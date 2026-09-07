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Ως στρατηγική επιλογή και όχι ως κίνηση χρηματοδοτικής ανάγκης παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, την παράλληλη εισαγωγή της εταιρείας στο Euronext Athens. Στην ομιλία του εξήγησε ότι η απόφαση αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο Έλληνας επενδυτής άμεση πρόσβαση σε μία ναυτιλιακή ελληνικής διοίκησης και καταγωγής, η οποία επί δύο δεκαετίες αναπτύχθηκε από την Ελλάδα, αλλά μέχρι σήμερα ήταν εισηγμένη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, όμως, έστειλε σαφές μήνυμα αυτοσυγκράτησης προς όσους εξετάζουν να συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά. Όπως τόνισε, η ναυτιλία παραμένει ένας κλάδος με έντονη μεταβλητότητα, ο οποίος επηρεάζεται από την παγκόσμια οικονομία, τις γεωπολιτικές ανατροπές και τις αποφάσεις εκατοντάδων πλοιοκτητών σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί, να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους έπειτα από ενδελεχή ανάλυση των εταιρειών και της αγοράς και να μην παρασύρονται από εύκολες προβλέψεις και υποσχέσεις για γρήγορα κέρδη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν ερχόμαστε επειδή χρειαζόμαστε κεφάλαια»

Ο Πέτρος Παππάς θέλησε να διαχωρίσει εξαρχής την εισαγωγή στην Αθήνα από οποιαδήποτε ανάγκη ενίσχυσης του ισολογισμού της Star Bulk. Όπως είπε, η εταιρεία θα μπορούσε, εάν το επιθυμούσε, να αντλήσει άμεσα από 1 έως 1,5 δισ. ευρώ μέσω νέου δανεισμού για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών της.

«Η απόφασή μας δεν πηγάζει από ανάγκη. Είναι επιλογή ελεύθερης βούλησης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα περίπου 100 εκατ. ευρώ της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εξυπηρετούν έναν συγκεκριμένο στόχο: να υπάρχει επαρκής αριθμός μετοχών προς διαπραγμάτευση και, επομένως, ουσιαστική συναλλακτική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά.

Μια απλή παράλληλη εισαγωγή χωρίς έκδοση νέων τίτλων, όπως εξήγησε, θα άφηνε ελάχιστες μετοχές διαθέσιμες στην Αθήνα και θα περιόριζε σημαντικά τη ρευστότητα. Η διοίκηση δηλώνει ότι θέλει να στηρίξει τη διαπραγμάτευση στο Euronext Athens από την πρώτη ημέρα.

Ο επικεφαλής της Star Bulk υπογράμμισε ακόμη ότι η εταιρεία δεν επιδιώκει την υψηλότερη δυνατή αποτίμηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διάθεση των μετοχών σε επίπεδο περίπου 20% χαμηλότερο από την καθαρή αξία του ενεργητικού αφήνει περιθώριο απόδοσης και για τους νέους μετόχους.

Στην προσφορά θα συμμετάσχει και η διοικητική ομάδα, αγοράζοντας μετοχές στην ίδια τιμή με το επενδυτικό κοινό και χωρίς την πρόσθετη έκπτωση 10% που, όπως ανέφερε, επιτρέπει το ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο. Με αυτή την κίνηση, η διοίκηση θέλει να δείξει ότι τα συμφέροντά της ευθυγραμμίζονται με εκείνα των επενδυτών.

Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χρονική στιγμή

Ο Πέτρος Παππάς παρέθεσε τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους η Star Bulk προχωρά τώρα στην παράλληλη εισαγωγή.

Ο πρώτος αφορά στις προοπτικές της αγοράς ξηρού φορτίου. Το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών παραμένει, σύμφωνα με τον ίδιο, περιορισμένο σε σύγκριση με άλλους ναυτιλιακούς κλάδους, ενώ η ζήτηση αυξάνεται με υγιείς ρυθμούς. Την ίδια στιγμή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις επιμηκύνουν τις θαλάσσιες διαδρομές, δεσμεύοντας περισσότερα πλοία και περιορίζοντας την πραγματικά διαθέσιμη χωρητικότητα.

