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Η συνεχής επικοινωνία του πλοίου με τη στεριά δίνει στον πλοίαρχο περισσότερα δεδομένα και άμεση τεχνική υποστήριξη. Δεν πρέπει, όμως, να περιορίζει την εξουσία του ούτε να προσθέτει διοικητικό βάρος στο πλήρωμα. Αυτή ήταν μία από τις βασικές θέσεις που αναδείχθηκαν στη συζήτηση για την ψηφιακή μετάβαση της ναυτιλίας, μαζί με την ανάγκη να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι που καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα νέα συστήματα.

Οι παρεμβάσεις έγιναν στην ενότητα «Συνδεδεμένα πλοία, ενδυνάμωση των ανθρώπων» του 25ου Navigator Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου Συνδιευθύνουσα Σύμβουλος (Co-CEO) της Tototheo Global έθεσε μια κρίσιμη διάκριση: άλλο οι δυνατότητες που προσφέρει η συνδεσιμότητα και άλλο ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να τις αξιοποιήσει η ναυτιλιακή εταιρεία.

Όπως επισήμανε, η πρόσβαση σε πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο πρέπει να βοηθά τον πλοίαρχο να λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις. Η εξουσία επί του πλοίου παραμένει στον ίδιο, ενώ η σύνδεση με τα γραφεία οφείλει να λειτουργεί υποστηρικτικά και για τις δύο πλευρές.

Κατά την ίδια, η τεχνολογία δεν χρειάζεται να κάνει τη δουλειά του πλοιάρχου πιο γραφειοκρατική. Η αξία της βρίσκεται στην αξιοποίηση των δεδομένων, ώστε αυτά να συμβάλλουν στην πρόοδο της εταιρείας και να μη μένουν ανενεργά.

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Χαρτοματζίδης Εμπορικός Διευθυντής (Chief Commercial Officer) της Prisma Electronics Α.Ε έδωσε προτεραιότητα στην εμπιστοσύνη. Όπως ανέφερε, υπάρχουν πλοιοκτήτες που συγκεντρώνουν δεδομένα, παρότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι να τα διαχειριστούν, επειδή αναγνωρίζουν ότι θα τα χρειαστούν στο μέλλον.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να επιλέγονται οι πληροφορίες με τη μεγαλύτερη αξία και να αξιοποιείται η διαθέσιμη τεχνολογία για να εξασφαλίζονται διαφάνεια και αξιοπιστία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πρόσβαση στα δεδομένα δεν συνεπάγεται και την κυριότητά τους, παρότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν ενδιαφέρον γι’ αυτά.

Η μεγαλύτερη δυσκολία, πάντως, εντοπίζεται στους ανθρώπους. Ο κ. Χαρτοματζίδης παρατήρησε ότι είναι ευκολότερο να αλλάξει κανείς το πλοίο ή την τεχνολογία παρά τους ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν. Γι’ αυτό χρειάζεται να κατανοούνται οι πραγματικές ανάγκες τόσο του πληρώματος όσο και των στελεχών στη στεριά. Επισήμανε, επίσης, την αντίφαση να αναμένονται σύνθετες και αποτελεσματικές αντιδράσεις από εργαζομένους που δεν έχουν εκπαιδευτεί ανάλογα.

Ο Πέτρος Αχτύπης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Prevention at Sea έθεσε ένα πρακτικό κριτήριο για την αξιολόγηση κάθε νέου συστήματος: πρέπει να εξοικονομεί χρόνο ή να απλοποιεί τις διαδικασίες.

Υπογράμμισε ότι οι νέες τεχνολογίες εγκαθίστανται στα ίδια πλοία και χρησιμοποιούνται από τα ίδια πληρώματα. Η προσθήκη ενός συστήματος δεν αλλάζει από μόνη της τις δυνατότητες των χρηστών του. Απαιτούνται εκπαίδευση και κατάρτιση, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που εργάζονται εν πλω.

Ο ίδιος εξέφρασε, ακόμη, την εκτίμηση ότι το ναυτικό επάγγελμα συγκαταλέγεται στα λίγα που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη.

Την απόσταση ανάμεσα στην ταχύτητα της τεχνολογίας και στην προσαρμογή των πληρωμάτων ανέδειξε ο Άκης Κωνσταντινίδης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Manager) της Technomar Shipping Inc.. Όπως σημείωσε, η ναυτιλία έχει μείνει πίσω επί χρόνια και δεν αλλάζει με τον ρυθμό που θα έπρεπε. Ταυτόχρονα, οι ναυτικοί δέχονται διαρκώς νέες απαιτήσεις και εργαλεία, χωρίς να μπορούν να μετατραπούν σε ειδικούς της ψηφιακής τεχνολογίας από τη μία ημέρα στην άλλη.

Στάθηκε επίσης στον προβληματισμό γύρω από την τροφοδότηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης με δεδομένα και στον κίνδυνο να δημιουργηθούν εφαρμογές των οποίων η λειτουργία δεν μπορεί να ελεγχθεί επαρκώς. Ως βάση για την καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας ανέδειξε την εκπαίδευση, αναφέροντας ειδικά τη συμβολή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

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