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Ένα νέο παράδοξο διαμορφώνεται στην παγκόσμια αγορά των containerships. Την ώρα που τα ναυπηγεία ετοιμάζονται να παραδώσουν νεότευκτα μεταφορικής ικανότητας εκατομμυρίων TEU, τα λιμάνια κινδυνεύουν να μην μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό με τον οποίο μεγαλώνει ο στόλος. Το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών έφθανε τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Alphaliner, τα 12,98 εκατ. TEU σε 1.592 πλοία, αντιπροσωπεύοντας το 38,3% του υφιστάμενου στόλου containerships. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του έτους προστέθηκαν παραγγελίες για άλλα 329 πλοία, χωρητικότητας 1,89 εκατ. TEU.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πού θα βρουν απασχόληση όλα αυτά τα πλοία, αλλά πού και πόσο γρήγορα θα μπορούν να εξυπηρετούνται.

Η διαφορά των χρόνων είναι καθοριστική. Ένα containership μπορεί να παραγγελθεί και να παραδοθεί σε δύο έως τρία χρόνια. Ένας μεγάλος τερματικός σταθμός χρειάζεται συχνά πέντε έως δέκα χρόνια μέχρι να περάσει από τον σχεδιασμό και τις αδειοδοτήσεις στην πλήρη λειτουργία. Και στα μεγάλα ευρωπαϊκά και ασιατικά λιμάνια, όπου η διαθέσιμη γη είναι περιορισμένη, η επέκταση γίνεται ακόμη δυσκολότερη.

Η πίεση είναι ήδη ορατή. Η Sea-Intelligence υπολόγισε στα τέλη Αυγούστου ότι η συμφόρηση είχε δεσμεύσει περίπου 6,6% της παγκόσμιας χωρητικότητας containerships, αφαιρώντας στην πράξη πλοία από την αγορά. Σε ορισμένες υπηρεσίες στη Σαγκάη οι καθυστερήσεις έφθασαν ακόμη και τις 8-10 ημέρες. Γι’ αυτό και η επενδυτική μάχη των μεγάλων liners μεταφέρεται πλέον στη στεριά. MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd και COSCO αυξάνουν την παρουσία τους σε terminals, σιδηροδρομικές συνδέσεις, αποθηκευτικούς χώρους και logistics.

Η διοίκηση της MSC σχολιάζει ότι μπορείς να προσθέσεις περισσότερα πλοία, αλλά εάν τα λιμάνια δεν μπορούν να τα διαχειριστούν, το αποτέλεσμα θα είναι μεγαλύτερες ουρές. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η CMA CGM, η οποία επενδύει περίπου 434 εκατ. δολάρια στο Terminal 4 του λιμανιού της Τζέντα, προσθέτοντας έως 2,6 εκατ. TEU ετήσιας δυναμικότητας. Η επόμενη μάχη, επομένως, δεν αφορά μόνο ποιος διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο. Αφορά ποιος θα εξασφαλίσει τις προβλήτες και τις υποδομές για να μπορεί αυτός ο στόλος να δουλεύει χωρίς να περιμένει αρόδο.

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