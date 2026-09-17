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Έναν στόλο που ακόμη βρίσκεται στα ναυπηγεία, αλλά έχει ήδη εξασφαλίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε μελλοντικά έσοδα, χτίζει ο Ευάγγελος Πιστιόλης μέσω της TOP Ships.

Το νέο επενδυτικό στοίχημα της εισηγμένης επικεντρώνεται στα MR tankers και φτάνει πλέον τα 11 νεότευκτα πλοία, με παραδόσεις που εκτείνονται έως το 2029. Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, δεν είναι μόνο το μέγεθος του προγράμματος, αλλά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της μελλοντικής εμπορικής του εκμετάλλευσης έχει ήδη συμφωνηθεί. Οι πολυετείς ναυλώσεις που συνοδεύουν τα πλοία αντιστοιχούν συνολικά σε $680,4 εκατ. συμβασιοποιημένων εσόδων, εφόσον ασκηθούν και οι προβλεπόμενες options. Με αυτόν τον τρόπο, η TOP Ships επιχειρεί να συνδυάσει την επέκταση του στόλου με μακροχρόνια ορατότητα εσόδων, περιορίζοντας την έκθεσή της στις διακυμάνσεις της spot αγοράς όταν τα νεότευκτα αρχίσουν να παραδίδονται.

Ο βασικός πυρήνας του προγράμματος αποτελείται από οκτώ MR tankers χωρητικότητας 47.499 dwt, με προγραμματισμένες παραδόσεις από το δεύτερο τρίμηνο του 2028 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2029. Για ένα από τα πλοία έχει ήδη συμφωνηθεί πώληση. Για τα υπόλοιπα, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει μακροχρόνια απασχόληση με την Trafigura. Οι χρονοναυλώσεις επτά ετών συνοδεύονται από option για ακόμη τέσσερα χρόνια. Το συγκεκριμένο σκέλος του προγράμματος αντιστοιχεί σε $539,8 εκατ. δυνητικών συμβασιοποιημένων εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών περιόδων και χωρίς να υπολογίζεται το πλοίο που πρόκειται να πωληθεί.

Η επενδυτική κίνηση του Πιστιόλη δεν σταμάτησε εκεί. Μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου, η TOP Ships διεύρυνε το πρόγραμμα με τρία ακόμη νεότευκτα MR tankers 49.940 dwt, εξοπλισμένα με scrubbers και με παράδοση το 2029.

Η εμπορική τους απασχόληση έχει επίσης συμφωνηθεί πριν ακόμη μπουν στο νερό.

Τα τρία πλοία θα απασχοληθούν με πενταετείς χρονοναυλώσεις σε μεγάλο πετρελαϊκό όμιλο, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί, ενώ προβλέπεται option για ένα επιπλέον έτος.

Το νέο πακέτο προσθέτει $140,6 εκατ. στα δυνητικά συμβασιοποιημένα έσοδα της εταιρείας. Μαζί με τα συμβόλαια των προηγούμενων MR tankers, το συνολικό ποσό φτάνει έτσι τα $680,4 εκατ.

Παράλληλα, η χρηματοδοτική δομή περιορίζει το κεφάλαιο που χρειάζεται να δεσμεύσει άμεσα η TOP Ships. Περίπου το 85% των κατασκευαστικών δόσεων των τριών νέων πλοίων χρηματοδοτείται ή αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω leasing.

Μία ακόμη παράμετρος της συμφωνίας δείχνει πού τοποθετεί πλέον τις προτεραιότητές της η εταιρεία. Η TOP Ships είχε διαθέσει $23,5 εκατ. για ενδεχόμενη επένδυση σε οικιστικά ακίνητα στο Ντουμπάι. Η συγκεκριμένη κίνηση τελικά δεν προχώρησε και τα κεφάλαια κατευθύνθηκαν στην απόκτηση των τριών πρόσθετων MR tankers.

Πρακτικά, χρήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφοροποίηση εκτός ναυτιλίας επιστρέφουν στον βασικό επιχειρηματικό πυρήνα της εταιρείας: τα tankers.

Η κίνηση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με τη σχεδιαζόμενη πώληση του megayacht M/Y Para Bellvm, καθώς η TOP Ships δείχνει να συγκεντρώνει κεφάλαια και επενδύσεις γύρω από τη ναυτιλιακή της δραστηριότητα.

Το μεγάλο πρόγραμμα ανάπτυξης βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ η εταιρεία παραμένει κερδοφόρος. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η TOP Ships ανακοίνωσε καθαρά κέρδη $6,5 εκατ., EBITDA $17,2 εκατ. και λειτουργικές ταμειακές ροές $11,1 εκατ.

Το βάρος, όμως, πέφτει πλέον στην επόμενη τριετία.

Ο Πιστιόλης δεν επενδύει απλώς στην προσθήκη χωρητικότητας. Επιχειρεί να δημιουργήσει έναν νέο στόλο MR tankers με σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης και της μελλοντικής απασχόλησης ήδη εξασφαλισμένο πριν από τις παραδόσεις.

Έτσι, όταν τα νέα tankers αρχίσουν να βγαίνουν από τα ναυπηγεία το 2028 και το 2029, η TOP Ships θα έχει ήδη πίσω τους δύο ισχυρούς εμπορικούς πυλώνες: την Trafigura και έναν μεγάλο πετρελαϊκό όμιλο, καθώς και ένα πολυετές χαρτοφυλάκιο συμβολαίων που, μαζί με τις options, φτάνει τα $680,4 εκατ.

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