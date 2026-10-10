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Η αβεβαιότητα για τα καύσιμα του μέλλοντος, οι υψηλές τιμές ναυπήγησης, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και η ανάγκη ανανέωσης του παγκόσμιου στόλου διαμορφώνουν ένα σύνθετο επενδυτικό περιβάλλον για τη ναυτιλία. Τέσσερις επικεφαλής μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών παρουσίασαν τις επιλογές τους για την επόμενη δεκαετία, αποκαλύπτοντας διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον χρόνο, το κόστος και την τεχνολογία των νέων επενδύσεων.

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, διευθύνων σύμβουλος της Capital Clean Energy Carriers και της Capital Tankers, εξήγησε γιατί προτιμά, υπό τις σημερινές συνθήκες, την αγορά ενός υφιστάμενου πλοίου που μπορεί να αποφέρει άμεσα έσοδα από μια νέα ναυπήγηση με παράδοση το 2030.

Ο Άλεξ Χατζηπατέρας, COO της Dorian LPG, αναφέρθηκε στις τέσσερις νέες παραγγελίες πλοίων διπλού καυσίμου LPG και στη σημασία της δυνατότητας διέλευσης από τις παλαιές δεξαμενές της Διώρυγας του Παναμά.

Ο Τόμας Λίστερ, CEO της Global Ship Lease, προειδοποίησε ότι περίπου το 25% του υφιστάμενου στόλου μικρών και μεσαίων containerships θα έχει ηλικία τουλάχιστον 25 ετών όταν παραδοθούν τα νεότευκτα, γεγονός που επιταχύνει την ανάγκη αντικατάστασής τους.

Από την πλευρά του, ο δρ Λουκάς Μπαμπαρής, πρόεδρος της Safe Bulkers, ανέδειξε τη σημασία της μακροπρόθεσμης απόδοσης των επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι η ανανέωση του στόλου προσφέρει βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας περίπου 30%, ενώ ορισμένες τεχνολογικές αναβαθμίσεις αποσβένονται μέσα σε ένα έως δύο χρόνια.

Οι τέσσερις συμμετείχαν στο Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum, στη συζήτηση «Fleet Renewal Decisions – Investing in the Fleet of Tomorrow», με συντονιστή τον Πάνο Μήτρου, Senior Vice President, Shipping Strategy του Lloyd’s Register.

Ο δρ Λουκάς Μπαρμπαρής, πρόεδρος της Safe Bulkers, παρουσίασε μια περισσότερο μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την ανανέωση του στόλου ξηρού φορτίου. Όπως ανέφερε, η εταιρεία έχει παραγγείλει τα προηγούμενα χρόνια περίπου 24 πλοία, από τα οποία έχει ήδη παραλάβει 14, ενώ αναμένει δύο ακόμη εντός του 2026. Τόνισε ότι στην αγορά ξηρού φορτίου οι επενδύσεις πρέπει να αξιολογούνται σε ορίζοντα 25 ετών και όχι με βάση τις αποδόσεις δύο ή τριών ετών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Safe Bulkers έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικό πρόγραμμα ανανέωσης και παράλληλα επενδύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων πλοίων. Μεταξύ των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται επιστρώσεις χαμηλής τριβής και άλλες τεχνολογίες περιορισμού της κατανάλωσης καυσίμων.

Σύμφωνα με τον Μπαμπάρη, τα νεότευκτα προσφέρουν βελτίωση ενεργειακής απόδοσης περίπου 30%, ενώ συγκεκριμένες αναβαθμίσεις μπορούν να αποσβεστούν σε ένα έως δύο χρόνια.

Ο πρόεδρος της Safe Bulkers αναφέρθηκε και στις τεχνολογικές επιλογές για τα μελλοντικά καύσιμα. Εξήγησε ότι η εταιρεία διατηρεί τη μεθανόλη ως πιθανή επιλογή, προκειμένου να ανταποκριθεί σε μελλοντικές ευρωπαϊκές και διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Αντίθετα, εξέφρασε επιφυλάξεις για την αμμωνία λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση της ως καυσίμου. Εκτίμησε ότι η ουσιαστική μετάβαση προς νέες τεχνολογίες ενδέχεται να μετατοπιστεί προς το 2035, καθώς εξακολουθεί να απουσιάζει ένα σαφές διεθνές οικονομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος έθεσε στο επίκεντρο το δίλημμα μεταξύ αγοράς μεταχειρισμένου πλοίου και παραγγελίας νεότευκτου, υπογραμμίζοντας ότι οι σημερινές συνθήκες απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση του επενδυτικού κινδύνου. Χρησιμοποίησε το παράδειγμα ενός δεκαετούς VLCC αξίας 150-160 εκατ. δολαρίων, το οποίο, εφόσον εξασφαλίσει ημερήσια έσοδα 100.000 δολαρίων για τρία χρόνια, μπορεί να δημιουργήσει περίπου 100 εκατ. δολάρια λειτουργικών ταμειακών ροών.

Με αυτή την προσέγγιση, η επένδυση αποκτά σημαντική οικονομική ορατότητα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με μια νέα ναυπήγηση που θα παραδοθεί το 2030, όταν οι τεχνολογικές και κανονιστικές συνθήκες ενδέχεται να είναι διαφορετικές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στρατηγική ευελιξίας του ομίλου Capital, παρουσιάζοντας τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου CO₂ που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να μεταφέρουν και LPG.

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την εμπορική αξιοποίηση των πλοίων στην υφιστάμενη αγορά υγραερίου, χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά η απόδοσή τους από την ανάπτυξη της αγοράς μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι από τα 33 δεξαμενόπλοια της Capital Tankers, τα 18 διαθέτουν συστήματα διπλού καυσίμου με δυνατότητα χρήσης LNG. Κατά την εκτίμησή του, η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη οικονομική αξία όταν μεταβληθούν οι σχετικές τιμές των καυσίμων ή εφαρμοστούν αυστηρότερες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις.

