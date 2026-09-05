Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέο σοβαρό περιστατικό με ελληνικό ναυτιλιακό ενδιαφέρον σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς το υπό λιβεριανή σημαία δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου «Siren» φέρεται να επλήγη από drones ενώ βρισκόταν εν πλω.

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση θαλάσσιας ασφάλειας της EOS Marine, το περιστατικό καταγράφηκε τη νύχτα της 3ης προς την 4η Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στη θέση 42°19’ Βόρεια και 36°45’ Ανατολικά. Η εταιρεία αξιολόγησε ως υψηλή την αξιοπιστία των αρχικών πληροφοριών.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στο accommodation block, δηλαδή στο τμήμα του πλοίου όπου βρίσκονται οι χώροι ενδιαίτησης και ανάπαυσης του πληρώματος. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη εικόνα για τραυματισμούς, ούτε για την πλήρη έκταση των ζημιών και το κατά πόσο έχουν επηρεαστεί κρίσιμα συστήματα του δεξαμενόπλοιου.

Στο πλήρωμα περιλαμβάνονται Φιλιππινέζοι ναυτικοί, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός τους. Επίσης, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα διαρροή πετρελαίου, πυρκαγιά ή ανάγκη εγκατάλειψης του πλοίου.

Το «Siren», με αριθμό IMO 9405423, είχε αποπλεύσει από τη Μουμπάι και βρισκόταν σε διέλευση στη Μαύρη Θάλασσα. Πρόκειται για Suezmax δεξαμενόπλοιο κατασκευής 2009, μήκους 274 μέτρων και χωρητικότητας περίπου 158.600 dwt. Την εμπορική και τεχνική διαχείρισή του έχει η εγκατεστημένη στον Πειραιά Eurotankers, η οποία το περιλαμβάνει στον διαχειριζόμενο στόλο της.

Το πλοίο έχει κατά το παρελθόν μεταφέρει ρωσικό αργό και προϊόντα πετρελαίου, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2026 έχει ενταχθεί σε ουκρανικό κατάλογο κυρώσεων που αφορά πλοία συνδεόμενα με τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. Το συγκεκριμένο στοιχείο, πάντως, δεν αποδεικνύει τη σύνδεση της επίθεσης με τις προηγούμενες εμπορικές δραστηριότητές του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης, ενώ η προειδοποίηση της EOS Marine δεν προσδιορίζει ούτε την προέλευση των drones ούτε την πλευρά που πραγματοποίησε το χτύπημα.

Η επίθεση στο «Siren» έρχεται να προστεθεί στη διαρκώς διευρυνόμενη αλυσίδα περιστατικών κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Οι επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον σε λιμένες, αγκυροβόλια ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αλλά καταγράφονται και σε πλοία που βρίσκονται σε ανοικτή θάλασσα, αυξάνοντας σημαντικά το επιχειρησιακό και ασφαλιστικό ρίσκο.

Η κλιμάκωση έχει οδηγήσει αρκετά εμπορικά πλοία στην υιοθέτηση αυτοσχέδιων μέτρων προστασίας, όπως μεταλλικά πλέγματα, δεξαμενές νερού και πρόσθετα εμπόδια γύρω από τη γέφυρα και το μηχανοστάσιο, σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του Reuters⁠. Το νέο περιστατικό επιβεβαιώνει ότι η Μαύρη Θάλασσα εξελίσσεται σε μία από τις πλέον επικίνδυνες ζώνες για την εμπορική ναυτιλία και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των πληρωμάτων.

Διαβάστε ακόμη

Γιατί ο Σεπτέμβριος έγινε ο νέος Αύγουστος των διακοπών

Πακέτο ΔΕΘ: Αυξήσεις για συνταξιούχους και Δημόσιο

Κάθετος Διάδρομος: Τα επόμενα στοιχήματα μετά τη μεγάλη διεύρυνση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