Ο δεύτερος σχετίζεται με την αλλαγή του χρηματιστηριακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Η ένταξη της ελληνικής αγοράς στο δίκτυο της Euronext τη συνδέει με οκτώ ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, περισσότερες από 1.800 εισηγμένες επιχειρήσεις και μία κοινή πλατφόρμα συναλλαγών. Για τη Star Bulk, αυτή η εξέλιξη διευρύνει την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά θεσμικά χαρτοφυλάκια και δημιουργεί προϋποθέσεις προσέλκυσης νέων κεφαλαίων.

Ο τρίτος λόγος είναι γεωπολιτικός. Σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αστάθειας, η διπλή χρηματιστηριακή παρουσία προσφέρει στην εταιρεία μια εναλλακτική επιλογή ως προς την αγορά στην οποία εδράζεται η μετοχή της. Ο ίδιος ο Πέτρος Παππάς περιέγραψε αυτή τη διάσταση ως ένα χρηματιστηριακό «Plan B».

Με την παρουσία σε Nasdaq και Euronext Athens, η μετοχή θα διαπραγματεύεται περισσότερες από 12 ώρες ημερησίως και σε δύο νομίσματα. Παράλληλα, θα είναι προσβάσιμη σε επενδυτές που τοποθετούνται αποκλειστικά σε ευρωπαϊκές αγορές ή σε τίτλους εκφρασμένους σε ευρώ, καθώς και σε ιδιώτες που δεν θέλουν να αναλάβουν συναλλαγματικό κίνδυνο.

Στόχος ένα ναυτιλιακό οικοσύστημα στην Αθήνα

Η κίνηση της Star Bulk τοποθετείται και σε ένα ευρύτερο σχέδιο: τη δημιουργία οργανωμένου ναυτιλιακού οικοσυστήματος στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Ο Πέτρος Παππάς έφερε ως παράδειγμα το Όσλο, όπου η Euronext έχει προσελκύσει περισσότερες από 50 ναυτιλιακές εταιρείες και έχει διαμορφώσει μια επενδυτική κοινότητα με βαθιά γνώση του κλάδου.

Όπως επισήμανε, η ελληνική ναυτιλία ελέγχει περίπου το 20% του παγκόσμιου στόλου και δικαιούται μια κεφαλαιαγορά αντίστοιχη του μεγέθους και της διεθνούς παρουσίας της. Εφόσον η προσπάθεια πετύχει και ακολουθήσουν άλλες ναυτιλιακές, η εισαγωγή της Star Bulk μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Αθήνα.

Η εταιρεία, πάντως, δεν περιορίζεται στην προβολή των προοπτικών της. Με την προειδοποίηση προς τους υποψήφιους μετόχους, ο Πέτρος Παππάς κατέστησε σαφές ότι ακόμη και ο ισχυρός ισολογισμός, ο μεγάλος στόλος και το χαμηλό λειτουργικό κόστος δεν καταργούν τον κυκλικό χαρακτήρα της ναυτιλίας. Το μήνυμά του ήταν διπλό: η Αθήνα αποτελεί στρατηγική ευκαιρία για τη Star Bulk, αλλά η επένδυση στη ναυτιλία απαιτεί γνώση, πειθαρχία και πλήρη επίγνωση του κινδύνου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και η παράλληλη εισαγωγή στη Euronext Athens. Η Star Bulk σχεδιάζει την έκδοση έως 4,4 εκατ. νέων κοινών μετοχών, που αντιστοιχούν περίπου στο 3,8% του συνολικού αριθμού μετοχών, με στόχο την άντληση έως 112,2 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για 100% πρωτογενή έκδοση, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Από τις νέες μετοχές, 4,3 εκατ. θα διατεθούν μέσω της δημόσιας προσφοράς και 100.000 μέσω παράλληλης προσφοράς σε εργαζομένους και συνεργάτες. Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 25,50 ευρώ ανά μετοχή.

Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει η πρόθεση της οικογένειας Παππά να τοποθετήσει δικά της κεφάλαια στην έκδοση. Ο CEO έχει ενημερώσει το διοικητικό συμβούλιο ότι μέλη της οικογένειάς του, μέσω δύο υφιστάμενων μετόχων-νομικών προσώπων, προτίθενται να συμμετάσχουν με ποσό έως 6 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τους τελικούς όρους.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων έχει ήδη συγκεκριμένο προορισμό Ποσό 56,8 εκατ. ευρώ προβλέπεται να χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο του επενδυτικού προγράμματος ύψους 94,7 εκατ. ευρώ που αφορά τα τρία νεότευκτα πλοία της εταιρείας.

