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Σε μια νέα αναπτυξιακή περίοδο επιδιώκει να περάσει το λιμάνι του Βόλου, με τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου να έχει καταρτίσει επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 13 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2027-2029. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την προμήθεια δύο νέων γερανών, την ανακατασκευή προβλητών, την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών και την περαιτέρω αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Κομβικό βήμα αποτελεί η ολοκλήρωση και έγκριση του νέου Master Plan, το οποίο θα καθορίσει τις επόμενες παρεμβάσεις στις υποδομές και τις δραστηριότητες του λιμένα. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΒ Σωκράτης Αναγνώστου παρουσιάζει το σχέδιο της διοίκησης και επισημαίνει ότι έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις για την επόμενη ημέρα. «Το λιμάνι του Βόλου βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική. Ως διοίκηση έχουμε εργαστεί συστηματικά, θέτοντας τις βάσεις για έναν σύγχρονο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο λιμένα. Εχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από παρεμβάσεις που αλλάζουν τη λειτουργία και την εικόνα του», αναφέρει.

Μετά την ολοκλήρωση του Business Plan, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές προτάσεις για επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων και η προμήθεια γερανών, ο Οργανισμός αναμένει την εκπόνηση και την έγκριση του Master Plan από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας – Growthfund/Υπερταμείο. «Η έγκριση του Master Plan είναι απαραίτητη για να περάσουμε από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Πρόκειται για το βασικό εργαλείο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η επόμενη φάση ανάπτυξης του λιμένα», επισημαίνει ο κ. Αναγνώστου.

Μία από τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί αφορά τη μεταφορά της δραστηριότητας διακίνησης σκραπ από την Α’ στη Γ’ Προβλήτα.

Ενεργειακή μετάβαση

Ιδιαίτερη θέση στον σχεδιασμό του Οργανισμού καταλαμβάνει η ενεργειακή μετάβαση. Οπως υπογραμμίζει ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΒ, το λιμάνι του Βόλου έχει εξασφαλίσει ενεργειακή αυτάρκεια μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και της εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού.

«Είμαστε το πρώτο και μοναδικό πράσινο λιμάνι με πλήρη ενεργειακή αυτάρκεια. Μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και της εξασφάλισης του net metering καλύπτουμε πλέον σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων ηλεκτρικών αναγκών μας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», αναφέρει. Στον μελλοντικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, ώστε να δημιουργηθεί η δυνατότητα ηλεκτροδότησης μικρού μεγέθους πλοίων.

Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί, σε επίπεδο τευχών δημοπράτησης, οι μελέτες για την ηλεκτροδότηση των πλοίων από τη στεριά, το λεγόμενο cold ironing.

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις των καταστροφικών πλημμυρών «Daniel» και «Elias» του 2023, τα ωφέλιμα βάθη στο λιμάνι έχουν επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Παραμένει, ωστόσο, στον πυθμένα ποσότητα αποβλήτων αστικού τύπου, προερχόμενων από ΧΥΤΑ. «Για την αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης, του Υπερταμείου και της Αυτοδιοίκησης», υπογραμμίζει ο κ. Αναγνώστου.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί έναν ακόμη βασικό πυλώνα του σχεδιασμού. Ο Οργανισμός επενδύει σε συστήματα κυβερνοασφάλειας, καθώς και στην προμήθεια νέου εξοπλισμού και λογισμικών για τις υπηρεσίες του.

«Η εγκατάσταση του συστήματος Business Intelligence, σε συνδυασμό με το υφιστάμενο ERP και το OPSIS PORT SUITE, το βασικό πρόγραμμα διαχείρισης των λειτουργιών του εμπορευματικού λιμένα, μας επιτρέπει να έχουμε καλύτερη διοικητική πληροφόρηση και να αξιοποιούμε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο», εξηγεί.

Για την ακριβέστερη αποτύπωση των τοπογραφικών δεδομένων και των χαρτών της υπηρεσίας, ο Οργανισμός προμηθεύτηκε επίσης drone. Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την παραγωγή δισδιάστατων και τρισδιάστατων χαρτών, καθώς και για την παρακολούθηση, μέσω συντεταγμένων, των δραστηριοτήτων των χρηστών του λιμένα.

