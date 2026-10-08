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Με νέα ονομασία και ενισχυμένο ρόλο στη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών για τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων περνούν στην επόμενη φάση λειτουργίας τους όλα τα εθνικά Shortsea Promotion Centers (SPC). Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, η στρατηγική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του European Shortsea Network (ESN) υλοποιήθηκε άμεσα και τα κέντρα έχουν πλέον μετονομαστεί σε Short Sea Centers (SSC).

Η αλλαγή εντάσσεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της ιστορικής και ιδρυτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης COM 1999/317, με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε τον νομικό και γεωγραφικό ορισμό της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, γνωστής ως shortsea shipping.

Η μετονομασία παρουσιάζεται ως φυσική συνέχεια της εξέλιξης των εθνικών κέντρων, τα οποία ολοκλήρωσαν τον ιδρυτικό τους στόχο: την ευρεία ενημέρωση για τη σημασία της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων και την αδιαμφισβήτητη συμβολή της στην ευρωπαϊκή οικονομία, την κοινωνική συνοχή και τη διασφάλιση των μεταφορών.

Πλέον, η νέα ταυτότητα επικυρώνει την έναρξη μιας διαδρομής με τέσσερις συγκεκριμένους στόχους. Ο πρώτος είναι η συνέχιση της ενεργούς συμμετοχής των SSC στις εθνικές πολιτικές των κρατών-μελών για τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων. Ο δεύτερος αφορά την ευρεία και τεκμηριωμένη ενημέρωση για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Ο τρίτος στόχος είναι η υποστήριξη της εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών μεταφορών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα του shortsea shipping σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο τέταρτος προβλέπει στενό συντονισμό και διαρκή διαβούλευση με τα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, μέσω του ESN.

Η αποτελεσματική προώθηση της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των κέντρων, ως υποστηρικτική αλλά ταυτόχρονα κομβική δράση για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Η αναβάθμιση του ρόλου των SSC συνδέεται με τις ευρύτερες απαιτήσεις της σημερινής ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το πεδίο αυτό εκτείνεται πλέον πολύ περισσότερο από την προώθηση του shortsea shipping, καθιστώντας αναγκαία την εξέλιξη της αποστολής των κέντρων.

Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της δέσμης μέτρων «Fit for 55», η χρήση εναλλακτικών καυσίμων, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μεταφορών και η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας απαιτούν συνεχή διάλογο μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και του κλάδου της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων. Παράλληλα, απαιτούν ενεργή συμμετοχή που στηρίζεται στην τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή εμπειρία.

Σε αυτό το περιβάλλον, το ESN έχει εξελιχθεί σε ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας, έχοντας υπηρετήσει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με ευσυνειδησία και συνέπεια τις ανάγκες του ρόλου του από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Η τεχνογνωσία, η επιχειρησιακή εμπειρία και η εις βάθος γνώση της αγοράς που του παρέχουν τα μέλη του αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της πλατφόρμας.

Το ESN αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το μοναδικό ευρωπαϊκό δίκτυο που ασχολείται αποκλειστικά με τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, μέσω των εθνικών κέντρων του, τα οποία λειτουργούν πλέον ως SSC.

Η ανακοίνωση καταλήγει εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η νέα ταυτότητα θα ενισχύσει περαιτέρω τη συμβολή του ESN στην ευρωπαϊκή ατζέντα για τις μεταφορές και θα εδραιώσει τη μακροχρόνια συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοινός στόχος παραμένει η δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού, ανθεκτικού και βιώσιμου ευρωπαϊκού συστήματος θαλάσσιων μεταφορών.

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