Το υπόλοιπο, έως 48,1 εκατ. ευρώ, προορίζεται για μελλοντικές επενδύσεις σε πλοία, είτε μέσω νέων ναυπηγήσεων είτε μέσω αγορών second-hand tonnage, χωρίς να έχουν ακόμη προσδιοριστεί συγκεκριμένοι στόχοι. Η επιλογή αυτή έχει σημασία. Η Star Bulk δεν εισέρχεται στην Αθήνα για να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια στην απομόχλευση. Αντίθετα, έχοντας ήδη περιορίσει δραστικά το καθαρό χρέος της, προσανατολίζει τα νέα χρήματα στην ανάπτυξη και στην ανανέωση του στόλου.

Η δημόσια προσφορά προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 9 Σεπτεμβρίου στις 10:00 και να ολοκληρωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου στις 16:00, οπότε θα καθοριστεί και η τελική τιμή διάθεσης. Η εκκαθάριση και παράδοση των νέων μετοχών προβλέπεται για τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 16 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Euronext Athens. Οι νέες μετοχές θα είναι πλήρως ανταλλάξιμες με τις υφιστάμενες και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα.

Έτσι, η Αθήνα δεν αντικαθιστά τη Nasdaq. Προστίθεται ως δεύτερος χρηματιστηριακός πυλώνας για μια εταιρεία που παραμένει εισηγμένη στις ΗΠΑ, αλλά επιχειρεί πλέον να δημιουργήσει ισχυρότερη γέφυρα με την ελληνική επενδυτική αγορά. Και ίσως αυτό είναι το βασικό στοιχείο που συνδέει τους αριθμούς της παρουσίασης με όσα θα προηγηθούν από τον Πέτρο Παππά στη συνέντευξη Τύπου: η Star Bulk επιστρέφει χρηματιστηριακά στην Ελλάδα όχι ως μια μικρή ναυτιλιακή που αναζητεί κεφάλαια για να μεγαλώσει, αλλά ως ένας όμιλος 3,5 δισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση, με στόλο αξίας 4,5 δισ. δολαρίων και 145 πλοία, που επιχειρεί να προσθέσει την ελληνική κεφαλαιαγορά στο επόμενο κεφάλαιο της ανάπτυξής του.

Η «ακτινογραφία» της Star Bulk πριν από την είσοδο στην Αθήνα

Πίσω από την απόφαση της Star Bulk να αποκτήσει δεύτερη χρηματιστηριακή έδρα στην Αθήνα βρίσκεται μια εταιρεία που επιχειρεί να μεταφέρει στην ελληνική κεφαλαιαγορά το μέγεθος που έχει ήδη αποκτήσει διεθνώς. Η παρουσίαση που συνοδεύει τη διαδικασία της παράλληλης εισαγωγής στη Euronext Athens αποτυπώνει έναν όμιλο με 145 πλοία υπό έλεγχο, χρηματιστηριακή αξία περίπου 3,5 δισ. δολαρίων και αξία στόλου περί τα 4,5 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία παρουσιάζεται ως η μεγαλύτερη εισηγμένη στις ΗΠΑ εταιρεία ξηρού φορτίου σε συνολική χωρητικότητα, αλλά και ως η πρώτη μεταξύ των αμερικανικών εισηγμένων του κλάδου σε χρηματιστηριακή αξία, εμπορευσιμότητα και μέγεθος στόλου. Παράλληλα, κατατάσσεται τρίτη μεταξύ των μεγαλύτερων ομίλων dry bulk παγκοσμίως ως προς τον αριθμό πλοίων και έκτη μεταξύ των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων ως προς το μέγεθος του στόλου.

Τα μεγέθη αυτά εξηγούν σε σημαντικό βαθμό και το επενδυτικό αφήγημα με το οποίο η Star Bulk απευθύνεται πλέον στο ελληνικό χρηματιστηριακό κοινό: δεν πρόκειται για μια εταιρεία που αναζητεί μέσω της Αθήνας το κεφάλαιο για να αποκτήσει κρίσιμη μάζα, αλλά για έναν ήδη μεγάλο διεθνή όμιλο που επιχειρεί να διευρύνει τη χρηματιστηριακή του βάση.

