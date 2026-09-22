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Τον κομβικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα λιμάνια στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των νησιωτικών προορισμών ανέδειξε η συμμετοχή του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) στο 13ο Sino-European International Tourism Conference «Island & Coastal Tourism Futures – ICTF 2026», που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο από τις 21 έως τις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΗ, Μηνάς Παπαδάκης, συμμετείχε στο Academia & Industry Panel με θέμα «Sustainable Resources Management in Island and Coastal Destinations», στο οποίο βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι στελέχη της τουριστικής αγοράς, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και φορείς που ασχολούνται με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η διαχείριση των φυσικών και αναπτυξιακών πόρων, η ανθεκτικότητα των τουριστικών προορισμών και, κυρίως, η ανάγκη στενότερης συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε η ανάπτυξη του τουρισμού να συμβαδίζει με τις δυνατότητες των υποδομών και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Η παρουσία του ΟΛΗ έφερε στη συζήτηση και την παράμετρο της κρουαζιέρας, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για έναν μεγάλο νησιωτικό προορισμό όπως η Κρήτη. Το λιμάνι δεν λειτουργεί πλέον αποκλειστικά ως σημείο άφιξης και αναχώρησης επιβατών, αλλά καλείται να συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση των επισκεπτικών ροών, στη βελτίωση των υποδομών και στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της τουριστικής δραστηριότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η βιώσιμη ανάπτυξη της κρουαζιέρας συνδέεται με τη δυνατότητα ενός προορισμού να υποδέχεται αυξημένες ροές επισκεπτών χωρίς να επιβαρύνεται δυσανάλογα η καθημερινότητα των κατοίκων ή το φυσικό περιβάλλον. Κρίσιμος θεωρείται επίσης ο συντονισμός μεταξύ λιμένα, τοπικής αυτοδιοίκησης, τουριστικών επιχειρήσεων, επιστημονικών φορέων και τοπικής κοινωνίας.

Στο πάνελ συμμετείχαν ακόμη ο Μάνος Μπορμπουδάκης από τη Metaxa Hospitality Group, η καθηγήτρια Jaruwan “Nikki” Daengbuppha από το Naresuan University της Ταϊλάνδης, ο Δημήτριος Καλδέρης από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, η Γιολάντα Κουλούρη από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και ο Ανδρέας Μονιάκης από την Cretan Holidays.

Το ICTF 2026 φιλοξενείται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και της τουριστικής βιομηχανίας.

Για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, η παρουσία σε διεθνή fora εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη της κρουαζιέρας συνδέεται ολοένα περισσότερο με την περιβαλλοντική διαχείριση, τις αντοχές των προορισμών και την ποιότητα των λιμενικών υποδομών.

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