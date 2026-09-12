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Νέο πλήγμα δέχεται το σύστημα εξαγωγής πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, καθώς η Σαουδική Αραβία έθεσε προσωρινά εκτός λειτουργίας τον στρατηγικό αγωγό East-West, τη βασική χερσαία αρτηρία που της επιτρέπει να μεταφέρει αργό προς την Ερυθρά Θάλασσα χωρίς να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τη ναυτιλία, καθώς ο αγωγός μπορεί να μεταφέρει περίπου 7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως από την ανατολική Σαουδική Αραβία προς το Yanbu. Σε μια περίοδο κατά την οποία η κίνηση μέσω Ορμούζ έχει περιοριστεί δραματικά, η συγκεκριμένη υποδομή είχε εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες εναλλακτικές οδούς για τη διατήρηση των σαουδαραβικών εξαγωγών και τη δημιουργία φορτίων για δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο SPA, η λειτουργία του East-West Pipeline ανεστάλη μετά από πολλαπλές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις του στις περιοχές του Ριάντ και της Μεδίνας. Το Ριάντ ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι τα drones που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις είχαν εκτοξευθεί από το Ιράκ.

Η διακοπή χαρακτηρίζεται από τις σαουδαραβικές αρχές προληπτική, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία του αγωγού. Από τις επιθέσεις αναφέρθηκαν τραυματισμοί και τεχνικά συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Ο East-West Pipeline έχει στρατηγική σημασία ακριβώς λόγω της γεωγραφίας του. Μεταφέρει πετρέλαιο από τις παραγωγικές περιοχές στα ανατολικά της χώρας, διασχίζει τη σαουδαραβική επικράτεια και καταλήγει στο Yanbu, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Έτσι το αργό μπορεί να φορτωθεί σε tankers χωρίς να χρειαστεί να κινηθεί μέσω του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ.

Η σημασία αυτής της δυνατότητας αυξήθηκε κατακόρυφα μετά τη μεγάλη διαταραχή στο Ορμούζ. Σύμφωνα με στοιχεία που είχε μεταδώσει το Associated Press, στις αρχές Ιουνίου οι εξαγωγές μέσω Yanbu είχαν ξεπεράσει τα 5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, αποτυπώνοντας τον κομβικό ρόλο που είχε αναλάβει η δυτική έξοδος της Σαουδικής Αραβίας.

Τώρα, όμως, η πίεση μεταφέρεται και σε αυτή τη διαδρομή. Η διακοπή του αγωγού περιορίζει, όσο διαρκεί, τη δυνατότητα διοχέτευσης αργού προς το Yanbu και κατά συνέπεια τη διαθεσιμότητα φορτίων για δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια στιγμή, η διοχέτευση μεγαλύτερων ποσοτήτων πίσω προς τα εξαγωγικά terminals του Κόλπου συναντά το μεγάλο εμπόδιο του Ορμούζ.

Η συγκυρία γίνεται ακόμη πιο σύνθετη μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, όπου η προέλαση των Χούθι και η κατάληψη του στρατηγικού Περίμ εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από μία ακόμη κρίσιμη θαλάσσια πύλη.

Για την αγορά των δεξαμενόπλοιων, το κρίσιμο ζήτημα πλέον είναι η διάρκεια της διακοπής. Μια γρήγορη επαναλειτουργία του East-West Pipeline θα περιόριζε τις επιπτώσεις. Αντίθετα, μια παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας θα μπορούσε να μειώσει τα διαθέσιμα φορτία από το Yanbu και να προκαλέσει νέα αναδιάταξη των εμπορικών ροών και της ζήτησης για tonnage.

Στην πράξη, το σαουδαραβικό πετρέλαιο βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα πρωτοφανές πλέγμα περιορισμών: το Ορμούζ πιέζεται στα ανατολικά, το Μπαμπ ελ Μαντέμπ στα δυτικά και τώρα ο East-West Pipeline, η χερσαία γέφυρα μεταξύ των δύο θαλάσσιων μετώπων, έχει τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Η ασφάλεια μιας υποδομής που μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως «βαλβίδα διαφυγής» από την κρίση του Ορμούζ μετατρέπεται έτσι σε νέο παράγοντα αβεβαιότητας για τις παγκόσμιες πετρελαϊκές ροές και τη διεθνή ναυλαγορά.

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