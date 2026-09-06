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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η δημόσια προσφορά της Star Bulk Carriers, στο πλαίσιο της παράλληλης εισαγωγής της στο Euronext Athens, καθώς η οικογένεια του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Πέτρου Παππά, εξετάζει το ενδεχόμενο να τοποθετήσει έως 6 εκατ. ευρώ στη νέα έκδοση.

Σύμφωνα με το επίσημο υλικό που έχει καταθέσει η εισηγμένη στην αμερικανική SEC, ο Πέτρος Παππάς ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο ότι μέλη της οικογένειάς του έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά. Η πιθανή επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω νομικών προσώπων τα οποία ελέγχουν και τα οποία επενδύουν σε μετοχές ναυτιλιακών εταιρειών.

Η κίνηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της εισόδου της Star Bulk στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς σηματοδοτεί ότι η οικογένεια του CEO είναι διατεθειμένη να τοποθετήσει ίδια κεφάλαια στην έκδοση. Η δημόσια προσφορά προβλέπει την έκδοση έως 4,4 εκατ. νέων κοινών μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 25,50 ευρώ ανά μετοχή. Εφόσον η έκδοση πραγματοποιηθεί στο ανώτατο επίπεδο, τα ακαθάριστα έσοδα μπορούν να φθάσουν τα 112,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα εκτιμώνται περίπου στα 104,9 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην άντληση κεφαλαίων και στην παράλληλη παρουσία της Star Bulk σε Nasdaq και Αθήνα. Η εταιρεία έχει ήδη δώσει σαφές στίγμα για το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα νέα κεφάλαια, συνδέοντας τη δημόσια προσφορά με την επόμενη φάση ανάπτυξης και ανανέωσης του στόλου της.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου 65,8 εκατ. δολάρια απομένουν να καταβληθούν για την ολοκλήρωση της ναυπήγησης τριών Kamsarmax, των Star Irini, Star Aline και Star Argyro. Τα πλοία αναμένεται να παραδοθούν κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Πέρα από τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων νεότευκτων, η Star Bulk αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει μέρος των κεφαλαίων για νέες επενδύσεις σε πλοία, είτε μέσω αγορών στη secondhand αγορά είτε μέσω νέων ναυπηγικών προγραμμάτων. Με άλλα λόγια, η εισαγωγή στην Αθήνα δεν αποτελεί μόνο μία κίνηση διεύρυνσης της επενδυτικής βάσης της Star Bulk. Μπορεί να λειτουργήσει και ως πρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη του στόλου.

Αποπλήρωσε $90 εκατ. χρέους

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει τον ισολογισμό της. Από τις 30 Ιουνίου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026 προχώρησε σε αποπληρωμές χρέους συνολικού ύψους 90 εκατ. δολαρίων.

Μετά τις αποπληρωμές, οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της Star Bulk διαμορφώθηκαν στα 951,3 εκατ. δολάρια.

Η ταυτόχρονη μείωση του δανεισμού και η άντληση νέων ιδίων κεφαλαίων δημιουργούν μεγαλύτερα περιθώρια για επενδυτικές κινήσεις, σε μία περίοδο κατά την οποία η εταιρεία ολοκληρώνει το υφιστάμενο ναυπηγικό της πρόγραμμα αλλά διατηρεί ανοικτές τις επιλογές της για νέες τοποθετήσεις στην αγορά.

Το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής

Η διαδικασία για την παράλληλη εισαγωγή εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία. Στις 8 Σεπτεμβρίου προβλέπεται η ανακοίνωση του εύρους τιμής, ενώ στις 9 Σεπτεμβρίου ξεκινά η δημόσια προσφορά.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου, οπότε θα καθοριστεί και η τελική τιμή διάθεσης. Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ μία ημέρα αργότερα, στις 16 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Star Bulk στο Euronext Athens.

Η ενδεχόμενη συμμετοχή της οικογένειας Παππά με ποσό έως 6 εκατ. ευρώ προσθέτει μία ακόμη διάσταση στο εγχείρημα: ο επιχειρηματικός πυρήνας της Star Bulk εμφανίζεται έτοιμος να συμμετάσχει στη νέα έκδοση την ώρα που η εταιρεία επιχειρεί να δημιουργήσει ισχυρότερους δεσμούς με την ελληνική κεφαλαιαγορά και να εξασφαλίσει πρόσθετα κεφάλαια για την επόμενη επενδυτική της κίνηση.

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