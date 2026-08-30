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Σε έναν από τους πλέον δραστήριους Έλληνες εφοπλιστές στη ναυπηγική αγορά του 2026 εξελίσσεται ο Ευάγγελος Πιστιόλης, ο οποίος συνεχίζει να αυξάνει την έκθεσή του στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου. Η τελευταία κίνηση τον φέρνει στη νοτιοκορεατική K Shipbuilding, όπου συνδέεται με νέα παραγγελία MR product tankers και με θέσεις παράδοσης περί τα μέσα του 2028. Είναι η πρώτη συνεργασία του με το συγκεκριμένο ναυπηγείο, αλλά κυρίως επειδή προστίθεται σε μια αλληλουχία συμφωνιών που έχουν μετατρέψει τη φετινή χρονιά σε περίοδο μεγάλης επέκτασης για τα συμφέροντά του.

Υπολογίζεται ότι οι συμφωνίες για νεότευκτα πλοία που συνδέονται με τον Πιστιόλη μέσα στο 2026 έχουν πλέον συνολική αξία που υπερβαίνει το 1 δισ. δολάρια. Η μεγάλη στροφή είχε γίνει τον Φεβρουάριο, όταν συμφώνησε με την Guangzhou Shipyard International στην Κίνα για την κατασκευή 10 MR product tankers περίπου 50.000 dwt, σε μία επένδυση που εκτιμήθηκε κοντά στα 500 εκατ. δολάρια. Ήταν μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο όμιλος Πιστιόλη, με μακρά παράδοση στα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία, επέλεξε να τοποθετήσει ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα στην Κίνα. Εννέα από αυτά τα συμβόλαια πέρασαν στη συνέχεια στην εισηγμένη TOP Ships. Πρόκειται για MR chemical/product tankers 47.499 dwt, με παραδόσεις το 2028 και το 2029. Τα πλοία έχουν συνδεθεί με μακροχρόνιες ναυλώσεις που, μαζί με τις options, μπορούν να δημιουργήσουν δυνητικά ακαθάριστα έσοδα περίπου 679 εκατ. δολαρίων.

Ο επόμενος κρίκος προστέθηκε στο Βιετνάμ. Τρία ακόμη MR chemical/product tankers των 49.940 dwt, που ναυπηγούνται στην HD Hyundai Vietnam Shipbuilding και αναμένεται να παραδοθούν το 2029, πέρασαν επίσης στο επενδυτικό πρόγραμμα της TOP Ships. Τα πλοία συνοδεύονται από πενταετείς χρονοναυλώσεις σε μεγάλο πετρελαϊκό όμιλο, ενώ με την άσκηση των options το δυνητικό gross revenue backlog υπολογίζεται σε περίπου 140,6 εκατ. δολάρια.

Η νέα συμφωνία στη Νότια Κορέα κάνει πλέον περισσότερο ευδιάκριτη τη στρατηγική. Ο Πιστιόλης δημιουργεί ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο νεότευκτων MR χωρίς να εξαρτάται από μία μόνο ναυπηγική αγορά. Κίνα, Βιετνάμ και τώρα ξανά Νότια Κορέα αποτελούν διαφορετικά κομμάτια του ίδιου σχεδιασμού, με κοινό παρονομαστή τις παραδόσεις από το 2028 και μετά.

Στην πράξη αγοράζει σήμερα κάτι που γίνεται ολοένα δυσκολότερο να βρεθεί, ήτοι ναυπηγικό χρόνο.

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