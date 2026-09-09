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Με νέα ψηφιακά εργαλεία για ασφαλισμένους και συνταξιούχους ναυτικούς, αλλά και με πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προσέλκυση περισσότερων νέων και γυναικών στη θάλασσα, δίνει το «παρών» το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από 165 χρόνια λειτουργίας, ο αρχαιότερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας επιχειρεί να συνδέσει τον ιστορικό του ρόλο με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του και, παράλληλα, με τη συζήτηση που βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής ναυτιλίας: την ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Στο περίπτερο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που έχουν στόχο να περιορίσουν τη γραφειοκρατία και να απλοποιήσουν τις συναλλαγές των ναυτικών με το Ταμείο.

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορά τη νέα διαλειτουργικότητα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω της οποίας ο Πίνακας Θαλάσσιας Υπηρεσίας, που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση των ναυτικών, θα μπορεί πλέον να εκδίδεται ηλεκτρονικά.

Παράλληλα, προωθείται η ηλεκτρονική πληρωμή, με την έκδοση κωδικού RF σε κάθε αποδεικτικό υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Ναυτικών-ΑΠΔΝ, καθώς και η ψηφιοποίηση των εντύπων και βιβλίων που χρησιμοποιούν οι ναυτιλιακές εταιρείες για τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, μέσω των νέων e-Books.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην καταγραφή των εξελίξεων στην αγορά εργασίας της ναυτιλίας. Στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται η 4η Ετήσια Έκθεση του ΝΑΤ για τη Ναυτική Απασχόληση, η οποία αποτυπώνει τις τάσεις και τις προκλήσεις γύρω από το ανθρώπινο δυναμικό της ελληνικής ναυτιλίας.

Το επόμενο βήμα αφορά ειδικά τις γυναίκες στη θάλασσα. Το ΝΑΤ σχεδιάζει την 1η Έκθεση για τη Γυναικεία Ναυτική Απασχόληση στην Ελλάδα, σε μία περίοδο κατά την οποία η διεύρυνση της συμμετοχής των γυναικών και η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα αποτελούν βασικές προκλήσεις για τον κλάδο.

Το περίπτερο του ΝΑΤ επισκέφθηκε, κατά την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με επικεφαλής την υπουργό Νίκη Κεραμέως, η οποία συναντήθηκε με τον διοικητή του Ταμείου, Ιωάννη Ψαχούλα, και στελέχη του οργανισμού. Η υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του ΝΑΤ στην προσπάθεια ενίσχυσης του ναυτικού επαγγέλματος, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η προσέλκυση περισσότερων γυναικών και νέων. Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Ψαχούλας υπογράμμισε τη συνέχεια του ιστορικού ρόλου του Ταμείου, σημειώνοντας ότι, μετά από περισσότερο από ενάμιση αιώνα λειτουργίας, το ΝΑΤ επιδιώκει να γίνεται «καθημερινά καλύτερο και πιο χρήσιμο» για τους ανθρώπους της θάλασσας.

Η παρουσία του ΝΑΤ στη ΔΕΘ έρχεται έτσι να αναδείξει δύο παράλληλους άξονες: από τη μία, την ψηφιοποίηση και απλοποίηση των υπηρεσιών προς τους ναυτικούς και, από την άλλη, την προσπάθεια αντιμετώπισης μιας από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την επόμενη ημέρα της ελληνικής ναυτιλίας, που είναι η ανανέωση και διεύρυνση του ανθρώπινου δυναμικού της.

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