Ένας στόλος 145 πλοίων σε όλο το φάσμα του dry bulk

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση δίνεται στη σύνθεση του στόλου, καθώς η Star Bulk έχει επιλέξει να μην εξαρτάται αποκλειστικά από μία κατηγορία πλοίων. Από τα 145 πλοία, τα 31 είναι Newcastlemax/Capesize, τα 46 Post-Panamax/Kamsarmax και τα 58 Ultramax/Supramax. Στο σύνολο περιλαμβάνονται επίσης τρία νεότευκτα Kamsarmax, καθώς και επτά πλοία με μακροχρόνιες ναυλώσεις, συγκεκριμένα ένα Capesize, τέσσερα Kamsarmax και δύο Ultramax. Η μέση ηλικία του στόλου τοποθετείται περίπου στα 12 χρόνια. Η διαφοροποίηση αυτή έχει άμεση αντανάκλαση στα οικονομικά αποτελέσματα. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 τα Newcastlemax/Capesize αντιπροσώπευαν το 35% των εσόδων TCE και το 39% του προσαρμοσμένου EBITDA, τα Post-Panamax/Kamsarmax το 28% και 24% αντίστοιχα και τα Ultramax/Supramax το 37% τόσο των εσόδων TCE όσο και του προσαρμοσμένου EBITDA. Με άλλα λόγια, κανένα τομέα δεν κυριαρχεί απόλυτα στην παραγωγή εσόδων. Πρόκειται για στοιχείο με ιδιαίτερη σημασία σε μια κυκλική αγορά όπως το dry bulk, καθώς επιτρέπει στην εταιρεία να έχει έκθεση τόσο στα μεγάλα φορτία σιδηρομεταλλεύματος και άνθρακα όσο και στις ευρύτερες αγορές σιτηρών και minor bulks.

Η οικονομία κλίμακας ως ανταγωνιστικό όπλο

Ένα από τα ισχυρότερα σημεία της παρουσίασης αφορά το λειτουργικό κόστος. Η Star Bulk αναφέρει ότι διαθέτει το χαμηλότερο ημερήσιο λειτουργικό κόστος και το χαμηλότερο καθαρό κόστος γενικών και διοικητικών δαπανών ανά πλοίο μεταξύ των εταιρειών με τις οποίες συγκρίνεται. Το συνολικό ημερήσιο κόστος της διαμορφώνεται στα 6.711 δολάρια ανά πλοίο, έναντι μέσου όρου 9.080 δολαρίων για τις ομοειδείς εταιρείες του κλάδου. Η διαφορά των 2.369 δολαρίων ημερησίως ανά πλοίο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εταιρείας, μεταφράζεται σε περίπου 119,3 εκατ. δολάρια χαμηλότερο ετήσιο κόστος, εφόσον εφαρμοστεί σε 50.000 ownership days. Δηλαδή, περίπου 26% κάτω από τον μέσο όρο των ανταγωνιστών. Το στοιχείο αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε περιόδους υποχώρησης της ναυλαγοράς. Όσο χαμηλότερο είναι το ημερήσιο κόστος λειτουργίας, τόσο χαμηλότερα βρίσκεται το επίπεδο ναύλων στο οποίο ο στόλος εξακολουθεί να δημιουργεί θετικές ταμειακές ροές. Η εικόνα του πρώτου εξαμήνου του 2026 δείχνει σημαντική βελτίωση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Τα voyage revenues αυξήθηκαν στα 639 εκατ. δολάρια από 478 εκατ. δολάρια, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ανέβηκε στα 299 εκατ. δολάρια από 118 εκατ. δολάρια. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μεταβολή στην προσαρμοσμένη καθαρή κερδοφορία, η οποία έφθασε τα 198 εκατ. δολάρια, έναντι μόλις 5 εκατ. δολαρίων στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 262 εκατ. δολάρια, από 103 εκατ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα. Τα μεγέθη παραμένουν χαμηλότερα από ορισμένες επιδόσεις του 2025 στο σύνολο του έτους, όμως η σύγκριση εξαμήνου με εξάμηνο δείχνει πόσο πόσο γρήγορα η βελτίωση της ναυλαγοράς ενισχύει την κερδοφορία της Star Bulk, λόγω της μεγάλης λειτουργικής της μόχλευσηΈνα ακόμη βασικό μήνυμα προς τους υποψήφιους επενδυτές αφορά τον ισολογισμό.

