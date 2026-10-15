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Πτώση περίπου 7% σε ετήσια βάση κατέγραψαν οι παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές άνθρακα τον Σεπτέμβριο του 2026, φθάνοντας τους 115 εκατ. τόνους, σύμφωνα με την έκθεση Commodity Radar της SIGNAL. Η υποχώρηση προήλθε από τον θερμικό άνθρακα, που χρησιμοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή, καθώς η αύξηση των μεταφορών μεταλλουργικού άνθρακα δεν επαρκούσε για να αντισταθμίσει τις απώλειες.

Ο θερμικός άνθρακας αντιπροσώπευε το 72,8% των συνολικών θαλάσσιων ροών τον Σεπτέμβριο, καθορίζοντας έτσι την κατεύθυνση της αγοράς. Στον αντίποδα, οι μεταφορές μεταλλουργικού άνθρακα αυξήθηκαν κατά 13,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η εικόνα στις βασικές ασιατικές αγορές ήταν ανομοιογενής. Στην Ινδία, οι αφίξεις άνθρακα μειώθηκαν περίπου κατά 14%, ενώ στην Κίνα η πτώση διαμορφώθηκε στο 8%. Η SIGNAL αποδίδει την εξέλιξη στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής άνθρακα και στην αυξημένη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που περιόρισαν τις ανάγκες εισαγωγών.

Αντίθετα, οι αφίξεις στην Ιαπωνία αυξήθηκαν κατά 12,9%. Σύμφωνα με την έκθεση, οι υψηλές τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου οδήγησαν τις επιχειρήσεις ηλεκτροπαραγωγής σε μεγαλύτερη χρήση άνθρακα. Η στροφή αυτή, όπως εκτιμά η SIGNAL, επέτρεψε παράλληλα στη χώρα να περιορίσει την έκθεση της ενεργειακής της εφοδιαστικής αλυσίδας στον Αραβικό Κόλπο.

Για τον Οκτώβριο, τα στοιχεία φορτώσεων που παρακολουθεί η Signal Ocean υποδεικνύουν ενίσχυση των αφίξεων, κυρίως στην Ινδία. Το ξηρότερο τέλος της περιόδου των μουσώνων περιόρισε σημαντικά την υδροηλεκτρική παραγωγή, αυξάνοντας τις ανάγκες καύσης άνθρακα. Η έκθεση προβλέπει, επομένως, την έναρξη μιας εντονότερης περιόδου αναπλήρωσης αποθεμάτων.

Ωστόσο, η αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές αναμένεται να συγκρατήσει το ύψος των αποθεμάτων που θα επιδιώξουν να σχηματίσουν οι αγοραστές, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Στην Κίνα, η άνοδος των εγχώριων τιμών άνθρακα επί 11 συνεχόμενες εβδομάδες ενισχύει την ελκυστικότητα των φθηνότερων εισαγόμενων φορτίων. Καθώς η προσφορά από την Ινδονησία δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στη ζήτηση, η SIGNAL θεωρεί ότι τα αυστραλιανά φορτία βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση για να καλύψουν το κενό. Παράλληλα, οι αυξημένες ροές άνθρακα από τη Μογγολία διατηρούν τον ανταγωνισμό για μερίδιο στην κινεζική αγορά, αν και πραγματοποιούνται μέσω χερσαίων διαδρομών.

Η εκτίμηση της SIGNAL είναι ότι η κάμψη του Σεπτεμβρίου αποτελεί προσωρινή υποχώρηση και όχι την απαρχή μιας παρατεταμένης πτωτικής τάσης. Η μείωση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στην Ινδία και το πλεονέκτημα τιμής των θαλάσσιων εισαγωγών στην Κίνα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ανάκαμψη τον Οκτώβριο, με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών να περιορίζει, πάντως, τις ανάγκες αποθεματοποίησης.

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