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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται γύρω από τη ναυτιλιακή «γειτονιά» που επιχειρεί να δημιουργήσει η Euronext Athens. Μετά τη Safe Bulkers και τη Star Bulk Carriers, η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον σε γενικό ενδιαφέρον από την Ακτή Μιαούλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ακόμη ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην πόρτα του ελληνικού χρηματιστηρίου, ενώ άλλες τρεις πραγματοποιούν διερευνητικές κινήσεις.

Η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση αφορά ιδιωτική ναυτιλιακή εταιρεία που ανήκει σε μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο και η οποία δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προχωρήσει σημαντικά, με τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές διαδικασίες να έχουν πραγματοποιηθεί, γεγονός που την τοποθετεί ουσιαστικά στο κατώφλι της Euronext Athens. Εφόσον η κίνηση ολοκληρωθεί, θα έχει ιδιαίτερη σημασία για την αγορά. Και αυτό διότι δεν θα πρόκειται για ακόμη μία παράλληλη εισαγωγή εταιρείας με ήδη διαμορφωμένη χρηματιστηριακή παρουσία στο εξωτερικό, αλλά για την είσοδο στην κεφαλαιαγορά μιας ιδιωτικής ναυτιλιακής εταιρείας μεγάλου ομίλου.

Παράλληλα, δεύτερη εταιρεία, η οποία είναι ήδη εισηγμένη σε ξένο χρηματιστήριο, βρίσκεται επίσης σε προχωρημένο στάδιο εξέτασης της προοπτικής, με αντικείμενο αυτή τη φορά την παράλληλη διαπραγμάτευση της μετοχής της στην Euronext Athens.

Πρόκειται για μοντέλο που έχει πλέον αποκτήσει συγκεκριμένο προηγούμενο. Η Safe Bulkers έκανε την πρώτη κίνηση και ακολούθησε η Star Bulk Carriers, δημιουργώντας ένα μονοπάτι το οποίο μπορούν να ακολουθήσουν και άλλες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές που είναι εισηγμένες στο εξωτερικό χωρίς να εγκαταλείψουν την κύρια χρηματιστηριακή αγορά τους.

Πίσω από τις δύο ώριμες περιπτώσεις σχηματίζεται ήδη μια δεύτερη γραμμή ενδιαφέροντος. Τρεις ακόμη ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε διερευνητικές συζητήσεις με την Euronext Athens, χωρίς ωστόσο να έχουν φθάσει στο επίπεδο προετοιμασίας των δύο πρώτων.

Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα «pipeline» πέντε δυνητικών νέων ναυτιλιακών παρουσιών στην Αθήνα, αλλά με σαφώς διαφορετικό βαθμό ωριμότητας. Δύο βρίσκονται μπροστά και τρεις ακολουθούν, παρακολουθώντας τόσο τις εξελίξεις όσο και την πορεία των εταιρειών που ήδη έκαναν το βήμα. Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη.

Η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο το εάν υπάρχει θεωρητικό ενδιαφέρον από τους Έλληνες εφοπλιστές για την εγχώρια κεφαλαιαγορά. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η επόμενη εταιρεία που θα περάσει την πόρτα και πότε. Καταλύτης υπήρξε η είσοδος των Safe Bulkers και Star Bulk. Ειδικά η περίπτωση της Star Bulk έδωσε στην αγορά ένα πρώτο ισχυρό δείγμα της επενδυτικής δυναμικής που μπορεί να αναπτυχθεί γύρω από έναν μεγάλο ναυτιλιακό τίτλο στην Αθήνα. Η Star Bulk άντλησε €107,8 εκατ., ενώ η ζήτηση στη δημόσια προσφορά ξεπέρασε τα €656 εκατ. και η προσφορά καλύφθηκε περισσότερες από έξι φορές. Η ανταπόκριση αυτή καταγράφηκε προσεκτικά στην Ακτή Μιαούλη, καθώς έδειξε ότι υπάρχει διαθέσιμο ελληνικό επενδυτικό κεφάλαιο για τη ναυτιλία.

