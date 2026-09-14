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Τρεις βασικοί παράγοντες του παγκόσμιου εμπορίου έδειξαν ότι η ζήτηση παραμένει σταθερή, καθώς η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης και η ενεργειακή μετάβαση βοηθούν την παγκόσμια οικονομία να απορροφήσει τους κλυδωνισμούς που προέρχονται από ακραία καιρικά φαινόμενα, πολέμους και δασμούς.

Η A.P. Moller-Maersk A/S, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος για δεύτερη φορά σε επτά εβδομάδες, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στις υψηλότερες ναύλους και σε μια «πιο ανθεκτική παγκόσμια οικονομία από ό,τι αρχικά φοβόταν».

Η Hapag-Lloyd AG, η πέμπτη μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ανέφερε «ισχυρές εξαγωγές από την Ασία και βελτιωμένη ζήτηση στις ΗΠΑ, οι οποίες συνέβαλαν στην αντιστάθμιση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο κόστος» ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων το προηγούμενο τρίμηνο, που συνδέονταν με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η DP World, ο λιμενικός φορέας και κολοσσός των logistics με έδρα το Ντουμπάι, δημοσίευσε επίσης τα αποτελέσματά της, ανακοινώνοντας αύξηση των εσόδων και των όγκων εμπορευματοκιβωτίων κατά το α’ εξάμηνο. Τα κέρδη αυτά σημειώθηκαν παρά τη απότομη πτώση των αφίξεων πλοίων στο Τζεμπέλ Αλί, το εμβληματικό λιμάνι και βιομηχανική ζώνη της εταιρείας στον Περσικό Κόλπο.

Οι ανακοινώσεις των εταιρικών κερδών υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα της καταναλωτικής και εταιρικής ζήτησης, ακόμη και τη στιγμή που ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μαίνεται και οι ΗΠΑ και το Ιράν ανταγωνίζονται για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Αυτές οι συγκρούσεις συμβάλλουν στη διατήρηση του ενεργειακού κόστους σε υψηλά επίπεδα.

Εν τω μεταξύ, η ξηρασία πλήττει τις πλωτές οδούς, από τη Διώρυγα του Αγίου Λαυρεντίου στη Βόρεια Αμερική έως τους ποταμούς Ρήνο και Δούναβη σε όλη την Ευρώπη. Δημιουργείται συμφόρηση στα κινεζικά λιμάνια και οι ουρές για τη διέλευση από τη ζωτικής σημασίας Διώρυγα του Παναμά μακραίνουν.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Maersk, Βίνσεντ Κλερκ, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα περιβάλλον όπου οι ναύλοι θα παραμείνουν ασταθείς.

«Η υποκείμενη τάση είναι μια πολύ, πολύ ισχυρή και ανθεκτική ζήτηση για μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων, με φόντο την ηλεκτροκίνηση — είτε πρόκειται για παραγωγή, αποθήκευση, νέα προϊόντα όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, τα κέντρα δεδομένων ή τα συστήματα ψύξης», δήλωσε ο Κλερκ στο Bloomberg. «Ό,τι έχει σχέση με αυτό αναπτύσσεται. Η φύση των εμπορευμάτων που μεταφέρουμε αλλάζει και οι όγκοι αυξάνονται πολύ γρήγορα», συμπλήρωσε.

Σε ξεχωριστή συνέντευξη την Πέμπτη, ο Γιάν Ρίνμπο, Διευθύνων Σύμβουλος της D/S Norden A/S, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων, συμφώνησε ότι η ζήτηση είναι ισχυρή.

«Και είναι ευρείας βάσης», είπε. «Το παρατηρούμε στα σιτηρά, στο σιδηρομετάλλευμα και στον χάλυβα, καθώς και, όλο και περισσότερο, σε ειδικά φορτία, όπως μπαταρίες και πτερύγια ανεμογεννητριών».

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