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου συμμετέχει ενεργά και σε ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο τον εκσυγχρονισμό του. Εχει ολοκληρώσει τη συμμετοχή του στα TRITON, CYSMET και CENTAVROS, ενώ συμμετέχει στα CIRASIM και PortAbility. Παράλληλα, έχει εγκριθεί η πρόταση EUROPORT 2035, στην οποία ο Βόλος συγκαταλέγεται μεταξύ των 12 συμμετεχόντων λιμένων.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς μέρος των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα χρονολογείται στον προηγούμενο αιώνα.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών έχει ενισχύσει τα ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού, δίνοντάς του τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει σημαντικά έργα και με ίδιους πόρους.

Τα έργα

«Για την περίοδο 2027-2029 έχουμε σχεδιάσει επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 13 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται η προμήθεια δύο νέων γερανών διακίνησης φορτίων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 7 εκατ. ευρώ, με στόχο να αυξήσουμε την παραγωγικότητα», αναφέρει ο Σωκράτης Αναγνώστου.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης την ανακατασκευή της δυτικής πλευράς του Προβλήτα Νο 1, έργο προϋπολογισμού περίπου 5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Την περασμένη Τετάρτη υπεγράφη η σύμβαση για την ανακατασκευή του δαπέδου της Προβλήτας Νο 2, καθώς και η ηλεκτροδότηση του γερανού ITALGRU, έργο ύψους περίπου 1,8 εκατ. ευρώ. Τις δυνατότητες του εμπορικού λιμένα ανέδειξε και η ολοκλήρωση της συναρμολόγησης ενός από τα μεγαλύτερα έργα μεταλλικών κατασκευών στην Ευρώπη. Επρόκειτο για εξάρτημα που προοριζόταν για τη θεμελίωση μεγάλων υπεράκτιων ανεμογεννητριών. «Η εξέλιξη αυτή ανέδειξε τις δυνατότητες του εμπορικού λιμένα να υποστηρίζει μεγάλα και απαιτητικά έργα μεταλλικών κατασκευών», σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού.

Εκτός από εμπορικό και επιβατικό, το λιμάνι του Βόλου έχει και τουριστικό χαρακτήρα. Ο Οργανισμός δέχεται μεγάλο αριθμό αιτημάτων για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής, ωστόσο η υφιστάμενη υποδομή δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. «Η έγκριση του νέου Master Plan αποτελεί το κομβικό βήμα για να προχωρήσουμε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία μιας οργανωμένης και σύγχρονης μαρίνας σκαφών αναψυχής», επισημαίνει ο κ. Αναγνώστου.

Ο Βόλος είναι το τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της χώρας και, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΒ, η σύνδεσή του με το σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα.

Η προμελέτη για το δίκτυο εντός του λιμένα έχει ολοκληρωθεί από τον ΟΣΕ και αναμένεται η οριστική μελέτη.

«Η σύνδεση του λιμένα με το σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση και πρώτιστη προτεραιότητα για την περαιτέρω ανάπτυξή του», υπογραμμίζει. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η διοίκηση του ΟΛΒ και στη θαλάσσια σύνδεση του λιμανιού του Βόλου με το λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο. «Θεωρούμε τη θαλάσσια σύνδεση του Βόλου με την Αλεξάνδρεια εθνικής σημασίας. Εχει ήδη υπογραφεί Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των δύο λιμένων για τη δρομολόγηση πλοίου Ro/Ro ή Ro/Pax», αναφέρει ο κ. Αναγνώστου. Το επόμενο βήμα είναι η εξεύρεση χρηματοδότησης για την εκπόνηση της αναγκαίας μελέτης βιωσιμότητας, από την οποία θα εξαρτηθεί η ανάπτυξη της συγκεκριμένης γραμμής. «Το λιμάνι του Βόλου έχει σχέδιο, προοπτική και είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα», καταλήγει ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΒ, Σωκράτης Αναγνώστου.

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