Στις 30 Ιουνίου 2026, η Star Bulk εμφάνιζε 1,041 δισ. δολάρια συνολικού δανεισμού και 565 εκατ. δολάρια συνολικών διαθεσίμων, ενώ διέθετε επιπλέον 50 εκατ. δολάρια μη αντλημένης ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής. Το καθαρό χρέος ανερχόταν στα 476 εκατ. δολάρια, έναντι αξίας στόλου περίπου 4,5 δισ. δολαρίων. Η σχέση καθαρού δανεισμού προς την αξία των πλοίων –Net LTV– υπολογίζεται μόλις στο 11,3%. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εξέλιξη του καθαρού χρέους ανά πλοίο. Από περίπου 12,8 εκατ. δολάρια τον Μάρτιο του 2020, έχει υποχωρήσει σε περίπου 3,5 εκατ. δολάρια, με τη συνολική μείωση να φθάνει περίπου το 72%. Το καθαρό χρέος αντιστοιχεί πλέον στο 50,1% της αξίας διάλυσης των ιδιόκτητων πλοίων.Αυτό είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την επόμενη ημέρα: η εταιρεία εμφανίζεται να διαθέτει σημαντικό περιθώριο να χρησιμοποιήσει ξανά μόχλευση εφόσον προκύψουν ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες.

$1,6 δισ. σε μερίσματα και $620 εκατ. σε επαναγορές

Η δεύτερη πλευρά του μοντέλου κεφαλαιακής διαχείρισης αφορά τις αποδόσεις προς τους μετόχους. Από το 2021 η Star Bulk έχει ανακοινώσει συνολικά 1,6 δισ. δολάρια σε μερίσματα, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 50% της τρέχουσας χρηματιστηριακής της αξίας, με βάση τα δεδομένα της 20ής Αυγούστου 2026. Το σωρευτικό μέρισμα φθάνει τα 14,89 δολάρια ανά μετοχή. Παράλληλα, από το 2018 έχουν πραγματοποιηθεί επαναγορές μετοχών περίπου 620 εκατ. δολαρίων, που αντιστοιχούν σε περίπου 34,2 εκατ. μετοχές. Η πολιτική της εταιρείας προβλέπει διανομή του 100% του προσδιοριζόμενου Cash Flow, υπό την προϋπόθεση διατήρησης ελάχιστης ρευστότητας 2,1 εκατ. δολαρίων ανά ιδιόκτητο πλοίο. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ανακοινώθηκε μέρισμα 0,90 δολαρίων ανά μετοχή, που σε ετησιοποιημένη βάση αντιστοιχεί σε 3,60 δολάρια. Παράλληλα παραμένει διαθέσιμη εξουσιοδότηση 100 εκατ. δολαρίων για επαναγορές μετοχών.

Η θέση Παππά και οι ισχυροί μέτοχοι

Η παρουσίαση δίνει ιδιαίτερο βάρος και στη μετοχική σύνθεση. Η Famatown Finance Ltd. εμφανίζεται με ποσοστό 12,2%, η Danaos Corporation με 5,5%, ο Πέτρος Παππάς με 5%, ο Raffaele Zagari με 1,7% και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα εκτελεστικά στελέχη με 1,6%. Το υπόλοιπο 74,1% βρίσκεται σε μετόχους με συμμετοχές μικρότερες του 5%. Η ίδια η Star Bulk υπογραμμίζει το γεγονός ότι σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς ναυτιλίας έχουν επενδύσει στην εταιρεία χωρίς να συμμετέχουν στη διοίκησή της, παρουσιάζοντας τη μετοχική αυτή παρουσία ως ψήφο εμπιστοσύνης προς τον Πέτρο Παππά και τη στρατηγική του ομίλου. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk δραστηριοποιείται στη ναυτιλία από το 1979, ενώ η παρουσίαση του αποδίδει περισσότερες από 300 συναλλαγές αγοραπωλησίας πλοίων και επενδύσεις άνω των 5 δισ. δολαρίων σε διαφορετικούς ναυτιλιακούς κλάδους.

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