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Ένα ιδιαίτερα ισχυρό χρηματοοικονομικό αποτύπωμα διαμορφώνουν οι τρεις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες που συνδέονται με τον Χάρη Βαφειά στην αμερικανική κεφαλαιαγορά, με τα συνολικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου του 2026 να κινούνται κοντά στα 280 εκατ. δολάρια και την καθαρή κερδοφορία να ξεπερνά τα 110 εκατ. δολάρια, ενώ η ρευστότητα ανέρχεται στα 550 εκατομμύρια, με βάση τα στοιχεία του ομίλου.

Οι Imperial Petroleum, StealthGas και C3is, όλες εισηγμένες στον Nasdaq, συνθέτουν σήμερα το χρηματιστηριακό σκέλος ενός ευρύτερου ναυτιλιακού ομίλου με δραστηριότητα στα δεξαμενόπλοια, στα LPG carriers και στο dry bulk.

Η μεγαλύτερη από τις τρεις σε επίπεδο εξαμηνιαίων μεγεθών είναι η Imperial Petroleum, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία του ομίλου, κινείται σε έσοδα περίπου 150 εκατ. δολαρίων, καθαρά κέρδη 63 εκατ. δολαρίων, ρευστότητα περίπου 260 εκατ. δολαρίων και assets της τάξεως των 700 εκατ. δολαρίων.

Η StealthGas, που αποτελεί τον βασικό εισηγμένο βραχίονα του ομίλου στα LPG carriers, ανακοίνωσε επισήμως για το πρώτο εξάμηνο έσοδα 85,8 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 33,2 εκατ. δολαρίων. Η εταιρεία έχει ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητά της σε επίπεδα άνω των 250 εκατ. δολαρίων, μετά την ολοκλήρωση ασφαλιστικής απαίτησης. Παράλληλα, όλα τα πλοία του πλήρως ελεγχόμενου στόλου της είναι ελεύθερα τραπεζικού δανεισμού.

Την τριάδα συμπληρώνει η C3is, η μικρότερη αλλά ταχύτερα αναπτυσσόμενη από τις εισηγμένες. Στο εξάμηνο κατέγραψε έσοδα 35,6 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 13,2 εκατ. δολαρίων, έναντι μόλις 2,6 εκατ. δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα. Η εταιρεία έχει επίσης στραφεί περισσότερο προς τα tankers, έχοντας συμφωνήσει την απόκτηση δύο product tankers συνολικού τιμήματος 39,8 εκατ. δολαρίων.

Το αποτύπωμα είναι μεγαλύτερο

Το ενδιαφέρον είναι ότι στους παραπάνω αριθμούς δεν περιλαμβάνονται τα οικονομικά μεγέθη των δύο μεγαλύτερων ιδιωτικών εταιρειών του ομίλου, της Brave Maritime Corp. και της Stealth Maritime Corp. Επομένως, η εικόνα των τριών εισηγμένων αποτυπώνει μόνο ένα μέρος της συνολικής ναυτιλιακής δραστηριότητας που βρίσκεται υπό την ομπρέλα της οικογένειας Βαφειά.

Η στρατηγική του ομίλου γίνεται ακόμη πιο καθαρή αν συνδεθούν τα αποτελέσματα με τις κινήσεις στην αγορά πλοίων: ισχυρή ρευστότητα, περιορισμένη ή μηδενική τραπεζική μόχλευση στις εισηγμένες και ταυτόχρονα ανανέωση του tanker fleet.

Χαρακτηριστική ήταν η πρόσφατη πώληση δύο Suezmax κατασκευής 2007 έναντι συνολικά περίπου 107 εκατ. δολαρίων. Τα δύο πλοία είχαν αποκτηθεί το 2022 σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα, με αποτέλεσμα η συναλλαγή να δημιουργεί υπεραξία περίπου 57 εκατ. δολαρίων. Την ίδια στιγμή, ο όμιλος δεν μειώνει την έκθεσή του στα δεξαμενόπλοια. Αντίθετα, μεταφέρει κεφάλαια από παλαιότερο tonnage σε έναν νέο κύκλο ναυπηγήσεων.

Το βιβλίο παραγγελιών της Stealth Maritime έχει φθάσει τα 16 νεότευκτα tankers, συνολικής επενδυτικής αξίας περίπου 1,4 δισ. δολαρίων, όλα σε ναυπηγεία της Νότιας Κορέας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο VLCC, τέσσερα Suezmax, τέσσερα Aframax και έξι MR2, δημιουργώντας έναν από τους σημαντικότερους νέους tanker στόλους ελληνικών συμφερόντων που βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή.

Έτσι, πίσω από τα εξαμηνιαία αποτελέσματα των τριών εισηγμένων διακρίνεται μια ευρύτερη στρατηγική. Συσσώρευση ρευστότητας, χαμηλή μόχλευση, κατοχύρωση υπεραξιών από παλαιότερα πλοία και επανεπένδυση σε σύγχρονο tonnage. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο των αριθμών. Τα περίπου $1,7 δισ. περιουσιακών στοιχείων που αποδίδονται συνολικά στις τρεις εισηγμένες δεν αποτελούν το σύνολο του ομίλου Βαφειά. Είναι μόνο το χρηματιστηριακά ορατό κομμάτι ενός πολύ μεγαλύτερου ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου.

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