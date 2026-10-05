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Σε προσάραξη στον δίαυλο του Ναυστάθμου Σαλαμίνας ενεπλάκη το NEPTUNE ETHOS, πλοίο μεταφοράς αυτοκινήτων (car carrier) της Neptune Lines, συμφερόντων της Μελίνας Τραυλού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλοίο είχε αποπλεύσει από την Ελευσίνα, όπου βρισκόταν για εργασίες συντήρησης, και κινούνταν μέσω του διαύλου του Ναυστάθμου Σαλαμίνας με προορισμό την ανοικτή θάλασσα, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται προσάραξε.

Το NEPTUNE ETHOS είναι κενό φορτίου κατά τον χρόνο του περιστατικού, καθώς δεν μετέφερε αυτοκίνητα.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ αναμένεται να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή αποκόλληση του πλοίου. Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης είναι πιθανό να οδηγηθεί εκ νέου προς την Ελευσίνα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και να διαπιστωθεί εάν έχει προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά από την προσάραξη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό μέλους του πληρώματος ή για θαλάσσια ρύπανση.

Το NEPTUNE ETHOS ανήκει στον στόλο της Neptune Lines, της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας που δραστηριοποιείται εξειδικευμένα στη μεταφορά οχημάτων και στη διαχείριση πλοίων τύπου Pure Car and Truck Carrier (PCTC).

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Προσάραξη Ro/Ro πλοίου ελληνικής σημαίας σε αμμώδη βυθό στο Καματερό Σαλαμίνας με 27 άτομα πλήρωμα και 9 μέλη ιδιωτικού συνεργείου επισκευών. Στο σημείο βρίσκονται 1 ΠΛΣ και 3 Ρ/Κ, ενώ σπεύδει και ιδιώτης δύτης. Καιρός καλός.

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