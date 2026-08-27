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Νέα κίνηση για την ενίσχυση του στόλου της με μεγάλα φορτηγά πλοία φέρεται να δρομολογεί η Seanergy Maritime Holdings, υπό τον Σταμάτη Τσαντάνη, συνεχίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα που έχει αναπτύξει με ορίζοντα τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με παράγοντες της ναυπηγικής αγοράς, η εισηγμένη στο Nasdaq εταιρεία συνδέεται με νέα παραγγελία Newcastlemax στην κινεζική Hengli Heavy Industries. Η πληροφορία δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί με επίσημη ανακοίνωση της Seanergy.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική σταδιακής ανανέωσης του στόλου με νεότερο και ενεργειακά αποδοτικότερο τονάζ. Η Seanergy είχε γνωστοποιήσει στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου πρόγραμμα ανάπτυξης και ανανέωσης ύψους περίπου 591 εκατ. δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει οκτώ σύγχρονα Capesize και Newcastlemax. Από αυτά, τα επτά είναι νεότευκτα και το όγδοο Capesize κατασκευής 2022.Η εταιρεία έχει παράλληλα κινηθεί για την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης, ενώ μέρος του νέου τονάζ έχει ήδη καλυφθεί με πολυετείς ναυλώσεις, περιορίζοντας την έκθεση στις διακυμάνσεις της spot αγοράς.

Η χρονική στιγμή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η αγορά των μεγάλων bulk carriers κινείται σε υψηλά επίπεδα, με τη Seanergy να καταγράφει στο δεύτερο τρίμηνο TCE 32.355 δολαρίων ημερησίως.

Η επιλογή του Σταμάτη Τσαντάνη δείχνει ότι η εταιρεία κοιτάζει πέρα από τη σημερινή συγκυρία. Η Seanergy δεσμεύει σημαντικά κεφάλαια για σύγχρονα πλοία, ποντάροντας στη μελλοντική ζήτηση για μεταφορές σιδηρομεταλλεύματος και βωξίτη, αλλά και στα αυξημένα tonne-miles που στηρίζουν την απασχόληση των Capesize και Newcastlemax.

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