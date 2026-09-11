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Νέφος μαύρου καπνού μήκους σχεδόν 100 χιλιομέτρων και θερμικές ανωμαλίες που παρέμειναν ενεργές επί τουλάχιστον οκτώ ώρες καταγράφηκαν στη διαδρομή του στρατηγικού πετρελαιαγωγού East–West της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του λογαριασμού Iran Flash News στο X⁠, τα δορυφορικά δεδομένα δημιουργούν υπόνοιες ότι οι Χούθι της Υεμένης ενδέχεται να έπληξαν απευθείας τον αγωγό στην έρημο, νοτιοανατολικά της Μεδίνας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, τη Saudi Aramco ή τους ίδιους τους Χούθι.

🇾🇪🇸🇦 BREAKING!! LARGE FIRE NEAR MEDINA ALONG THE EAST-WEST PIPELINE!!! Satellite fire data is showing multiple major thermal anomalies along the corridor of Saudi Arabia’s strategic East-West oil pipeline south of Medina. The Petroline is currently Saudi Arabia’s critical… pic.twitter.com/GxyZcPrgoX — Iran Flash News (@FlashWireNews) September 10, 2026

Η ανάρτηση επικαλείται εικόνες του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-3, στις οποίες φέρεται να διακρίνεται μεγάλη στήλη καπνού πάνω από τη διαδρομή του αγωγού, στην περιοχή μεταξύ της Μεδίνας και της πόλης Mahd adh Dhahab.

Παράλληλα, δεδομένα του συστήματος NASA FIRMS φέρεται να εντοπίζουν μεγάλη πυρκαγιά στο ίδιο σημείο. Οι θερμικές ανωμαλίες συγκεντρώνονται σε ζώνη μικρότερη των 10 χιλιομέτρων, ενώ η ακτινοβολούμενη ισχύς της φωτιάς υπολογίζεται σε περισσότερα από 70 μεγαβάτ. Κατά την ίδια πηγή, η ένταση αυτή είναι υπερδιπλάσια από εκείνη μιας συνηθισμένης πυρκαγιάς.

Ο αγωγός East–West, γνωστός και ως Petroline, μεταφέρει αργό πετρέλαιο από το Abqaiq, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, προς το λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα. Αποτελεί τη βασική χερσαία εναλλακτική οδό του βασιλείου για εξαγωγές πετρελαίου που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ.

Η φωτιά καταγράφεται σε μια περίοδο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Τις προηγούμενες ημέρες οι Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον σαουδαραβικών πόλεων και ενεργειακών εγκαταστάσεων, προκαλώντας πυρκαγιές και τραυματισμούς. Το Reuters επιβεβαίωσε τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στη νότια Σαουδική Αραβίας όχι όμως μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο πλήγματος στον αγωγό East–West.

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