησιμοποιούσε μέσω charter σε ιδιόκτητο περιουσιακό στοιχείο.

Η ίδια στρατηγική αποτυπώνεται και στις προηγούμενες συμφωνίες της. Τον Αύγουστο η MSC συμφώνησε να αποκτήσει το Navios Jasmine, χωρητικότητας 4.730 TEU και κατασκευής 2008, από τη Navios Maritime Partners έναντι 34,5 εκατ. δολαρίων. Το πλοίο αναμένεται να παραδοθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027, μετά την ολοκλήρωση της υφιστάμενης ναύλωσής του. Η συναλλαγή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από πλευράς υπεραξίας. Η Navios Maritime Partners είχε αγοράσει το ίδιο πλοίο το 2017 από γερμανικά συμφέροντα έναντι 24,2 εκατ. δολαρίων, δηλαδή περίπου 10,3 εκατ. δολάρια χαμηλότερα από το σημερινό τίμημα πώλησης.

Παράλληλα, η MSC απέκτησε από τη γερμανική Leonhardt & Blumberg το Calandra, χωρητικότητας 2.782 TEU και κατασκευής 2010, έναντι 27 εκατ. δολαρίων. Και αυτό το πλοίο αναμένεται να ενταχθεί στον στόλο της μετά τη λήξη της τρέχουσας χρονοναύλωσης, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Από την ίδια γερμανική εταιρεία αγοράστηκε και το Fitz Roy, χωρητικότητας 1.732 TEU και κατασκευής 2011, με το τίμημα να διαμορφώνεται στα 26 εκατ. δολάρια. Πίσω από τη συνεχή παρουσία της MSC στη secondhand αγορά βρίσκεται μια στρατηγική που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020 και πλέον έχει αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά. Αντί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη ναύλωση πλοίων τρίτων, η εταιρεία επιδιώκει να ελέγχει μεγαλύτερο μέρος της χωρητικότητας που χρησιμοποιεί, περιορίζοντας την έκθεσή της στις διακυμάνσεις της αγοράς χρονοναυλώσεων.

Η επιλογή αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε περιόδους κατά τις οποίες η διαθέσιμη χωρητικότητα είναι περιορισμένη και οι ναύλοι για containerships παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η ιδιοκτησία περισσότερων πλοίων προσφέρει στην MSC μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία, ενώ παράλληλα μειώνει την ανάγκη ανανέωσης ακριβών ναυλώσεων. Οι περισσότερες από 500 αγορές μεταχειρισμένων πλοίων μέσα σε περίπου έξι χρόνια, σε συνδυασμό με το εκτεταμένο πρόγραμμα νεότευκτων της MSC, έχουν μεταμορφώσει τη δομή του στόλου της. Η εταιρεία δεν περιορίζεται πλέον στην εξασφάλιση χωρητικότητας για την κάλυψη των γραμμών της, αλλά οικοδομεί συστηματικά μια πολύ μεγαλύτερη ιδιόκτητη βάση πλοίων.

Το αποτέλεσμα είναι μια MSC με μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο βασικό παραγωγικό της μέσο και μικρότερη εξάρτηση από τους ανεξάρτητους πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται στην αγορά ναυλώσεων. Πρόκειται για μια μεταβολή που δεν ενισχύει μόνο τη θέση της ως της μεγαλύτερης εταιρείας τακτικών γραμμών εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, αλλά επηρεάζει σταδιακά και τις ισορροπίες ολόκληρης της αγοράς containerships.

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