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Νέα εστία υψηλού κινδύνου διαμορφώνεται στη Μαύρη Θάλασσα, μετά την ουκρανική επίθεση εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Η EOS Marine εξέδωσε στις 9 Σεπτεμβρίου, στις 19:00 ώρα UTC, ειδοποίηση θαλάσσιας ασφάλειας με κωδικό 09/26/386, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως συνδεόμενο με διακρατική ή εσωτερική ένοπλη σύγκρουση. Η ζώνη συναγερμού καλύπτει την ανατολική Μαύρη Θάλασσα και τις θαλάσσιες προσβάσεις προς τις ρωσικές ακτές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν τη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ, πετρελαϊκό τερματικό σταθμό, στρατιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και πολεμικά πλοία που μεταφέρουν πυραύλους. Το εύρος των ζημιών δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για πλήγμα σε εμπορικό πλοίο ή για θαλάσσια ρύπανση. Το Reuters επιβεβαιώνει τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου⁠.

Η επίθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη ναυτιλία, καθώς το Νοβοροσίσκ αποτελεί το μεγαλύτερο ρωσικό λιμάνι βάσει διακινούμενου φορτίου. Μέσω των εγκαταστάσεών του εξάγονται αργό πετρέλαιο, πετρελαϊκά προϊόντα, σιτηρά, μέταλλα και εμπορευματοκιβώτια, ενώ από την περιοχή διέρχεται έως και το ένα τρίτο των ρωσικών εξαγωγών σιτηρών.

Ήδη είχαν επιβληθεί περιορισμοί στις νυχτερινές κινήσεις πλοίων, εξαιτίας της αυξανόμενης απειλής από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και θαλάσσια drones. Σύμφωνα με το Reuters⁠, οι αφίξεις και αναχωρήσεις είχαν απαγορευθεί μεταξύ μεσάνυχτων και 05:00.

Η νέα επίθεση ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες καθυστερήσεις, αυστηρότερους ελέγχους και υψηλότερα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου. Η ειδοποίηση της EOS Marine δεν σημαίνει ότι το εμπορικό λιμάνι έχει κλείσει, αποτυπώνει όμως τη διεύρυνση της στρατιωτικής απειλής σε μία περιοχή όπου συνυπάρχουν πολεμικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και πυκνή εμπορική ναυσιπλοΐα.

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