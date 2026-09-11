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Ένας νέος κύκλος μεγάλων επενδύσεων σε πλοία αρχίζει να διαμορφώνεται στη διεθνή ναυτιλία, με τη δυνατότητα των ναυπηγείων και των κατασκευαστών εξοπλισμού να ανταποκριθούν στη ζήτηση να εξελίσσεται σε κρίσιμο παράγοντα για τις αποφάσεις των πλοιοκτητών.

Την εικόνα αυτή μετέφερε ο Πάνος Μήτρου, Senior Vice President – Shipping Strategy του Lloyd’s Register (LR), μετά τη συμμετοχή του στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση SMM 2026 στο Αμβούργο. Σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένας πρωτοφανής αγώνας για την έγκαιρη εξασφάλιση ναυπηγικών θέσεων (slots), κύριων μηχανών και κρίσιμων εξαρτημάτων, καθώς η αγορά προετοιμάζεται για έναν νέο ναυπηγικό «υπερκύκλο». Η πίεση αυτή καθιστά τον χρόνο παράδοσης και την πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισμό βασικές παραμέτρους των νέων παραγγελιών.

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα αφορά το καύσιμο που θα χρησιμοποιούν τα πλοία της επόμενης γενιάς. Ο Πάνος Μήτρου επισήμανε ότι χρειάζεται ακόμη σημαντική δουλειά για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων, καθώς η τεχνολογική ετοιμότητα των πλοίων δεν αρκεί χωρίς αντίστοιχες υποδομές και επαρκή προσφορά καυσίμου.

Παράλληλα, ενισχύεται το ενδιαφέρον για τεχνολογίες που μπορούν να περιορίσουν άμεσα την κατανάλωση και τις εκπομπές. Στο προσκήνιο βρίσκονται οι λύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας, ενώ περισσότερο χώρο στη συζήτηση αποκτούν τα συστήματα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα επί του πλοίου (Onboard Carbon Capture and Storage – OCCS). Ακόμη πιο μακροπρόθεσμα, στο τραπέζι επανέρχεται και η πυρηνική πρόωση, ως μία από τις τεχνολογικές επιλογές που εξετάζονται για τη δραστική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ναυτιλίας. Η κατεύθυνση της αγοράς αποτυπώθηκε και στη SMM, όπου παρουσιάστηκαν νέες μελέτες αλλά και σειρά Εγκρίσεων επί της Αρχής (Approvals in Principle – AiPs) για νέους σχεδιασμούς πλοίων που μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα.

Το βασικό μήνυμα από το Αμβούργο είναι ότι ο επόμενος κύκλος ναυπηγήσεων έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μορφή. Το μεγάλο στοίχημα, όμως, δεν είναι πλέον μόνο ποιος θα βρει διαθέσιμο slot, αλλά και με ποια τεχνολογία και ποιο καύσιμο θα παραγγείλει ένα πλοίο που θα πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστικό για τις επόμενες δύο ή τρεις δεκαετίες.