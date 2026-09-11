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Η Σαουδική Αραβία διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου αγωγού πετρελαίου East-West ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, μετά από πολλαπλές επιθέσεις που σημειώθηκαν εναντίον της υποδομής, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Ενέργειας του βασιλείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αγωγός έγινε στόχος επιθέσεων στις περιοχές Ριάντ και Μεδίνα το πρωί της Πέμπτης. Από τα περιστατικά, όπως ανέφερε το υπουργείο, τραυματίστηκαν αρκετά άτομα.

Άμεσα αναπτύχθηκαν ομάδες έκτακτης ανάγκης και τεχνικά συνεργεία προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του αγωγού και να αξιολογήσουν την κατάσταση της υποδομής.

Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι οποιαδήποτε νέα εξέλιξη θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο αγωγός East-West, γνωστός και ως Petroline, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της χώρας, καθώς μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τις πετρελαιοπηγές της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας προς τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, προσφέροντας εναλλακτική οδό εξαγωγών εκτός του Περσικού Κόλπου.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής να βρίσκονται στο επίκεντρο επιθέσεων και γεωπολιτικών πιέσεων.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σύμφωνα με ανάρτηση του λογαριασμού Iran Flash News στο Χ, τα δορυφορικά δεδομένα δημιουργούν υπόνοιες ότι οι Χούθι της Υεμένης ενδέχεται να έπληξαν απευθείας τον αγωγό στην έρημο, νοτιοανατολικά της Μεδίνας.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, τη Saudi Aramco ή τους ίδιους τους Χούθι.

🇾🇪🇸🇦 BREAKING!! LARGE FIRE NEAR MEDINA ALONG THE EAST-WEST PIPELINE!!! Satellite fire data is showing multiple major thermal anomalies along the corridor of Saudi Arabia’s strategic East-West oil pipeline south of Medina. The Petroline is currently Saudi Arabia’s critical… pic.twitter.com/GxyZcPrgoX — Iran Flash News (@FlashWireNews) September 10, 2026



Η ανάρτηση επικαλείται εικόνες του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-3, στις οποίες φέρεται να διακρίνεται μεγάλη στήλη καπνού πάνω από τη διαδρομή του αγωγού, στην περιοχή μεταξύ της Μεδίνας και της πόλης Mahd adh Dhahab.

Παράλληλα, δεδομένα του συστήματος NASA FIRMS φέρεται να εντοπίζουν μεγάλη πυρκαγιά στο ίδιο σημείο. Οι θερμικές ανωμαλίες συγκεντρώνονται σε ζώνη μικρότερη των 10 χιλιομέτρων, ενώ η ακτινοβολούμενη ισχύς της φωτιάς υπολογίζεται σε περισσότερα από 70 μεγαβάτ. Κατά την ίδια πηγή, η ένταση αυτή είναι υπερδιπλάσια από εκείνη μιας συνηθισμένης πυρκαγιάς.

Ο αγωγός East–West, γνωστός και ως Petroline, μεταφέρει αργό πετρέλαιο από το Abqaiq, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, προς το λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα. Αποτελεί τη βασική χερσαία εναλλακτική οδό του βασιλείου για εξαγωγές πετρελαίου που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ.

Η φωτιά καταγράφεται σε μια περίοδο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Τις προηγούμενες ημέρες οι Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον σαουδαραβικών πόλεων και ενεργειακών εγκαταστάσεων, προκαλώντας πυρκαγιές και τραυματισμούς.

Το Reuters επιβεβαίωσε τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στη νότια Σαουδική Αραβίας όχι όμως μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο πλήγματος στον αγωγό East–West.

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