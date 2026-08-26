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Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε το κόστος εξασφάλισης προτεραιότητας στη Διώρυγα του Παναμά, καθώς η SK Gas συμφώνησε να καταβάλει 5,3 εκατ. δολάρια για μία και μόνο θέση διέλευσης του VLGC G. Spirit.

Το ποσό αφορά αποκλειστικά το δικαίωμα προτεραιότητας μέσω της δημοπρασίας της Αρχής της Διώρυγας και όχι τον ναύλο του πλοίου ή τα υπόλοιπα τέλη διέλευσης. Στην πράξη, η νοτιοκορεατική εταιρεία πληρώνει για να κερδίσει χρόνο, εξασφαλίζοντας ότι το πλοίο μεταφοράς υγραερίου θα περάσει προς βορρά την 1η Σεπτεμβρίου χωρίς να εγκλωβιστεί στην ουρά αναμονής.

Το G. Spirit βρισκόταν στην πλευρά του Ειρηνικού όταν εξασφάλισε τη θέση. Για τα πλοία που φθάνουν χωρίς κράτηση, η αναμονή μπορεί να αγγίξει τις 11 ημέρες, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο απώλειας του επόμενου φορτίου ή ανατροπής ολόκληρου του προγράμματος απασχόλησης. Η συμφωνία ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 4,6 εκατ. δολαρίων⁠ το οποίο είχε σημειωθεί νωρίτερα τον Αύγουστο από την SK Shipping.

Η κλίμακα της επιβάρυνσης αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα στη Διώρυγα. Πριν από τον Φεβρουάριο, η διάμεση τιμή στις αντίστοιχες δημοπρασίες βρισκόταν κοντά στις 55.000 δολάρια. Το τίμημα των 5,3 εκατ. είναι περίπου 96 φορές υψηλότερο, δείχνοντας πόσο ακριβά αποτιμάται πλέον η αποφυγή ακόμη και λίγων ημερών καθυστέρησης.

Η πίεση συμπίπτει με την επιστροφή των περιορισμών εξαιτίας της χαμηλής στάθμης των υδάτων και των ανησυχιών για ενίσχυση του φαινομένου Ελ Νίνιο. Η Αρχή της Διώρυγας ανακοίνωσε ότι οι ημερήσιες διελεύσεις θα μειωθούν από 36 σε 34 στις 3 Σεπτεμβρίου και σε 32 από τις 15 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, το μέγιστο επιτρεπόμενο βύθισμα στις δεξαμενές Neopanamax περιορίζεται⁠ στα 48 πόδια και στη συνέχεια στα 47,5 πόδια.

Για τα VLGC και τα LNG carriers, τα οποία κινούνται βάσει αυστηρών χρονικών παραθύρων φόρτωσης και παράδοσης, η συμφόρηση δεν αποτελεί πλέον απλώς λειτουργική δυσκολία. Μετατρέπεται σε πραγματικό πολλαπλασιαστή του μεταφορικού κόστους, καθώς η αξία του χρόνου μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το κόστος πολλών ημερών ναύλωσης. Τα 5,3 εκατ. δολάρια του G. Spirit δείχνουν ότι, στη σημερινή αγορά, η ταχύτητα διέλευσης από τον Παναμά έχει εξελιχθεί σε ξεχωριστό και εξαιρετικά ακριβό εμπορεύσιμο αγαθό.

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