Το επόμενο τεστ, όμως, είναι δυσκολότερο. Η διάρκεια. Οι εταιρείες που εξετάζουν την Αθήνα θέλουν να διαπιστώσουν εάν μετά τον αρχικό ενθουσιασμό θα υπάρχει επαρκής καθημερινή συναλλακτική δραστηριότητα, θεσμική συμμετοχή και βάθος αγοράς. Θέλουν επίσης να δουν πώς θα συμπεριφερθούν οι αποτιμήσεις και εάν η ελληνική αγορά μπορεί να υποστηρίξει ναυτιλιακές μετοχές χωρίς σημαντικό discount σε σχέση με τις διεθνείς αγορές όπου διαπραγματεύονται οι ανταγωνιστές τους.

Για τις εταιρείες που βρίσκονται ήδη σε ξένα χρηματιστήρια, το μοντέλο είναι σχετικά καθαρό: η Αθήνα μπορεί να λειτουργήσει ως δεύτερη αγορά, προσφέροντας πρόσβαση σε ένα νέο επενδυτικό κοινό χωρίς να απαιτείται εγκατάλειψη της υφιστάμενης χρηματιστηριακής βάσης.

Για τις ιδιωτικές ναυτιλιακές, όμως, το διακύβευμα είναι διαφορετικό και μεγαλύτερο. Μία είσοδος στην Euronext Athens σημαίνει για πρώτη φορά έκθεση στις απαιτήσεις της δημόσιας αγοράς, μεγαλύτερη διαφάνεια, νέες υποχρεώσεις εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα και πρόσβαση σε μία επιπλέον πηγή κεφαλαίων.

Εάν οι δύο πιο ώριμες υποθέσεις προχωρήσουν, η Euronext Athens θα περάσει γρήγορα από τις δύο στις τέσσερις ναυτιλιακές παρουσίες. Και εάν ακολουθήσει έστω μέρος των τριών εταιρειών που βρίσκονται σήμερα σε διερευνητικές επαφές, τότε για πρώτη φορά θα αρχίσει να δημιουργείται πραγματική κρίσιμη μάζα. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως σε όρους ελέγχου χωρητικότητας, όμως η σύνδεση αυτού του τεράστιου επιχειρηματικού οικοσυστήματος με το ελληνικό χρηματιστήριο παρέμενε επί δεκαετίες περιορισμένη.

Ο Πέτρος Παππάς, κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης της Star Bulk, μίλησε ήδη για τη δυνατότητα δημιουργίας ενός «shipping ecosystem» στην ελληνική κεφαλαιαγορά, βάζοντας στο τραπέζι ακόμη και την προοπτική ενός ναυτιλιακού δείκτη. Με τα καινούργια δεδομένα, η συγκεκριμένη συζήτηση αποκτά διαφορετικό βάρος. Μία μεγάλη ιδιωτική ναυτιλιακή βρίσκεται στο κατώφλι, μία εισηγμένη στο εξωτερικό έχει προχωρήσει σημαντικά την εξέταση της παράλληλης διαπραγμάτευσης και άλλες τρεις έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την αγορά.

Η Safe Bulkers άνοιξε τον δρόμο και η Star Bulk απέδειξε ότι υπάρχει επενδυτική ζήτηση. Το επόμενο ορόσημο θα είναι διαφορετικό. Εάν η Αθήνα καταφέρει να προσελκύσει την τρίτη και την τέταρτη ναυτιλιακή, το ερώτημα δεν θα είναι πλέον εάν το εγχείρημα πέτυχε ως μεμονωμένο πείραμα, αλλά πόσο μεγάλη μπορεί να γίνει η ναυτιλιακή αγορά που δημιουργείται γύρω από την Euronext Athens.

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