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Ένα κρίσιμο «μαξιλάρι» πετρελαίου, το οποίο είχε δημιουργήσει η Κίνα τους πρώτους μήνες του 2026, απορροφά πλέον τους κραδασμούς από τη μεγάλη υποχώρηση των εισαγωγών αργού και τις δυσκολίες στην τροφοδοσία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η νέα ανάλυση της SIGNAL, με τίτλο «When the Levee Breaks», καταγράφει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα απόκλιση στην κινεζική αγορά: ενώ οι εισαγωγές αργού υποχώρησαν δραματικά, η λειτουργία των διυλιστηρίων δεν ακολούθησε ανάλογη πορεία. Η διαφορά καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό από τα αποθέματα.

Τον Ιούνιο, οι κινεζικές εισαγωγές αργού μειώθηκαν κατά 41,3% σε ετήσια βάση, στο χαμηλότερο επίπεδο για τον συγκεκριμένο μήνα εδώ και μία δεκαετία. Παρ’ όλα αυτά, η διύλιση παρέμεινε πάνω από τα 12,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν οι εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων.

Η εικόνα άρχισε να αντιστρέφεται τους επόμενους δύο μήνες. Οι εισαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων που παραθέτει η SIGNAL, αυξήθηκαν από 7,12 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο σε 8,41 εκατ. τον Ιούλιο και 8,93 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο. Ωστόσο, ακόμη και τον Αύγουστο παρέμεναν κατά 23,4% χαμηλότερα σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο βρίσκεται στην άλλη πλευρά της εξίσωσης. Η λειτουργία των κινεζικών διυλιστηρίων, από 12,47 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο και 12,51 εκατ. τον Ιούλιο, εκτινάχθηκε τον Αύγουστο στα 13,91 εκατ. βαρέλια ημερησίως, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο. Η εγχώρια παραγωγή αργού, αντίθετα, παρέμεινε σχετικά σταθερή, στα 4,34 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο.

Αυτό δημιούργησε ένα σαφές έλλειμμα ανάμεσα στο διαθέσιμο αργό και στις ανάγκες των διυλιστηρίων.

Τον Μάιο, εισαγωγές και εγχώρια παραγωγή έδιναν συνολικά 12,16 εκατ. βαρέλια ημερησίως έναντι διύλισης 12,65 εκατ. Τον Ιούνιο η σχέση ήταν 11,53 εκατ. έναντι 12,47 εκατ. και τον Αύγουστο 13,27 εκατ. έναντι 13,91 εκατ. βαρελιών ημερησίως.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τη SIGNAL, το κενό καλύφθηκε από τα αποθέματα.

Η SIGNAL συνδέει την υποχώρηση των εισαγωγών με δύο παράγοντες: την άνοδο της τιμής του αργού και τις δυσκολίες πρόσβασης μέσω του Ορμούζ.

Πρόκειται, όπως σημειώνει η ανάλυση, για ένα συνδυασμένο σοκ στην πλευρά της προσφοράς, όπου η τιμή και η πρόσβαση στο αργό λειτουργούν ταυτόχρονα ως περιοριστικοί παράγοντες.

Την ίδια στιγμή, όμως, η κινεζική διύλιση ανταποκρίνεται σε διαφορετικό κίνητρο: στις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Δημιουργείται μια ιδιόμορφη ισορροπία. Οι αγορές αργού επηρεάζονται από την τιμή και τη διαθεσιμότητα, ενώ τα διυλιστήρια ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς προϊόντων. Ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται τα αποθέματα, τα οποία καλύπτουν το κενό.

Η Κίνα είχε προλάβει να δημιουργήσει σημαντικό απόθεμα ασφαλείας κατά το πρώτο τρίμηνο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της SIGNAL, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος πρόσθεσαν συνολικά περίπου 127 εκατ. βαρέλια. Από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο, όμως, περίπου 44 εκατ. βαρέλια από αυτή την αύξηση αντιστράφηκαν με βάση τον βασικό υπολογισμό και 66 εκατ. βαρέλια εφόσον αφαιρεθούν και οι θαλάσσιες εξαγωγές αργού.

Στο τέλος Αυγούστου, επομένως, η σωρευτική μεταβολή από την αρχή του έτους διαμορφωνόταν σε +84 εκατ. βαρέλια σε ακαθάριστη βάση και περίπου +49 εκατ. βαρέλια σε καθαρή βάση. Η SIGNAL διευκρινίζει ότι πρόκειται για μεταβολή των αποθεμάτων από την 1η Ιανουαρίου και όχι για το συνολικό επίπεδο των κινεζικών αποθεμάτων.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της έκθεσης.

Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, ο καθαρός ρυθμός άντλησης από τα αποθέματα διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 590.000 βαρέλια ημερησίως. Εάν αυτός ο ρυθμός παρέμενε σταθερός, τα 49 εκατ. βαρέλια της καθαρής αύξησης από την αρχή του έτους αντιστοιχούν σε περίπου 83 ημέρες. Με απλά λόγια, το επιπλέον «μαξιλάρι» που δημιουργήθηκε μέσα στο 2026 θα είχε απορροφηθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου. Η SIGNAL υπογραμμίζει ότι αυτό αποτελεί αριθμητική προβολή και όχι πρόβλεψη. Εάν μάλιστα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ο ρυθμός του Αυγούστου, όταν η καθαρή μείωση έφθασε τα 890.000 βαρέλια ημερησίως, η πρόσθετη συσσώρευση εξαντλείται σε λιγότερο από δύο μήνες.

Γιατί όμως η Κίνα διατηρεί τόσο υψηλή δραστηριότητα στα διυλιστήρια παρά την πίεση στις προμήθειες αργού; Η απάντηση βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές καθαρών πετρελαϊκών προϊόντων –jet fuel, diesel και βενζίνη– αυξήθηκαν από μόλις 360.000 βαρέλια ημερησίως τον Μάιο σε 1,16 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο του έτους.

Μόνο μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, η διύλιση αυξήθηκε από 12,51 σε 13,91 εκατ. βαρέλια ημερησίως και οι εξαγωγές καθαρών προϊόντων από 630.000 σε 1,16 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Σύμφωνα με τη SIGNAL, περίπου το 38% της πρόσθετης παραγωγής των διυλιστηρίων επέστρεψε στη διεθνή αγορά με τη μορφή καθαρών προϊόντων, ενώ το υπόλοιπο 62% παρέμεινε στην κινεζική αγορά.

Πρωταγωνιστής ήταν το jet fuel, οι εξαγωγές του οποίου έφθασαν στο ιστορικό μηνιαίο ρεκόρ των 650.000 βαρελιών ημερησίως, από 340.000 τον Ιούλιο και 460.000 έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι εξαγωγές diesel αυξήθηκαν στα 320.000 βαρέλια ημερησίως, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2024, ενώ της βενζίνης σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 100.000 σε 190.000 βαρέλια ημερησίως. Μόνο το jet fuel αντιπροσώπευσε το 59% της συνολικής αύξησης.

Η εικόνα που αναδεικνύει η SIGNAL έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη διεθνή αγορά δεξαμενόπλοιων. Η Κίνα κατάφερε μέχρι τώρα να διατηρήσει υψηλή διυλιστική δραστηριότητα χωρίς αντίστοιχη ανάκαμψη των εισαγωγών αργού, χρησιμοποιώντας τα αποθέματα ως γέφυρα. Αυτό όμως σημαίνει ότι, εφόσον συνεχιστεί η ισχυρή λειτουργία των διυλιστηρίων και το «μαξιλάρι» περιοριστεί περαιτέρω, η εξίσωση θα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει.

Είτε οι εισαγωγές αργού θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης των διυλιστηρίων είτε η Κίνα θα πρέπει να περιορίσει το throughput και, κυρίως, την εξαγωγική δραστηριότητα που σήμερα το στηρίζει.

Η SIGNAL επισημαίνει ότι εδώ βρίσκεται και η κρίσιμη ασυμμετρία: το Πεκίνο μπορεί να περιορίσει σχετικά γρήγορα το πρόγραμμα εξαγωγών προϊόντων, ενώ η αποκατάσταση των αγορών αργού απαιτεί περισσότερο χρόνο.

Για την αγορά των tankers, επομένως, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο πόσο ακόμη μπορεί η Κίνα να γεφυρώνει τη διαφορά μεταξύ εισαγωγών και διύλισης μέσω αποθεμάτων. Η εξέλιξη των κινεζικών αγορών αργού τους επόμενους μήνες αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τη ζήτηση θαλάσσιων μεταφορών, ενώ η παράλληλη άνοδος των εξαγωγών jet fuel, diesel και gasoline δημιουργεί ξεχωριστή δυναμική στην αγορά των product tankers.

Το κινεζικό «τείχος προστασίας», όπως ουσιαστικά το περιγράφει η SIGNAL, έχει ήδη αρχίσει να υποχωρεί. Το ερώτημα για τη ναυτιλιακή αγορά είναι τι θα συμβεί όταν η δυνατότητα χρηματοδότησης της υψηλής διύλισης μέσω των αποθεμάτων περιοριστεί ακόμη περισσότερο.

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