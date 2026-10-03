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Δύο μικρά σκάφη, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ύποπτα, προσέγγισαν πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου στον Κόλπο του Άντεν το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, προκαλώντας κινητοποίηση του πληρώματος και της ομάδας ασφαλείας που επέβαινε σε αυτό.

Σύμφωνα με ενημέρωση της EOS Marine, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 07:50 UTC, δηλαδή στις 10:50 ώρα Ελλάδας. Το πλήρωμα ειδοποιήθηκε για την προσέγγιση και η ομάδα ασφαλείας τέθηκε σε ετοιμότητα.

Με βάση την εικόνα που καταγράφεται στο δελτίο, το φορτηγό πλοίο είναι ασφαλές. Τα δύο σκάφη είχαν πλέον περάσει πίσω από την πρύμνη του, σε απόσταση περίπου τριών ναυτικών μιλίων.

Η EOS Marine κατατάσσει το συμβάν στην κατηγορία «ύποπτη προσέγγιση». Στην αναφορά δεν γίνεται λόγος για πυροβολισμούς, επιβίβαση στο πλοίο ή τραυματισμούς. Επίσης, δεν αναφέρονται το όνομα, η σημαία και η διαχειρίστρια εταιρεία του bulk carrier, ούτε στοιχεία για τους επιβαίνοντες στα δύο μικρά σκάφη.

Στις οδηγίες που συνοδεύουν την ενημέρωση, η εταιρεία συστήνει στα πλοία που κινούνται κοντά σε αναφερόμενα περιστατικά να διατηρούν συνεχή οπτική επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω ραντάρ, με ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε σκάφος που τα πλησιάζει. Όπου υπάρχει ένοπλη ομάδα ασφαλείας, συνιστά αυξημένη ετοιμότητα, καθώς και εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας του πλοίου.

Η ίδια οδηγία προβλέπει, εφόσον το επιτρέπουν η ασφάλεια και οι περιορισμοί της ναυσιπλοΐας, απόσταση τουλάχιστον 200 ναυτικών μιλίων από το σημείο αναφερόμενης ύποπτης προσέγγισης. Κάθε ύποπτη δραστηριότητα πρέπει να αναφέρεται στις αρμόδιες τοπικές αρχές θαλάσσιας ασφάλειας.

Η EOS Marine επισημαίνει, πάντως, ότι στον Κόλπο του Άντεν η τοπική θαλάσσια δραστηριότητα είναι σύνθετη. Μικρά σκάφη μπορεί να περνούν κοντά σε εμπορικά πλοία χωρίς εγκληματική πρόθεση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσεκτική αξιολόγηση κάθε περιστατικού πριν χαρακτηριστεί πειρατική ενέργεια.

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