Ο Άλεξ Χατζηπατέρας παρουσίασε τη στρατηγική της Dorian LPG, η οποία έχει προχωρήσει σε τέσσερις νέες παραγγελίες πλοίων διπλού καυσίμου LPG. Όπως εξήγησε, η εταιρεία σχεδιάζει τις επενδύσεις της με βάση τις ανάγκες των πελατών και τις πραγματικές εμπορικές συνθήκες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δυνατότητα των νέων πλοίων να διέρχονται από τις παλαιές δεξαμενές της Διώρυγας του Παναμά.

Η επιλογή αυτή προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς τα υψηλά τέλη δημοπρασίας για τις διελεύσεις μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το κόστος μεταφοράς. Αναφερόμενος στα ναυπηγεία, ο Χατζηπατέρας σημείωσε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να προτιμά τη Νότια Κορέα, παρά την ενίσχυση της κινεζικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Η επιλογή συνδέεται με την ομοιογένεια του στόλου της Dorian LPG, ενώ δεν απέκλεισε την αξιοποίηση κινεζικών ναυπηγείων σε περίπτωση ταχύτερης επέκτασης. Στο ζήτημα των εναλλακτικών καυσίμων, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για την αμμωνία, επισημαίνοντας ότι η αβεβαιότητα γύρω από το διεθνές πλαίσιο απανθρακοποίησης έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις επενδυτικών σχεδίων.

Η εταιρεία δίνει σήμερα προτεραιότητα στο LPG, το οποίο θεωρεί δοκιμασμένη και εμπορικά διαθέσιμη τεχνολογία.

Ο Τόμας Λίστερ, διευθύνων σύμβουλος της Global Ship Lease, έδωσε έμφαση στην ηλικιακή σύνθεση του παγκόσμιου στόλου εμπορευματοκιβωτίων και στην ανάγκη ανανέωσης των μικρότερων και μεσαίων πλοίων. Όπως ανέφερε, η εταιρεία διαθέτει περίπου 70 containerships και επιπλέον 15 υπό παραγγελία. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, περίπου το 25% του υφιστάμενου στόλου μικρών και μεσαίων containerships θα έχει ηλικία τουλάχιστον 25 ετών όταν αρχίσουν να παραδίδονται οι νέες ναυπηγήσεις.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πιέσεις για την αντικατάσταση παλαιότερων πλοίων, ακόμη και σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας. Υπογράμμισε ότι οι επενδυτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ναυτιλιακής αγοράς.

Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της ευελιξίας, καθώς τα πλοία πρέπει να μπορούν να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, περιορίζοντας την εξάρτησή τους από θαλάσσια περάσματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω γεωπολιτικών εντάσεων.

Κατά την άποψή του, η δυνατότητα εξασφάλισης απασχόλησης και η προσαρμοστικότητα των πλοίων αποτελούν βασικά κριτήρια για τις επενδύσεις της επόμενης δεκαετίας.

Η Κίνα και τα ναυπηγεία

Η αυξανόμενη δυναμικότητα των κινεζικών ναυπηγείων αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό θέμα της συζήτησης. Ο Γεράσιμος Καλογηράτος σημείωσε ότι η επέκταση της ναυπηγικής παραγωγής στην Κίνα έχει περιορίσει τις πιέσεις που προκαλούσε η έλλειψη διαθέσιμων θέσεων ναυπήγησης.

Ο Άλεξ Χατζηπατέρας αναγνώρισε τις δυνατότητες των κινεζικών ναυπηγείων, διευκρινίζοντας όμως ότι η Dorian LPG εξακολουθεί να προτιμά τη Νότια Κορέα λόγω της ομοιογένειας του στόλου της. Ο δρ Λουκάς Μπαρμπαρής προχώρησε στην εκτίμηση ότι η Κίνα θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη παρουσία στις ναυπηγήσεις πλοίων ξηρού φορτίου, αναφέροντας ως πιθανό μελλοντικό επίπεδο το 90% της συγκεκριμένης αγοράς.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τους κινδύνους που δημιουργεί ο γεωπολιτικός κατακερματισμός, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες χρειάζεται να διατηρούν πρόσβαση τόσο στην αμερικανική όσο και στην κινεζική αγορά. Οι περιορισμοί στο διεθνές εμπόριο και οι διαφοροποιήσεις των κανονιστικών απαιτήσεων ενδέχεται να αυξήσουν περαιτέρω το λειτουργικό κόστος.

Παρά τις διαφορετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, οι τέσσερις επικεφαλής συνέκλιναν στην ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης του επενδυτικού κινδύνου.

Η Capital δίνει έμφαση στην άμεση δημιουργία εσόδων και στη δυνατότητα πολλαπλής εμπορικής αξιοποίησης των πλοίων. Η Dorian LPG επενδύει σε δοκιμασμένες τεχνολογίες και σε σχεδιαστικές επιλογές που προσφέρουν συγκεκριμένα λειτουργικά πλεονεκτήματα.

Η Global Ship Lease αντιμετωπίζει τη γήρανση του στόλου ως βασικό κίνητρο νέων παραγγελιών, ενώ η Safe Bulkers επικεντρώνεται στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις και στις ενεργειακές αναβαθμίσεις με μετρήσιμο οικονομικό όφελος. Το συμπέρασμα της συζήτησης είναι ότι ο στόλος του 2030 δεν θα κριθεί μόνο από το καύσιμο που θα χρησιμοποιεί, αλλά και από την ικανότητά του να παραμένει οικονομικά αποδοτικός και εμπορικά ανταγωνιστικός σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών.

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