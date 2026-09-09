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Στην άντληση μικτών κεφαλαίων συνολικού ύψους 80,4 εκατ. ευρώ προχώρησε η Safe Bulkers, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) μέσω εξασφαλισμένου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding). Παράλληλα, αποφασίστηκε η άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Η ναυτιλιακή εταιρεία διέθεσε συνολικά 12 εκατ. νέες μετοχές σε επιλεγμένους επενδυτές, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 6,7 ευρώ ανά μετοχή. Συντονιστές της διαδικασίας ήταν η Πειραιώς, η DNB Carnegie και η Fearnley Securities.

Ο διευθύνων σύμβουλος και βασικός μέτοχος της εταιρείας, Πόλυς Χατζηωάννου, συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία. Αν και η αρχική του εγγραφή αφορούσε 2 εκατ. μετοχές, τελικά του κατανεμήθηκαν 1,5 εκατ. μετοχές, καθώς επιλέχθηκε η περικοπή (scale-back) της συμμετοχής του προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανομή προς άλλους θεσμικούς επενδυτές υψηλής ποιότητας.

Οι νέες μετοχές θα παραδοθούν μέσω της Euronext Securities Athens, με την εκκαθάριση της συναλλαγής να αναμένεται στις 11 Σεπτεμβρίου. Οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση τόσο στη Euronext Athens όσο και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), με την έναρξη διαπραγμάτευσης στην Αθήνα να τοποθετείται χρονικά στις 14 Σεπτεμβρίου. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Η ανακοίνωση της Safe Bulkers

Ολοκλήρωση και τιμολόγηση ιδιωτικής τοποθέτησης κοινών μετοχών

Η Safe Bulkers, Inc. (η «Εταιρεία») (NYSE/Euronext Athens: SB), διεθνής πάροχος υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι διέθεσε με επιτυχία 12.000.000 νέες κοινές μετοχές (οι «Προσφερόμενες Μετοχές» και η «Ιδιωτική Τοποθέτηση») σε επιλεγμένους επενδυτές που συμμετείχαν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών με εξασφαλισμένο χρονοδιάγραμμα (accelerated bookbuilding) που διενεργήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., την DNB Carnegie (τμήμα της DNB Bank ASA) και την Fearnley Securities AS (από κοινού οι «Διαχειριστές»), ως διαχειριστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας, η Εταιρεία, σε συνεννόηση με τους Διαχειριστές, αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για 12.000.000 Προσφερόμενες Μετοχές και όρισε την τιμή διάθεσης αυτών στα €6,70 ανά Προσφερόμενη Μετοχή (η «Τιμή Προσφοράς»). Ως εκ τούτου, τα συνολικά μικτά άντλησης κεφάλαια ανέρχονται σε €80.400.000.

Στον κ. Πόλυ Χατζηωάννου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και μεγαλύτερο μέτοχο της Εταιρείας, κατανεμήθηκαν 1.500.000 Προσφερόμενες Μετοχές, κατόπιν περικοπής (scale-back) από 2.000.000 Προσφερόμενες Μετοχές της αρχικής του εγγραφής, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανομή σε άλλους επενδυτές υψηλής ποιότητας. Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα παραδοθούν μέσω της Euronext Securities Athens. Η εκκαθάριση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα εισαχθούν στο Euronext Athens και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Αναμένεται να είναι διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens στις 14 Σεπτεμβρίου 2026. Η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία οι Προσφερόμενες Μετοχές θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens θα ανακοινωθούν με μεταγενέστερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση για την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης της εταιρίας Safe Bulkers, Inc. (ISIN: MHY7388L1039) αίρεται η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της, καθόσον εκλείπουν οι λόγοι της αναστολής.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, και ώρα 15:30 στη φάση διαπραγμάτευσης που θα βρίσκεται εκείνη την ώρα η αντίστοιχη αγορά της Euronext Athens.

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