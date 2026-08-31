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Το timing είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο στις δύο τελευταίες κινήσεις του Χάρη Βαφειά. Πριν από τέσσερα χρόνια, όταν οι αποτιμήσεις των παλαιότερων δεξαμενόπλοιων βρίσκονταν πολύ χαμηλότερα, τοποθέτησε κεφάλαια σε δύο Suezmax κατασκευής 2007. Σήμερα, με την αγορά των tankers να κινείται σε εντελώς διαφορετικά επίπεδα, βγαίνει πωλητής και εισπράττει συνολικά περίπου 107 εκατ. δολάρια.

Η διαφορά ανάμεσα στις τιμές κτήσης και πώλησης των δύο πλοίων προσεγγίζει τα 57 εκατ. δολάρια. Και αυτό είναι μόνο το ένα σκέλος της εξίσωσης, καθώς δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα και τα κέρδη που δημιούργησαν τα δύο Suezmax κατά την περίπου τετραετή εμπορική εκμετάλλευσή τους.

Πρόκειται για μια κίνηση που αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τη λογική του asset play στη ναυτιλία: αγορά πλοίων όταν οι αξίες τους βρίσκονται υπό πίεση, εκμετάλλευσή τους κατά την ανοδική φάση της ναυλαγοράς και πώληση όταν η αξία του ίδιου του asset έχει ενισχυθεί σημαντικά. Στην περίπτωση του Βαφειά, η συγκυρία αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκή. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς που δημοσίευσε το TradeWinds, το Suez Ice Supreme, χωρητικότητας 146.400 dwt και κατασκευής 2007, πωλήθηκε περίπου 57 εκατ. δολάρια, επίπεδο που δημιουργεί νέο σημείο αναφοράς για Suezmax αυτής της ηλικίας.

Η Stealth Maritime το είχε αποκτήσει το 2022 από τη Ridgebury Tankers σε τιμή περίπου στο μισό του σημερινού τιμήματος. Με άλλα λόγια, μέσα σε τέσσερα χρόνια η εμπορική αξία ενός πλοίου που σήμερα πλησιάζει τα 20 χρόνια ζωής σχεδόν διπλασιάστηκε. Η ηλικία, άλλωστε, δεν λέει ολόκληρη την ιστορία. Το Suez Ice Supreme είναι ιαπωνικής κατασκευής, διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενη μηχανή, scrubber και πιστοποίηση ice class. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που αυξάνουν την εμπορική του ευελιξία και του δίνουν premium απέναντι σε άλλα πλοία αντίστοιχης ηλικίας. Η άμεση παράδοσή του στους αγοραστές –οι οποίοι φέρονται να είναι ελληνικών συμφερόντων– ενίσχυσε επίσης την αξία της συναλλαγής.

Το Suez Enchanted, 159.200 dwt και κατασκευής επίσης 2007, φέρεται να απέφερε περίπου 50 εκατ. δολάρια. Ο όμιλος Βαφειά είχε πληρώσει μόλις 21,2 εκατ. δολάρια για να το αποκτήσει από τη λιβυκή GNMTC τον Μάιο του 2022.

Μόνο σε αυτό το πλοίο, επομένως, η διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης πλησιάζει τα 29 εκατ. δολάρια. Το πλοίο έχει ήδη αλλάξει όνομα σε Kallistis και πέρασε στον στόλο της Zeythra Group.

Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται πέρα από τα δύο deals. Οι πωλήσεις πραγματοποιούνται σε μία περίοδο κατά την οποία ο Βαφειάς δεν αποχωρεί από τα tankers. Αντίθετα, επανατοποθετείται στην αγορά με διαφορετικό ηλικιακό και επενδυτικό προφίλ.

Ο όμιλος έχει ανοίξει έναν νέο κύκλο επενδύσεων σε δεξαμενόπλοια, με σημαντικό αριθμό νεότευκτων να βρίσκεται ήδη στο βιβλίο παραγγελιών του το οποίο περιλαμβάνει 16 δεξαμενόπλοια στην Κορέα με συνολικό τίμημα 1,4 δισ. δολάρια. Έτσι, από τη μία πλευρά αξιοποιεί τις υψηλές σημερινές αποτιμήσεις για να ρευστοποιήσει παλαιότερα assets και, από την άλλη, τοποθετεί κεφάλαια σε πλοία που θα παραδοθούν τα επόμενα χρόνια.

Ο Βαφειάς έχει επανειλημμένα επισημάνει τον κίνδυνο που δημιουργεί η μεγάλη αύξηση των νέων παραγγελιών για τη μελλοντική ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Η στάση αυτή δεν τον εμποδίζει να επενδύει. Αντίθετα, φαίνεται να τον οδηγεί σε μια πιο επιλεκτική αναδιάρθρωση του στόλου: πώληση ώριμου tonnage όταν οι τιμές είναι εξαιρετικά υψηλές και ταυτόχρονη δημιουργία της επόμενης γενιάς του στόλου.

Γι’ αυτό και τα 107 εκατ. δολάρια των δύο Suezmax έχουν μεγαλύτερη σημασία από δύο ακόμη επιτυχημένες πωλήσεις πλοίων. Δείχνουν έναν ολόκληρο επενδυτικό κύκλο να κλείνει: αγορά σε χαμηλές αποτιμήσεις το 2022, τέσσερα χρόνια εμπορικής εκμετάλλευσης μέσα σε μία ισχυρή tanker market και έξοδος με περίπου 57 εκατ. δολάρια υπεραξία, πριν καν υπολογιστούν τα κέρδη που παρήγαγαν τα ίδια τα πλοία.

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