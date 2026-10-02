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Στο νερό έπεσε το MSC World Atlantic, η επόμενη ναυαρχίδα της MSC Cruises, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία της ναυπήγησής του. Η καθέλκυση πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στο ναυπηγείο Chantiers de l’Atlantique, στο Saint-Nazaire της Γαλλίας. Το νεότευκτο πλοίο μεταφέρεται από τη δεξαμενή ναυπήγησης στο νερό και περνά στην επόμενη φάση ολοκλήρωσής του, πριν από την παράδοσή του στην MSC Cruises.

Το MSC World Atlantic θα αποτελέσει το 25ο πλοίο του στόλου της MSC Cruises και παράλληλα το τέταρτο πλοίο με καύσιμο LNG της σειράς World Class της εταιρείας.

Η επίσημη παράδοσή του έχει προγραμματιστεί για το 2027, ενώ από τον Νοέμβριο του ίδιου έτους θα ξεκινήσει την πρώτη του σεζόν στην Καραϊβική, με αφετηρία το Port Canaveral στη Φλόριντα. Το πλοίο θα πραγματοποιεί εναλλασσόμενες κρουαζιέρες 7 και 14 διανυκτερεύσεων στην Ανατολική και Δυτική Καραϊβική, με προσεγγίσεις σε προορισμούς της περιοχής, μεταξύ των οποίων το Ocean Cay MSC Marine Reserve, το ιδιωτικό νησί της MSC Cruises στις Μπαχάμες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το MSC World Atlantic έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει το χαρακτηριστικό ευρωπαϊκό στυλ της MSC Cruises με την αμερικανική άνεση. Στο εσωτερικό του θα αναπτύσσονται επτά ξεχωριστές ζώνες, καθεμία με τη δική της ατμόσφαιρα, εγκαταστάσεις και επιλογές ψυχαγωγίας. Μετά την καθέλκυση, το MSC World Atlantic θα παραμείνει στο ναυπηγείο Chantiers de l’Atlantique, όπου συνεχίζονται οι εργασίες στους εσωτερικούς και κοινόχρηστους χώρους, καθώς και στα τελικά τεχνικά στοιχεία του πλοίου, ενόψει της παράδοσής του το 2027.

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