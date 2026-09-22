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Η Μεσόγειος παραμένει μία από τις σημαντικότερες περιοχές κρουαζιέρας παγκοσμίως. Το 2025 καταγράφηκαν περίπου 39,75 εκατ. επιβατικές κινήσεις, αυξημένες κατά 10,5%, ενώ το διεθνές επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 86 και πλέον νέα πλοία, συνολικής αξίας που πλησιάζει τα 90 δισ. δολάρια.

Οι αριθμοί αυτοί δημιουργούν θετικές προοπτικές, αλλά ενισχύουν παράλληλα τις απαιτήσεις για καλύτερο σχεδιασμό. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της Seatrade Cruise Med ήταν ότι η επιτυχία ενός προορισμού δεν μπορεί πλέον να μετριέται μόνο από τον αριθμό των αφίξεων ή των επιβατών. Η πραγματική πρόκληση είναι η κρουαζιέρα να δημιουργεί μεγαλύτερη τοπική αξία, να στηρίζει τις επιχειρήσεις και την απασχόληση, να εντάσσεται αρμονικά στην καθημερινότητα των πόλεων και να προσφέρει μια εμπειρία που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της CLIA, Bud Darr, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη διαχείριση και στενή συνεργασία με τους προορισμούς. Η συζήτηση αφορά πλέον το πώς τα οφέλη της κρουαζιέρας μπορούν να διαχέονται αποτελεσματικότερα στις τοπικές κοινωνίες. Από την πλευρά του, ο Κρις Θεοφιλίδης, CEO της Celestyal, έθεσε το ζήτημα της διαρκούς προσαρμογής του προϊόντος. Σε μια αγορά όπου οι επιλογές για τον ταξιδιώτη αυξάνονται, οι εταιρείες και οι προορισμοί χρειάζεται να παραμένουν επίκαιροι, αυθεντικοί και ανταγωνιστικοί.

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