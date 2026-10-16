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Με αύξηση 15,3% στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων τον Σεπτέμβριο και περισσότερα από 3 εκατομμύρια TEUs στο εννεάμηνο, το λιμάνι του Πειραιά ανακτά το χαμένο έδαφος στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Η βελτίωση των επιδόσεων στις δύο μεγαλύτερες προβλήτες του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων συμπίπτει με τις πρώτες ουσιαστικές ενδείξεις επιστροφής των μεγάλων containerships στη Διώρυγα του Σουέζ, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τη θέση του ελληνικού λιμανιού στο εμπόριο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Ωστόσο, παρά την ισχυρή αύξηση των φορτίων τους τελευταίους μήνες, ο Πειραιάς εμφανίζει στο εννεάμηνο ρυθμό ανάπτυξης σημαντικά χαμηλότερο από εκείνον του διεθνούς δικτύου της COSCO Shipping Ports. Η διαφορά αυτή αναδεικνύει τις επιπτώσεις που εξακολουθούν να έχουν οι γεωπολιτικές αναταράξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και το περιθώριο περαιτέρω ανάκτησης εμπορευματικών ροών. Σύμφωνα με τα στοιχεία διακίνησης της COSCO Shipping Ports που δημοσιεύθηκαν για τον Σεπτέμβριο του 2026, οι Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, τις οποίες διαχειρίζεται η Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ), εξυπηρέτησαν περίπου 367.000 TEUs, έναντι 318.000 TEUs τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η διαφορά των περίπου 49.000 TEUs αποτυπώνει την ενίσχυση της δραστηριότητας, η οποία είχε ήδη γίνει αισθητή τον Αύγουστο, όταν η διακίνηση είχε φθάσει τα 372.100 TEUs, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 18% σε ετήσια βάση. Η επίδοση του Σεπτεμβρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επιτρέπει στις δύο προβλήτες να διατηρήσουν θετικό πρόσημο και στο σύνολο του εννεαμήνου.

Πιο συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο διακινήθηκαν περίπου 3,085 εκατ. TEUs, έναντι 3,033 εκατ. TEUs την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με αύξηση 1,7%.

Η μεταβολή αυτή σηματοδοτεί την αντιστροφή της εικόνας που είχε διαμορφωθεί στο πρώτο επτάμηνο, όταν η σωρευτική διακίνηση υπολειπόταν κατά περίπου 2,2% της αντίστοιχης περυσινής. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο κατά πόσον η ανοδική πορεία θα διατηρηθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους και, κυρίως, εάν η επιστροφή περισσότερων πλοίων στη διαδρομή μέσω Ερυθράς Θάλασσας θα οδηγήσει σε μόνιμη αναδιάταξη των δρομολογίων υπέρ του Πειραιά. Τα στοιχεία της Clarksons Research δείχνουν ότι κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου η μέση εβδομαδιαία μεταφορική ικανότητα των containerships που διήλθαν από το Σουέζ έφθασε τα 753.000 TEUs, έναντι 1,457 εκατ. TEUs την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά την έναρξη των επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα που η διακίνηση, με βάση τη μεταφορική ικανότητα των πλοίων, ξεπερνά το 50% των επιπέδων πριν από την κρίση.

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής αναλυτής ναυτιλίας της BIMCO, Niels Rasmussen, η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ανάκαμψη των διελεύσεων, χωρίς όμως να σημαίνει ότι έχει αποκατασταθεί η κανονικότητα.

Για τον Πειραιά, η επαναφορά της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Η παράκαμψη της Αφρικής μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας είχε περιορίσει το πλεονέκτημα της γεωγραφικής του θέσης ως ενός από τους πρώτους μεγάλους ευρωπαϊκούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων στη διαδρομή από την Ασία μέσω Σουέζ. Η σταδιακή επιστροφή των τακτικών γραμμών θα αναβαθμίσει εκ νέου τον ρόλο του ως κόμβου μεταφόρτωσης για την ανατολική Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, η Προβλήτα Ι, την οποία διαχειρίζεται απευθείας ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της σημαντικής υποχώρησης που καταγράφηκε κατά το πρώτο εξάμηνο. Με βάση τα επίσημα στοιχεία διακίνηση στο διάστημα Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026 περιορίστηκε σε 241.290 TEUs, από 393.876 TEUs έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας μείωση 38,7%. Οι μηνιαίοι όγκοι έχουν αυξηθεί από περίπου 40.000 σε 50.000 TEUs, ήτοι κατά 25%. Η βελτίωση καταγράφεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027. Το στοιχείο αυτό έχει σημασία, καθώς η ανάκτηση φορτίων θα πρέπει να συνδυαστεί με την ενίσχυση της επιχειρησιακής δυναμικότητας και της ανταγωνιστικότητας των λιμενικών υποδομών.

Σε διεθνές επίπεδο, η COSCO Shipping Ports κινείται ήδη με αισθητά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Η συνολική διακίνηση του ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2026 ανήλθε σε περίπου 93,91 εκατ. TEUs, σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση των τερματικών σταθμών εκτός Κίνας, όπου η διακίνηση έφθασε τα 31,48 εκατ. TEUs, αυξημένη κατά 18,9%.

Η σύγκριση με τον Πειραιά είναι ενδεικτική. Οι Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ καταγράφουν αύξηση 1,7%, έναντι 8,5% στο σύνολο του ομίλου και 18,9% στις εγκαταστάσεις του εξωτερικού.

Παρότι οι επιδόσεις αυτές αφορούν διαφορετικά χαρτοφυλάκια και εμπορευματικές αγορές, αποτυπώνουν ότι ο Πειραιάς δεν έχει ακόμη ακολουθήσει τον ρυθμό ανάπτυξης του ευρύτερου διεθνούς δικτύου. Η προοπτική επιστροφής περισσότερων πλοίων στο Σουέζ δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά και νέες απαιτήσεις. Οι ναυτιλιακές εταιρείες θα επαναξιολογήσουν τις επιλογές τους με κριτήριο όχι μόνο τη γεωγραφική θέση των λιμανιών, αλλά και το κόστος εξυπηρέτησης, την ταχύτητα διακίνησης, τη διαθεσιμότητα θέσεων ελλιμενισμού και τις συνδέσεις με τις ευρωπαϊκές αγορές. Για τον Πειραιά, επομένως, το ζητούμενο δεν περιορίζεται στη διατήρηση των θετικών επιδόσεων του Σεπτεμβρίου. Είναι η αξιοποίηση της πιθανής αναδιάταξης των διεθνών θαλάσσιων γραμμών ώστε να ανακτηθούν φορτία σε σταθερή βάση.

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