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Σε ένα εύρος 270 έως 290 εκατ. τόνων τοποθετεί η αναλύτρια της SIGNAL, Μαρία Μπερτζελέτου, τις θαλάσσιες εισαγωγές θερμικού άνθρακα της Κίνας για το σύνολο του 2026, με την εξέλιξη της κινεζικής ζήτησης να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την αγορά ξηρού φορτίου και κυρίως για τα Panamax.

Σύμφωνα με την έκθεση της οι κινεζικές εισαγωγές μέσω θαλάσσης ανήλθαν σε 187,2 εκατ. τόνους στο οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου. Για να κινηθεί η αγορά μέσα στο βασικό σενάριο των 270–290 εκατ. τόνων, οι αφίξεις κατά το τετράμηνο Σεπτεμβρίου–Δεκεμβρίου θα πρέπει να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα 21–26 εκατ. τόνους τον μήνα, έναντι 25,3 εκατ. τόνων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Υπάρχει, πάντως, και ισχυρότερο σενάριο. Εάν η κινεζική αγοραστική δραστηριότητα ενισχυθεί, οι συνολικές εισαγωγές θα μπορούσαν να φθάσουν τα 300–315 εκατ. τόνους, χωρίς όμως η SIGNAL να θεωρεί αυτή την εξέλιξη ως το βασικό της σενάριο.

Στην αντίθετη κατεύθυνση κινείται προς το παρόν η ηλεκτροπαραγωγή από θερμικές μονάδες. Τον Αύγουστο υποχώρησε κατά 4,3% σε ετήσια βάση, μετά από πτώση 3,5% τον Ιούλιο, την ώρα που αυξήθηκε η παραγωγή από υδροηλεκτρικά, αιολικά και φωτοβολταϊκά. Παράλληλα, η ημερήσια παραγωγή άνθρακα στην Κίνα ανέκαμψε στα 11,67 εκατ. τόνους τον Αύγουστο, από 11,07 εκατ. τον Ιούλιο. Η εγχώρια παραγωγή, ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλότερα από τα περυσινά επίπεδα, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο ανάγκης για εισαγόμενα φορτία.

Ιδιαίτερο ναυτιλιακό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα των Panamax. Η Ινδονησία προμήθευσε 115,1 εκατ. τόνους, δηλαδή το 61,5% των κινεζικών θαλάσσιων εισαγωγών θερμικού άνθρακα στο οκτάμηνο. Στην αγορά των Panamax η εξάρτηση είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς το 68,5% των φορτίων προήλθε από την Ινδονησία, έναντι 17,7% από την Αυστραλία.

Η διαφοροποίηση μεταξύ των κατηγοριών πλοίων είναι έντονη. Τα Panamax μετέφεραν 132,7 εκατ. τόνους στο οκτάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 1,9%, ενώ τα φορτία που μεταφέρθηκαν με Supramax μειώθηκαν κατά 27,5%, στα 32 εκατ. τόνους. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μία πιο συγκρατημένη συνολική κινεζική ζήτηση δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη πίεση για όλες τις κατηγορίες bulk carriers.

Παράλληλα, η γεωγραφική προέλευση των φορτίων μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με τον συνολικό όγκο. Εάν μέρος των κινεζικών αγορών στραφεί από την Ινδονησία προς την Αυστραλία ή άλλους πιο μακρινούς προμηθευτές, οι μεγαλύτερες αποστάσεις μπορούν να αυξήσουν τις ημέρες απασχόλησης των πλοίων και να αντισταθμίσουν εν μέρει ακόμη και ενδεχόμενη μείωση των μεταφερόμενων τόνων.

Για την Ινδονησία, η SIGNAL χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς παραγωγή 720 εκατ. τόνων το 2026. Υπό συγκεκριμένες παραδοχές, το σενάριο αυτό αντιστοιχεί σε κινεζικές θαλάσσιες εισαγωγές θερμικού άνθρακα 287,2 εκατ. τόνων στο σύνολο του έτους, δηλαδή εντός του βασικού εύρους των 270–290 εκατ. τόνων.

Το τελικό αποτύπωμα στη ναυλαγορά θα κριθεί, σύμφωνα με την ανάλυση, από τα πραγματικά προγράμματα φόρτωσης. Ισχυρές κινεζικές αγορές και σταθερές φορτώσεις από την Ινδονησία θα στηρίξουν τα Panamax, ενώ περισσότερα φορτία από μακρινότερες αγορές μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τη ζήτηση σε όρους τονομιλίων. Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν επίσης η διαθεσιμότητα πλοίων και ο ανταγωνισμός από φορτία σιτηρών και μεταλλευμάτων.

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